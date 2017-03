Finanzamt Syke: Der mittlere Dienst ist weiblich

Syke - Von Anke Seidel. Im Finanzamt Syke hat der Weltfrauentag ein anderes Gewicht als in vielen Firmen. „Im mittleren Dienst sind hier 88 Prozent Frauen“, stellt Niedersachsens Finanzminister Peter-Jürgen Schneider bei seinem Besuch an eben diesem Tag in dieser Behörde fest – und lässt keinen Zweifel daran: Die Finanzbehörde braucht in der Zukunft dringend neues Personal.

Denn der demografische Wandel wirft lange Schatten. Bis 2023 gehe ein Drittel der Belegschaft in Pension, erklärt Schneider – und bietet älteren Mitarbeitern an zu bleiben. Quereinsteiger sind in diesem hoheitlichen Bereich nur eng begrenzt möglich. „Wir müssen sehen, wie wir damit umgehen“, blickt der Minister auf drohende Personallücken. Und stellt klar: Für ihn sind kompetente, loyale und engagierte Mitarbeiter vor Ort unverzichtbar. „Der Staat kann seine Aufgaben nur erfüllen, wenn er die ihm nach Recht und Gesetz zustehenden Steuereinnahmen erhält. Dafür sorgen tagtäglich die Kolleginnen und Kollegen in den Finanzämtern.“

Steuergerechtigkeit stehe für die Landesregierung an erster Stelle. „Deshalb haben wir den Kampf gegen Steuerhinterziehung erheblich intensiviert“, so der Minister.

Als Vorsteher des Finanzamts Syke stellt Wolfgang Suntheim klar, wie flexibel seine Behörde die Arbeitszeiten an familiäre Verhältnisse anpassen kann – fast individuell. 184 Mitarbeiter arbeiten im Finanzamt Syke, 79 davon in Teilzeit. „Die Organisation der Arbeit wird nicht einfacher“, fügt Suntheim hinzu. Trotzdem laufe alles reibungslos, ergänzt sein Stellvertreter Frank Hofmann – und spricht von einem Spitzenplatz bei der Bearbeitungs-Geschwindigkeit: „Wir sind sehr stolz auf unsere Kollegen.“ Zu ihnen dürfen sich ab 1. August zehn neue Auszubildende zählen – mehr als doppelt so viele wie noch vor fünf Jahren, als vier Azubis dazu kamen. „Das haben wir landesweit gemacht“, blickt der Finanzminister auf voraussichtlich 482 neue Nachwuchskräfte. Weil sie noch vor dem praktischen Einstieg in Ausbildungsverbünden unverzichtbare Grundkenntnisse erhalten, wünschen sich Suntheim und Hofmann dafür eine Investition in die Technik – sprich ein „fiktives Kunst-Finanzamt“, das Anforderungen und Aufgaben in der hoheitlichen Behörde originalgetreu simuliert.

Und noch einen Herzenswunsch geben die Mitarbeiter des Finanzamtes ihrem Minister mit auf den Weg: den Bau der Infothek im Eingangsbereich, die den Service für Steuerpflichtige enorm verbessern und Wartezeiten reduzieren soll. „Das haben wir schon 2009 beantragt“, erläutert Regina Jendrijewski als Geschäftsstellenleiterin. Konkrete Pläne lägen seit sechs Jahren vor, so Frank Hofmann. „Vielleicht wird das im nächsten Jahr realisiert“, hoffen die Verantwortlichen im Finanzamt Syke. „Wir liegen in der Rangfolge auf Platz zwölf“, haben sie von Schneider erfahren.