Wie das Mittelalter vor den Rittern war

Die Mittelaltermärkte im Kreismuseum haben mit Rittern und Burgfräulein wenig zu tun. Sie behandeln das Alltagsleben in einer früheren Epoche. Etwa zu der Zeit, in der die Wikinger Amerika entdeckten. Für die Besucher gibt es immer viel zu sehen und auszuprobieren. Foto: Kreismuseum

Syke – Mittelaltermärkte gibt es viele. Der im Kreismuseum ist etwas anders als die meisten. Denn er spielt nicht in der Zeit von Minnesang, Burgfräulein, und Ritterturnieren, sondern konzentriert sich auf eine frühere Epoche: Auf die Zeit, in der die Wikinger von Island aus Amerika endteckten.

Der Markt zeigt daher auch keine Krieger in Ritterrüstungen, sondern Handwerk und häusliches Leben der Nordmänner, Sachsen und Friesen um das Jahr 1000. Dabei bietet er den Besuchern ein buntes Spektrum an Vorführungen und Aktivitäten.

In und vor den Zelten spielt sich das tägliche Leben ab. Organisatorin Anja Skopnick ist es gelungen, so viele Mitstreiter wie noch nie für diesen Markt zu gewinnen.

Ontja ist eine Gewandschneiderin, Gandolf, ihr Mann, baut Pfeile, Wikingerzelte und Möbel, schmiedet, schnitzt und macht diverse Metallblecharbeiten. Außerdem ist er ein Kämpfer und kann viel über frühmittelalterliche Waffen und Kampfarten erzählen. Dieses Mal möchte er außerdem den Gästen die Herstellung von Hanfseilen vorführen.

Ines zeigt in ihrer Schreibstube, wie und worauf man im Mittelalter geschrieben hat.

Bas, ihr Mann, ist Chemiker und hat sich sehr lange und ausführlich mit der Herstellung von Tinte und Schreibutensilien im Mittelalter beschäftigt. Er kennt alle Zutaten, weiß, wie und wo man sie beschafft und wie man die Tinte herstellt.

Auch Patricia und Jens sind mit ihrem Kaufhaus der Wikinger wieder dabei. Bei ihnen bekommt man alles, was ein Wikinger für den täglichen Bedarf benötigt. So handeln sie mit Gebrauchsgegenständen wie Besteck, mit diversen kleinen Schmuckstücken, mit Kämmen, Scheren, aber auch mit nadelgebundenen Socken.

Pribislav von Ravensburg bietet wieder die Specksteinbearbeitung an. In diesem Jahr zum ersten Mal gibt es Knochenschnitzen. Dazu gesellen sich Bogenbauer, Löffelschnitzer, Brettchenweberin, Schmied, Färberin und eine Spinnerin, die ihr Handwerk noch mit der Handspindel ausführt.

Ein Lederspezialist fertigt Taschen und die Organisatorin Anja Skopnick zeigt mit ihrem Mann Torsten das Nadelfilzen.

Zum ersten Mal in Syke auf dem Markt dabei sind die Käsemacher Ulf und Tina. Sie stellen Käse vor Ort zum Verkauf her. Thomas und Claudia bieten den Besuchern leckeren Räucherfisch an.

Im Sommergarten und auf der Bauerndiele gibt es Kaffee, Kuchen und kalte Getränke. Am Sonntag werden zusätzlich Waffeln gebacken. Auch wer Lust auf eine Bratwurst hat, kommt auf diesem ganz besonderen Markt nicht zu kurz.

INFO

Marktzeiten sind Samstag, 17. August, von 11 bis 18 Uhr und Sonntag, 18. August, von 10 bis 17 Uhr