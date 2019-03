BBS Syke: 20 Mitarbeiter müssen gehen

Für 20 Lehrkräfte und Mitarbeiter der BBS Europaschule Syke läuft ihr Vertrag zum 3. Juli aus. Eine Weiterbeschäftigung ist aus finanziellen Gründen nicht möglich. Denn den Berufsschulen stehen fast 60 Prozent der übertragbaren Ausgabereste nicht mehr zur Verfügung.

Syke/Diepholz – Von Anke Seidel. „Eine gute Initiative an der BBS Europaschule Syke wird wohl nicht mehr fortgesetzt werden können“, befürchtet BBS-Direktor Horst Burghardt – und blickt auf Projekte, die gerade jungen Menschen mit ausländischen Wurzeln besondere Unterstützung geben.

Weil aber das Geld zurzeit nicht reicht, müssten zum neuen Schuljahr voraussichtlich zwei bis drei Klassen aus dem Angebot fallen. „Wir werden uns nur noch auf schulpflichtige Schüler konzentrieren können“, befürchtet der Direktor der BBS. Kürzungen werde es in allen Bereichen geben müssen. 20 Mitabeitern (insgesamt zehn Stellen) könne ihr Vertrag nicht verlängert werden.

BBZ Diepholz bleibt verschont

Es sind vor allem nicht mehr schulpflichtige Jugendliche mit Migrationshintergrund, die von den Projekten Sprint und Sprint dual profitieren, die zum Jahresende offiziell enden. „Sie sollen in anderer Form weiterlaufen“, sagt Horst Burghardt. Aber die konkreten Regelungen seien noch unklar.

Seine Kollegin Birgitt Kathmann, Direktorin des Berufsbildungszentrums (BBZ) Dr. Jürgen Ulderup in Diepholz, muss keine Kräfte entlassen. „Wir haben sparsam gewirtschaftet“, so die Schulleiterin, die großes Verständnis für die Situation an anderen Berufsbildenden Schulen hat: „Für einige ist die Situation wirklich dramatisch. Wir haben Glück gehabt.“

Landtagsabgeordneter Meyer für Sprint-Klassen

Der CDU-Landtagsabgeordnete Volker Meyer zeigt sich sehr unglücklich über die Kürzung. Demnach seien den Berufsschulen bisher 102 Euro pro Lehrersollstunde erstattet und dieser Betrag nun auf 41 Euro gekürzt worden. „Ich halte das für den falschen Weg!“, sagt Meyer.

Die CDU-Landtagsfraktion sei im Gespräch mit der Landesregierung und habe das Thema bereits diskutiert. Dabei sei die Stimmung „ziemlich aufgewühlt“ gewesen, so Meyer. Denn die Kürzung entspreche nicht dem, was im Koalitionsvertrag vereinbart sei: „Wir wollen die Berufsschulen stärken!“ Meyer sprach sich für die Weiterführung der Sprint-Klassen aus: „Sie sind wichtig für die Integration.“

Unterrichtsversorgung immer mehr bedroht

Die FDP hatte sich bereits im Januar mit der Situation beschäftigt. Für deren Landtagsabgeordneten Marco Genthe ist klar: „Es droht damit eine weitere Verschlechterung der ohnehin schon schlechten Unterrichtsversorgung an den Berufsbildenden Schulen.“

Deshalb fordern die Liberalen das Kultusministerium auf, die Kürzung der übertragbaren Budget-Überschüsse rückgängig zu machen und den Berufsbildenden Schulen „kurzfristig die volle Summe zur Verfügung zu stellen“. Das Budget für die Personalkosten müsse „auf eine hundertprozentige Unterrichtsversorgung“ angepasst werden, damit die Berufsbildenden Schulen die Chance hätten, flexibel Vertretungslehrer und Honorarkräfte einzustellen. Auch Berufsorientierungsmaßnahmen und Förderunterricht müssten zu 100 Prozent gedeckt werden.

Die Unsicherheit unter den Lehrkräften an den Berufsbildenden Schulen ist indes groß. Eine Lehrerin, die namentlich nicht genannt werden will, ist fassungslos darüber, dass die Arbeit von engagierten Lehrkräften an der fehlenden Bezahlung scheitern soll: „Und das in Zeiten einer Wirtschaft, die nach Fachkräften sucht, hoher Schülerzahlen und Lehrkräftemangel. In dieser Zeit darf doch nicht an der Bildung gespart werden.“

Das sagt das Kultusministerium

Von einer Streichung oder Kürzung von Mitteln will Sebastian Schumacher als Pressesprecher des Kultusministeriums nicht sprechen: „In den vergangenen Jahren wurde den Berufsbildenden Schulen (BBS) aufgrund hoher Ausgabereste ein erhöhtes Budget durch Resteübertragung zur Verfügung gestellt.

Die BBS können diese Mittel für die Umsetzung ihrer Ziele eigenverantwortlich und flexibel zum Beispiel für befristete Beschäftigungsverhältnisse einsetzen. Die ursprünglich hohen Ausgabereste wurden durch die stärkere Ausnutzung der Beschäftigungsmöglichkeiten von Jahr zu Jahr geringer.“

Das sei an der Unterrichtsversorgung der Berufsbildenden Schulen zu erkennen, die im laufenden Schuljahr um 1,3 Prozentpunkte auf einen aggregierten Wert von 90,7 Prozent gestiegen sei – von 89,4 Prozent im Schuljahr 2017/18 und von 88,1 Prozent im Jahr davor. „Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber natürlich noch nicht optimal“, so der Pressesprecher.

Dem Kultusministerium sei bewusst, „dass die BBS unter angespannten Bedingungen arbeiten und dabei Herausragendes leisten“. Deshalb arbeite das Kultusministerium intensiv daran, „zusätzlich zu den bisher zugewiesenen Haushaltsmitteln 2019 durch weitere Maßnahmen eine deutliche Verbesserung der Perspektive zu erreichen und damit auch vor Ort flexible Lösungen zu ermöglichen“.

In diesem Jahr solle „schnellstmöglich nachgesteuert, die Lage stabilisiert und 2020 nachhaltig verbessert werden“. Schon im kommenden Schuljahr sollen demnach „die zentralen Elemente von Sprint beziehungsweise Sprint dual nahtlos in die Berufseinstiegsschule integriert werden“. Dazu gehöre auch die unbefristete Beschäftigung der sozialpädagogischen Kräfte in diesem Programm.

