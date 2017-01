Miss-Wahl-Teilnahme

+ © Heinfried Husmann Drei echte Hingucker: Die aktuelle Miss Germany Lena Bröder (r.), die Heiligenfelderin Anne Gottwald und das Ford-Modell A aus dem Jahr 1931. Zur Weiterfahrt nutzte Bröder dann doch lieber ein aktuelles Ford-Modell. © Heinfried Husmann

Heiligenfelde - Von Frank Jaursch. Hoher Besuch bei Karl-Heinz Rathkamp: Die amtierende Miss Germany Lena Bröder hat am Freitag Station in Heiligenfelde gemacht. Das Ford-Autohaus Rathkamp stellt der 27-Jährigen für einige Wochen ein Fahrzeug zur Verfügung. Ein Freundschaftsdienst für Horst Klemmer, den Organisator der Misswahl. Dass es den Kontakt zu dem Oldenburger Unternehmer überhaupt gibt, verdankt Kalle Rathkamp der Schönheit seiner Frau Anne Gottwald. Und ihrer Idee, an einer Miss-Wahl teilzunehmen.

Als 2012 zum ersten Mal die „Miss Germany 50plus“ gesucht wurde, entschloss sich Anne Gottwald, da „einfach mal“ mitzumachen. Der Versuch wurde zu einem großen Erfolg: Beim Finale im Februar 2013 belegte sie den dritten Platz.

Eine undankbare Platzierung? Gottwald schüttelt entschieden den Kopf. „Wenn ich Vierte geworden wäre – dann hätte ich mich geärgert.“ Aber so stand sie auf dem Siegerpodest, bekam eine Schärpe umgelegt, erlebte den Trubel im Blitzlichtgewitter mit.

Und hat ganz nebenbei mit den beiden vor ihr platzierten Frauen zwei Freundinnen gewonnen. Bis heute treffen die Drei sich regelmäßig – gemeinsam mit ihren Partnern. „Das ist dann immer wie ein Familientreffen“, schmunzelt Kalle Rathkamp.

Und während die drei Männer dann bei den Miss- (oder Mister-)Wahlen flachsend an der Theke stehen, wagen sich die Damen ins Getümmel „Und dann werfen wir unsere Schärpen noch mal um“, beschreibt es Anne Gottwald mit einem Lachen.

Diese schwarz-rot-goldenen Bänder haben dabei eine ganz verblüffende Wirkung: „Durch die Schärpe stellt sich jeder Promi zu einem, wenn man ein Foto haben will.“ So verfügt die Heiligenfelderin mittlerweile über eine ganz hübsche Foto-Sammlung.

Darüber hinaus hat das Paar eine ganze Reihe von Kontakten geknüpft, „die einfach Spaß machen“. Etwa zur Familie von Horst Klemmer, dem Veranstaltungs-Urgestein, der mit seiner Organisation MGC Rechteinhaber der Miss-Germany-Wahl ist. „Eine ganz tolle Familie“, schwärmt Rathkamp. Erst recht, als sich herausstellte, dass die beiden in ihrem Nordsee-Urlaubsdomizil quasi Nachbarn sind...

„Die Teilnahme an der Wahl hat mein Leben bereichert“, erklärt Anne Gottwald. Und indirekt auch das der amtierenden Miss Germany. Denn die machte sich am Freitag mit ihrem Rathkamp-Ford auf den Heimweg. Samstagabend steht die nächste Fahrt an: In Hannover ist Miss-Niedersachsen-Wahl.