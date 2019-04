„Mir hat das immer Spaß gemacht“

Karl Heinz Meyer (links) und Christian Eilers, der ihn in der Funktion als Vorsitzender des Barrier Werberings beerbt. Archivbild: Heiner Büntemeyer

Syke - Von Heiner Büntemeyer. Zum ersten Mal seit 37 Jahren dürfte Karl Heinz Meyer morgen wohl ganz entspannt über den Barrier Frühlingsmarkt schlendern. So lange hat er diesen Markt für den Werbering Barrien mitgestaltet und mit verantwortet, darunter 18 Jahre als Vorsitzender. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern des Werberings und kann sich noch genau daran erinnern, wie damals alles begann.

„Dies ist jetzt die dritte Versammlung in Sachen Werbegemeinschaft. Ich hoffe, dass heute etwas zustande kommt.“ Mit diesen Worten hatte der damalige Barrier Ortsbürgermeister Willy Vogel am 17. August 1982 etwa 20 Barrier Gewerbetreibende im Gasthaus Löhmann begrüßt. Und es kam etwas zustande: Die Barrier Werbegemeinschaft wurde an diesem Abend gegründet. Den ersten Vorstand bildeten damals Erwin Nienaber als Vorsitzender, Horst Bagge als Stellvertreter, Karl-Friedrich Gußmann, Karl Heinz Meyer und Horst Glander.

Das erste größere Projekt war der Weihnachtsmarkt am ersten Adventssonntag 1982. „Es gab fast alles, nur keine Parkplätze“, berichtete damals die Kreiszeitung.

Ab 1983 organisierte der Werbering alle zwei Jahre einen Herbstmarkt mit Gewerbeschau, und seit etwa 20 Jahren auch einen Frühlingsmarkt. Das sind insgesamt 75 Märkte, die Karl Heinz Meyer in seiner Funktion als Kassenwart oder, seit 2005, als Vorsitzender des Barrier Werberings maßgeblich mitgeprägt hat.

Wie sehr er sich engagierte, zeigt eine Anekdote aus dem April 1983. Damals hatte der Werbering zu einer Radtour eingeladen, bei der die Mitgliedsbetriebe besucht werden sollten. 350 Radler beteiligten sich daran und Karl Heinz Meyer besuchte frühmorgens alle Mitglieder, „um sie gegebenenfalls zu wecken“.

Highlights in seiner Amtszeit waren die Herbstmärkte. Schon bevor Horst Saade die ab 1993 organisierte, hatte sich der Werbering immer um besondere Attraktionen bemüht. Ob das die Weinkönigin aus Traben-Trarbach war oder Werder-Spieler Jonny Otten. Der musste damals so viele Autogramme schreiben, dass er später erklärte: „Ich habe gar nicht gewusst, dass Barrien so viele Einwohner hat.“

Unvergesslich sind Karl Heinz Meyer auch die Dorfabende am ersten Ausstellungstag, als es noch ein Festzelt gab. Die wechselnden Attraktionen sorgten stets für großes Interesse bei den Besuchern. Modenschau und Go-Cart-Rennen, Show-Bands, Quiz-Shows, Autokrane mit Besuchergondeln, Zeltgottesdienste, Ausstellungen von Raumgleitern oder Seenotrettungskreuzern – stets hatte der Werbering einen neuen Pfeil im Köcher.

„Mir hat das immer Spaß gemacht, weil es immer Leute gab, die mitgezogen haben“, berichtete Karl Heinz Meyer am 28. Februar, als er bei der Jahreshauptversammlung nicht mehr für den Vorsitz kandidierte und diesen Posten an Christian Eilers abgab.

Stundenlang könnte er erzählen, wobei er immer wieder erklärt, wie engagiert die Vorstandsmitglieder ihn bei seiner ehrenamtlichen Arbeit für den Werbering unterstützt haben. Karl Heinz Meyer ist kein Schnacker, aber er liebt das persönliche Gespräch. „Gespräche sind sehr wichtig und können nicht durch Facebook ersetzt werden.“ Das ist der einzige Rat, den er seinem Nachfolger Christian Eilers gab.