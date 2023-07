5,3 Millionen Euro Corona-Entschädigungen im Kreis Diepholz

Von: Marc Lentvogt

Wer während der Corona-Pandemie Verdienstausfälle hatte, weil er oder sie Kinder betreuen musste, kann dafür Entschädigungszahlungen erhalten. © Mascha Brichta/DPA

Die Corona-Pandemie ist aus dem Alltag verschwunden, doch die Diepholzer Kreisverwaltung hat noch immer viele Corona-Aufgaben zu erledigen.

Landkreis Diepholz – Die Zahl der Menschen, die sich noch immer tagtäglich mit dem Coronavirus und seinen Folgen auseinandersetzen, dürfte in den vergangenen zwölf Monaten massiv zurückgegangen sein. Sie liegt aber nicht bei null, und diejenigen, die noch immer mit den Folgen der Pandemie zu tun haben, sind auch nicht ausschließlich Medizinerinnen und Mediziner. Auch Verwaltungsbeamte haben noch immer zahlreiche Aufgaben zu erfüllen, wie eine Nachfrage der Kreiszeitung beim Landkreis Diepholz ergeben hat.

Kreis Diepholz hat bisher 10.200 Entschädigungs-Anträge erhalten

Für das Land Niedersachsen bearbeitet die Kreisverwaltung weiterhin die Entschädigungszahlungen nach Paragraph 56 des Infektionsschutzgesetzes (siehe Kasten). Dabei gebe es keine Verzögerungen, teilen das Gesundheitsamt und der Fachdienst Finanzen mit, es handele sich lediglich um einen laufenden Prozess, da die Antragstellung weiterhin möglich ist. Allein im Juli 2023 seien noch 161 entsprechende Einträge beim Landkreis eingegangen.

Seitdem Bürgerinnen und Bürger Anträge auf Entschädigungszahlen stellen können, sind es im Kreis Diepholz insgesamt etwa 10.200 Anträge gewesen, die die Beamten bearbeiten mussten. Bis Ende Juli habe die Entschädigungssumme etwa 5,3 Millionen Euro betragen.

Gesetzes-Grundlage In Paragraph 56 des Infektionsschutzgesetzes ist geregelt, in welchen Fällen der Staat Verdienstausfälle entschädigt. Zu den bekanntesten Gründen für die Entschädigungszahlungen zählen der Verdienstausfall in Folge einer angeordneten Absonderung sowie in Folge geschlossener Betreuungseinrichtungen, die Eltern dazu zwangen, bei ihren Kindern zu Hause zu bleiben.

Heute ist das notwendige Verfahren wohlbekannt, aber auf dem Weg dorthin habe das Land Niedersachsen die Weisungen mehrfach aktualisiert, weshalb es zu verschiedenen Änderungen gekommen ist. Noch heute würden in der Kreisverwaltung „zur Gewährleistung einer gewissenhaften und zügigen Abarbeitung der offenen Anträge [...] hausintern laufend Optimierungsprozesse“ stattfinden.

Daneben werden in der Bundesrepublik noch immer verschiedene Statistiken produziert, die ohne die Mitwirkung der Gesundheitsämter wohl nicht möglich wären. Im sogenannten Pandemieradar stellt das Bundesgesundheitsministerium weiterhin unterschiedliche Zahlen wie die 7-Tage-Inzidenz, die Zahl der PCR-Tests, Todesfälle, und Intensivbett-Belegung dar. Im Gegensatz zur Hochzeit des Pandemiegeschehens werden diese Daten aber nicht mehr für alle Kreise einzeln aufgeführt, sondern als bundesdeutsche Statistik.

Bund analysiert die Corona-Virenlast im Abwasser ‒ im Juli sind die Zahlen gestiegen

Für den Landkreis Diepholz bedeutet dies, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch immer Infiziertenzahlen und PCR-verifizierte Fälle an das Robert-Koch-Institut übermitteln. Die Infektionsstatistiken und Hospitalisierungslisten müssen ebenfalls weitergeführt werden. Aus all den gesammelten Daten kann für Deutschland schließlich eine Inzidenz von aktuell 2 Infizierten pro 100 000 Einwohner und Woche angegeben werden. 0,4 Prozent aller Intensivbetten in deutschen Kliniken sind derzeit mit bestätigten Covid-19-Fällen belegt.

Dass die Erkrankung nicht verschwunden, sondern alltäglich geworden ist, zeigt hingegen eine andere Zahl, die das Bundesgesundheitsministerium erhebt und angibt: Im Abwasser, beispielsweise in Kläranlagen, können Coronaviren nachgewiesen werden. Die Virenlast an 65 Prozent aller Messstellen war am 19. Juli (neuere Daten sind nicht verfügbar) gegenüber dem Wert der Vorwoche gestiegen. In 24 Prozent der Fälle ist die Virenlast gleich geblieben. Nur an 12 Prozent der Messstellen ist die Virenlast gesunken.