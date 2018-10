Katasteramt Syke feiert 125 Jahre: Auf den Millimeter genau per Satellit und GPS

Syke - Von Michael Walter. Das Katasteramt ist eine Behörde, die jeden angeht, der ein Grundstück besitzt. Trotzdem nehmen die meisten sie bewusst kaum wahr. Im Oktober feiert sie am Standort Syke ihr 125-jähriges Bestehen. Anlass für ein Gespräch mit dem örtlichen Leiter René Gudat.

Herr Gudat, wozu ist das Katasteramt überhaupt da?

René Gudat: Unsere Behörde ist entstanden, um zu steuerlichen Zwecken die Grundstücksgrößen zu erfassen. In Preußen hat die Regierung 1876 die Flächenvermessung zur Festlegung der Grundsteuer angeordnet. Hier in der Region war der Amtssitz zunächst in Hoya, und ab 1885 in Bassum.

Wie ist die Behörde dann nach Syke gekommen?

Gudat: Der Syker Magistrat hat bei der Regierung um die Verlegung nach Syke gebeten. Das hat er ziemlich clever gemacht. Das Argument war die räumliche Nähe zum Landratsamt im heutigen Kreishausgebäude. Zum 1. Oktober 1893 ist das Katasteramt dann nach Syke verlegt worden. Deshalb haben wir jetzt Jubiläum gefeiert. Organisatorisch gehören wir heute zur Regionaldirektion Sulingen-Verden im Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, kurz: LGLN.

Wie groß ist denn Ihr Zuständigkeitsbereich?

Gudat: Der umfasst die Gemeinden Syke, Weyhe, Stuhr, Bruchhausen-Vilsen, Bassum und Twistringen.

Und was machen Sie da?

Gudat: Wir verwalten die Daten von über 100.000 Flurstücken. Das kleinste ist übrigens nur neun Quadratzentimeter groß.

Wie kommt denn sowas?

Gudat: Wenn zum Beispiel quer durch ein Flurstück eine Straße gebaut und dabei quasi eine Ecke abgeschnitten wird. Solche Mini-Reststücke sind eigentlich nicht gewollt. Sehr selten passiert das halt.

Was sind Ihre weiteren Aufgaben?

Gudat: Wir weisen zum Beispiel auch sämtliche Gebäude nach, die auf den Grundstücken stehen. In unseren sechs Kommunen sind das etwa 47.000. Unsere Vermessungsdaten geben außerdem Auskunft darüber, wo Grünland vorhanden ist, wo Wald und wo Ackerland. Das dient vor allem erst mal den Gemeinden für ihre Flächenplanung. Etwa, um Bauland auszuweisen. Und es dient als Grundlage für amtliche Statistiken. Seit 1960 gibt es bei uns darüber hinaus auch einen Gutachterausschuss. Der leitet jedes Jahr die offiziellen Bodenrichtwerte ab und erstellt die Grundstücksmarktberichte.

Was ist denn heute anders als vor 125 Jahren?

Gudat: Die Erhebungsmethoden haben sich verändert. Und die Technik. Die Folge daraus ist: Vor 125 Jahren konnten wir auf den Dezimeter genau vermessen, heute auf den Millimeter. Nicht zuletzt dank GPS. Wir ermitteln unsere Daten heute überwiegend per Satellit. Es gibt aber neben der bodengestützten Erfassung auch die Luftbildauswertung. Alle drei Jahre lässt das Landesamt in Hannover neue Luftbilder anfertigen. Wir haben die hier bei uns liegen und werten die auch aus.

In letzter Zeit fragen zum Beispiel die Gemeinden verstärkt nach, wo Landwirte vielleicht sehr wohlwollend mit dem Pflug umgehen und über die Grenze ihres Ackers hinaus pflügen. Unsere Luftbilder fließen aber auch zum Beispiel bei Google Earth ein. Die nutzen zwar auch eigene Bilder und andere Quellen, kaufen aber auch Bilder beim Landesamt. Nur nicht alle drei Jahre. Deshalb ist Google in dieser Hinsicht auch nicht unbedingt auf dem neuesten Stand.

Wohin geht die Reise in Zukunft?

Gudat: Wir werden demnächst wahrscheinlich verstärkt Drohnen einsetzen. Die Genauigkeit ist noch größer als bei Luftaufnahmen aus dem Flugzeug. Das geht auch viel schneller und ist deutlich billiger. Außerdem arbeiten wir gerade daran, uns bis 2025 zukunftsfähig aufzustellen. Das Ziel ist: Verwaltung, Wirtschaft und Privatpersonen sollen leichter auf unsere Daten zugreifen können. Digital und in Teilen kostenlos. Eine wichtige Rolle kann dabei die verstärkte Einbindung von mobilen Endgeräten spielen. Wenn Sie zum Beispiel ein Baugrundstück kaufen wollen, könnten Sie sich dann vielleicht vor Ort die Grundstücksgrenzen auf dem Smartphone anzeigen lassen.