Migrationsbeauftragter Rahmi Tuncer sieht Machtverlust Erdogans

Demonstranten am 5. März in Köln vor einem geplanten Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci.

Landkreis - Von Julia Kreykenbohm. Rahmi Tuncer zeigt auf dem Smartphone eine Nachricht, die zurzeit unter Mitgliedern der türkischen Gemeinde im Landkreis Diepholz kursiert. Darin ist ein Artikel zu lesen, in dem der Migrationsbeauftragte Präsident Recep Tayyip Erdogan kritisiert. Tuncers Name ist hellgrün eingekreist.

Darüber steht in türkischer Sprache – grob übersetzt – dass man sich vor diesem Kerl in Acht nehmen sollte. Eine Warnung, die von Moscheen ausgesendet wird, erzählt Tuncer.

Tuncer glaubt nicht an Wahlsieg Erdogans

+ Im Internet kursiert eine Warnung vor Rahmi Tuncer und seinen Ansichten. © juk Er berichtet auch von Droh-anrufen, in denen man ihn als „Vaterlandsverräter“ beschimpfte. Die Stimmung so kurz vor dem Referendum im April, durch das Erdogan ein Präsidialsystem in der Türkei etablieren könnte, ist angespannt, die türkische Gemeinschaft gespalten. Doch mehr als ein müdes Lächeln entlockt Tuncer einsolches Verhalten nicht.

Woher nimmt er diese Ruhe? Das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei erreicht einen historischen Tiefpunkt und die Türkei scheint auf dem Weg in eine Diktatur. Oder nicht? „Wir sind inzwischen recht zuversichtlich, dass Erdogan nicht gewinnt“, verrät Tuncer. Wie kommt er zu dieser Ansicht, während die Medien doch laufend begeisterte Erdogan-Anhänger zeigen? „Das ist ein Bild, das uns ärgert“, macht Tuncer deutlich. Es sei überhaupt nicht so, dass alle Türken hinter Erdogan stünden. Im Gegenteil, in der Türkei kippe die Stimmung sogar gerade beträchtlich.

Der Präsident verliere Rückhalt in den eigenen Reihen

„Auch die faschistische Bewegung, die immer hinter ihm stand, ist gespalten. Ein Flügel nennt Erdogan einen Diktator. Selbst in islamistischen Kreisen wird er kritisiert und alle konservativen Politiker wenden sich nach und nach von ihm ab. Sogar ihnen ist sein Kurs zu extrem, denn sie wissen, dass die Türkei nur mit der Europäischen Union eine Zukunft hat. Erdogan wird beide voneinander trennen und sich mehr östlich orientieren.“

Immer mehr Widerstand formiere sich, in den Schulen, auf den Basaren. „Und es ist das erste Mal, dass die Leute von sich aus protestieren und keine Gruppe oder ein Anführer sie anleitet.“ Vor allem die Frauen seien unglaublich kreativ, denn sie wissen, „wenn Erdogan gewinnt, verlieren sie am meisten“. Sie organisierten friedliche Demonstrationen, damit die Polizei keinen Anlass habe, sie festzunehmen.

Die Präsentation der Stärke - ein Eingeständnis von Schwäche?

Und die Gefahr sei nach wie vor groß: „In den jüngsten zwei Wochen wurden über 3000 Menschen festgenommen. Durch die Notverordnung können sie eine Woche festgehalten werden. In dieser Zeit haben sie kaum Kontakt zu ihren Anwälten oder Verwandten.“ Die Foltermethoden hätten sich gewandelt. Statt Elektroschocks verweigere man ihnen Wasser, Essen, lasse sie stundenlang stehen oder beschalle sie rund um die Uhr mit Musik, um sie nervlich zu zermürben.

+ Rahmi Tuncer © Harald Bartels Erdogan spüre, dass das Eis unter ihm dünner werde, dass das von ihm angestrebte Referendum auch sein Ende sein könnte. „Darum reagiert er so gereizt und teilt nach allen Seiten aus“, glaubt Tuncer. Auch gegen Deutschland, von dem er im Grunde weiß, dass er es braucht. Außerdem hoffe er, mit der Pose des „starken Mannes“ noch Stimmen zu gewinnen.

Tuncer: EU-Beitrittsverhandlungen müssen fortgesetzt werden

Nun komme es darauf an, die Leute friedlich und durch Aufklärung davon zu überzeugen, gegen das Präsidialsystem zu stimmen. „Aus diesem Grund kommen Freunde aus der Türkei in den Landkreis“, weiß Tuncer. Es werde mehrere Veranstaltungen geben, auf denen man das Gespräch suchen möchte. In 400 Orten in ganz Deutschland werden solche Nein-Kampagnen organisiert.

Aufgrund dieses großen Engagements hofft der Migrationsbeauftragte, dass die EU die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei nicht abbricht. „Das wäre wohl das Schlimmste, was man tun kann. Damit würde man all diese Menschen, die sich jetzt so gegen Erdogan einsetzen, mehr oder weniger im Stich lassen. Denn die wollen Teil der EU sein. Gebt ihnen ein Zeichen, dass sie ein Teil von euch sind. Die denkenden, demokratischen Menschen müssen sich vereinen, egal, woher sie kommen.“

Kritik an Auftrittsverboten türkischer Politiker

Auch die Veranstaltungen der türkischen Politiker könne man Tuncers Meinung nach ruhig zulassen. „Sollen sie nur reden. Wir werden ihre Worte als Propaganda entlarven.“ Die Auftrittsverbote hingegen vertieften nur den Graben. „Viele sehen das als eine Anti-Türken-Kampagne, die Erdogan noch mehr Munition und die Stimmen von Unentschlossenen einbringen könnte“, sagt Tuncer.

Vom 27. März bis 9. April können die Türken in Deutschland wählen. Für den Migrationsbeauftragten steht dann viel auf dem Spiel. „Wenn Erdogan gewinnt, kann ich nicht wieder in die Türkei zurück, werde keine Fahrten mehr dorthin organisieren und meine Familie nicht mehr sehen können. Denn sobald ich einen Fuß über die Grenze setze, werde ich verhaftet.“ Was Tuncer immer wieder aufbaut, ist die Solidarität seiner Landsleute. Sogar aus München habe ihn der Anruf einer alten Frau erreicht. „Sie weinte und sagte: ,Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Die machen unsere Demokratie kaputt’.“

Ein Kommentar zu diesem Thema:

Des Diktators neue Handlanger von Julia Kreykenbohm

+ Julia Kreykenbohm © Mediengruppe Kreiszeitung Ist das nicht schön? Kaum geht es gegen den Despoten vom Bosporus, sind sich die Europäer wieder einig: Keine Auftrittserlaubnis für seine Sprachrohre, die für eine Diktatur werben. Schon gar nicht, wenn er erst uns als Nazis beschimpft, dann die Niederländer, und die Dänen kriegen sicher auch noch ihr Fett weg. Sowie jeder, der von seinem Hausrecht Gebrauch macht und „Nein“ sagt.

Dabei ist das richtig so, brüllt das Herz. Es kann nicht sein, dass ein Staatsoberhaupt andere beleidigt, sich aufführt wie ein pöbelnder Schulhofschläger, und die Übrigen nur kopfschüttelnd daneben stehen. Klare Kante, wir dürfen und müssen uns nicht alles gefallen lassen. Appeasement-Politik ist eine gute Sache, aber nicht immer zielführend, das wissen wir seit 1938/39.

Herz und Stolz schütteln sich die Hand, wir sind Verteidiger der Demokratie! Doch der Verstand sorgt sich. Erdogan ist unerträglich – kein Idiot. Er wird aus der Geschichte wissen, dass nichts so sehr ein Land eint, wie ein gemeinsamer Feind. Ist der nicht da, schafft man sich einen. Denn geht es innenpolitisch in die Wicken, muss man den Konflikt nach außen verlagern. Nach dem Motto: „Leute, bei uns läuft nicht alles rund, aber jetzt müssen wir zusammenhalten! Die da draußen wollen uns Böses. Darum lasst uns die Streitereien vergessen und gemeinsam kämpfen.“

Unter dem Gesichtspunkt bekommt das Gepöbel Kalkül, das mutige Gegenhalten einen faden Beigeschmack. Aus dem Schulhofschläger wird ein gerissener Taktiker und aus den tapferen Verteidigern der Demokratie unfreiwillige Handlanger des Diktators, die ihm noch unentschlossene Wähler zutreiben. Laut Rahmi Tuncer ist der Präsident im eigenen Land angeschlagen. Dessen Außenpolitik scheint das zu bestätigen. Nun müssen wir aufpassen, dass wir in dem Bemühen, die Demokratie zu schützen, nicht die in der Türkei vernichten.