Dieser Mann kennt den Unterschied zwischen Bäcker- und Discount-Ware

Syke - Von Michael Walter. Früher war alles viel besser – Sprüche dieser Art hört Michael Isensee durchaus häufiger mal. Er ist einer von bundesweit drei Sachverständigen, die für das Deutsche Brotinstitut unterwegs sind, um Brot und Brötchen auf ihre Qualität zu prüfen. Was das betrifft, stimmen diese Sprüche allerdings nicht. „Wir hatten noch nie so gutes Brot wie heute.“

Am Mittwoch war Isensee auf Einladung der Bäckerinnung Syke/Nienburg an den Berufsbildenden Schulen in Syke als Prüfer zu Gast. „Eine freiwillige Sache“, betont er. „Alle Mitgliedsbetriebe der Innung werden dazu eingeladen. Wer will, kann verschiedene Sorten Brot und Brötchen testen lassen.“ Donnerstag bietet er das gleiche nochmal in Nienburg an.

Neun Betriebe hatten am Mittwoch zusammen 39 Sorten Brot und 35 Sorten Brötchen eingereicht. Zu viel für einen Tag. Die Brötchen hat Isensee alle geschafft, die meisten Brote müssen noch einen Tag warten. Zwischenergebnis: Von den 35 Brötchen erhielten 25 das Urteil „sehr gut“, neun „gut“ und eines „nicht prämiert“. Einen „besten Bäcker“ gibt es dabei nicht. Isensee: „Das ist ja keine Olympiade hier.“

Jedes Brot und jedes Brötchen starten erstmal mit der Maximalzahl von 100 Punkten in den Test. Und für jeden Fehler, den Isensee findet, gibt es unterschiedlich hohe Abzüge. „Selbst ein leichter Fehler ist dabei schon etwas, was der Kunde bereits sieht“, erklärt Isensee. „Wenn etwa das Brot zu stark bemehlt ist, wenn das Brötchen zu hell oder zu dunkel ist.“

Probe aufs Exempel

Wir machen mit Michael Isensee die Probe aufs Exempel und haben dazu in Syke drei Schnittbrötchen besorgt: Eins vom Bäcker, eins vom Supermarkt und eins vom Discounter. Wie auch bei der echten Prüfung weiß der Experte vorher nicht, welches Brötchen woher kommt.

Das Bäckerbrötchen erkennt Isensee auf Anhieb. „Schon allein an der etwas anderen Form“, erklärt er. Er zeigt auf die Oberseite. „Die Kruste bricht hier ganz anders auf als bei den beiden anderen. Das sind Industriebrötchen.“ Die Abläufe bei der Herstellung sind anders. Daher dieser Unterschied.

Auch optisch liegt das Bäckerbrötchen vorne: Es hat eine goldene Kruste und einen seidigen Glanz. Auch das Supermarktbrötchen sieht ganz gut aus, aber etwas weniger intensiv. Das Discounterbrötchen fällt dagegen ab. „Ist mir persönlich viel zu hell“, sagt der Experte.

Isensee prüft die Konsistenz. Er drückt mit dem Handballen aufs Discounterbrötchen. „Das hier ist wie Gummi“, sagt er. Er drückt aufs Supermarktbrötchen. Es knistert leise. „Das hier ist ein bisschen knusprig.“ Er drückt aufs Bäckerbrötchen. Ein deutliches Knacken ist zu hören. „Das hat eine schöne Rösche, so wie es sein soll.“

Auch auf das Innere kommt es an

Nächstes Kriterium: die inneren Werte. Nach dem Aufschneiden zeigt sich: Keines der drei Brötchen hat eine optimale Krume, aber alle drei sind ordentlich. „Abzüge würde das noch nicht geben.“

Bei Geruch und Geschmack sind die Unterschiede auch für den Laien deutlich: Das Bäckerbrötchen duftet und schmeckt wesentlich intensiver. Aber warum eigentlich? Das wird doch auch bloß in der Filiale ausgebacken.

„Das ist genau der Unterschied, den wir den Kunden immer wieder erklären müssen“, sagt Isensee. „Das Bäckerbrötchen kommt als gekühlter Teigling in die Filiale und wird dort in einem Rutsch gebacken. Die Industriebrötchen kommen dagegen schon vorgebacken in den Laden. Die sind bereits gar wie so ein Germknödel und werden im Ofen eigentlich nur noch gebräunt.“ Das Dumme dabei: Teiglinge und vorgebackene Ware sehen fast identisch aus. „Der Kunde kann das nicht unterscheiden“, sagt Isensee.

War also vielleicht doch früher alles viel besser? „Nein“, sagt Isensee. „Früher hatte der Bäcker drei Sorten Brot und drei Sorten Brötchen, und Feierabend. Heute gibt es bei beidem eine große Vielfalt unterschiedlichster Sorten. Auch die Qualität ist heute besser. Was glauben Sie, wieviele Konservierungsmittel früher im Schwarzbrot waren, damit es nicht so schnell schimmelt? Heute ist das verboten.“