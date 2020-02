Kabel-Eins-Show „Mein Lokal – Dein Lokal“: Bio-Koch aus Syke dabei

Einmal im Fernsehen bei der eigenen Lieblingssendung mitmachen: Für Dirk Wolters ist dieser Traum wahr geworden. Der Koch, der gemeinsam mit seiner Frau Stefanie das Bioland Hofrestaurant in Gessel betreibt, ist Kandidat bei „Mein Lokal – Dein Lokal“ auf Kabel Eins.

Gessel – Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen. Sendetermin für Wolters’ Wettbewerbsrunde ist die Woche vom 2. bis 6. März. Wie es ausgegangen ist, wissen Dirk und Stefanie Wolters bereits. Verraten dürfen sie das vor Ausstrahlung des Finales am 6. März aber nicht.

„Die Produktionsfirma ist auf uns zugekommen“, sagt Dirk Wolters. „Unser Vorgänger hatte schon mal eine Anfrage. Damals hat das nicht geklappt. Anscheinend hatten die sich aber die Adresse noch aufgehoben.“ Als dann die Produktionsleiterin bei Dirk Wolters anrief, rannte sie bei ihm offene Türen ein. „Das ist tatsächlich eine meiner Lieblingssendungen. Ich verfolge die schon von Anfang an.“

„Mein Lokal - Dein Lokal“: Betreiber bewerten sich gegenseitig

Seit 2013 gibt es „Mein Lokal – Dein Lokal“ bereits. Das Konzept dieser Doku-Soap: In jeder Woche treten fünf Restaurants gegeneinander an. Die Betreiber bewerten sich gegenseitig: Essen, Ambiente, Preis-Leistungs-Verhältnis und Service. Die Konkurrenten bestellen à la carte, und das Ganze passiert während der regulären Öffnungszeiten. Im schlimmsten Fall ist das Lokal dann voll besetzt und es wird extra stressig.

Zusätzlich zu den fünf Wettbewerbern gibt noch ein Fernsehkoch sein Urteil ab. Er prüft die Restaurants auf Stärken und Schwächen, vermittelt Tipps und Tricks beim Kochen und stimmt ebenfalls über Sieg oder Niederlage ab.

Kabel-Eins-Show „Mein Lokal - Dein Lokal“: Mario Kotaska zu Gast in Syke-Gessel

Normalerweise ist das Mike Süsser. In der Woche, als Dirk Wolters antreten musste, war es vertretungsweise Mario Kotaska. „Der ist richtig cool“, schwärmt Dirk Wolters. „Genau so wie er im Fernsehen wirkt, ist er auch. Der hat uns jegliche Scheu genommen und sich gleich auf einer Wellenlänge mit uns unterhalten.“ Die Dreharbeiten mit ihm in der Küche haben ungefähr einen halben Tag gedauert. „Davon kommt dann eine Minute dreißig ins Fernsehen. Das kann man sich gar nicht vorstellen“, sagt Wolters. „Da bin ich selbst gespannt. Man weiß auch selber gar nicht mehr, was man da alles gesagt hat.“

+ Kollegen und Konkurrenten um dem Wochensieg: Dirk Wolters (M.) und seine Mitstreiter bei „Mein Lokal - Dein Lokal“. © Kabel Eins

Seine Frau Stefanie weiß das für sich ziemlich genau: Gar nicht viel. Sie ist im Hofrestaurant für den Service verantwortlich und normalerweise auf eine sehr charmante Weise ausgesprochen schlagfertig. „Aber hier vor der Kamera hab ich den Mund nicht aufgekriegt“, erzählt sie. „Es war wie verhext. Totaler Blackout.“

Immerhin hat ihr das jetzt intern einen neuen Spitznamen eingebracht: „Plapper-Steffi“, sagt sie und kann dabei über sich selbst lachen.

Fernseh-Show „Mein Lokal - Dein Lokal“: Konkurrenz ist kulinarisch bunt gemischt

Die Konkurrenz in dieser Runde ist kulinarisch bunt gemischt: afrikanisch, indisch, türkisch und ein Konzept mit Grill am Tisch. Auch bei diesem Punkt gilt allerdings: Was ihm wie gut gefallen hat, darf Dirk Wolters vor der Ausstrahlung der letzten Folge seiner Woche nicht verraten.

Zu den Abläufen darf er aber frisch von der Leber weg erzählen. „Die anderen kriegen deine Speisekarte und suchen sich je drei Gänge davon aus. Das erfährst du dann morgens.“ Durch die Abläufe beim Dreh ist das, was für die Kamera gekocht wird, nicht unbedingt mit dem identisch, was dann die Jury auch serviert bekommt. „Das passiert zum Teil schon ein bisschen zeitversetzt“, sagt Dirk Wolters. „Die Suppe hab ich zum Beispiel noch mal extra für die Kamera gekocht. Und Mario Kotaska hat auch nicht zweieinhalb Stunden mit mir vor dem Ofen gewartet, bis der Braten fertig war. Da hatte ich schon einen zweiten vorbereitet.“

Bio-Koch aus Syke-Gessel hat Teilnahme Spaß gemacht

Spaß hat’s gemacht. Da sind sich Dirk und Stefanie Wolters ohne Wenn und Aber einig. Und anstrengend war’s. Unter dem Aspekt würden sie sich schon gut überlegen, ob sie so was noch mal machen. „So ein Drehtag dauert von vormittags halb zehn bis nachts um zwei. Das späteste war einmal viertel nach drei. Und am nächsten morgen um acht musste ich schon wieder aus dem Haus“, erzählt Wolters.

„Es haben sich immer zwei Fernsehteams abgewechselt. Aber die Kandidaten waren jedes Mal die ganze Zeit dabei.“ Was ihm besonders aufgefallen ist: „Alle von der Produktionsfirma waren total nett. Die haben auch auf einen aufgepasst, dass da niemand vorgeführt wird. Zwar haben sie schon geschaut, dass da eine Geschichte entsteht, die sie erzählen können. Aber es ist immer fair geblieben.“