Coronavirus-Sorge verdirbt Team vom Hofrestaurant Freude über Fernseh-Triumph

Gessel - Sie haben’s tatsächlich geschafft: Stefanie und Dirk Wolters und ihr Team vom Bioland Hofrestaurant in Gessel haben in der Fernseh-Doku-Soap „Mein Lokal – Dein Lokal“ den ersten Platz belegt. Die Freude darüber blieb allerdings nicht lange ungetrübt. Denn just als die Leute anfingen, Wolters’ nach diesem Erfolg die Türen einzurennen, begann das Corona-Virus, nach und nach das öffentliche Leben lahmzulegen.

Gut ein Vierteljahr hat das komplette Team vom Hofrestaurant den Sieg bei dieser Fernseh-Show geheimhalten müssen. „Das war vertraglich so vorgeschrieben“, sagt Dirk Wolters. Ende November war die Aufzeichnung, die Ausstrahlung in der ersten März-Woche. Die Folge mit dem Hofrestaurant war als letzte am vergangenen Freitag dran. „Die Sendung war noch keine zehn Minuten um, da explodierte hier das Telefon“, erzählt Stefanie Wolters. „Wildfremde Leute haben uns gratuliert. Eine Dame aus Brandenburg wollte ein Rezept haben.“

„Auch draußen vor der Tür standen plötzlich Leute, die einfach mal sehen wollten, wie es bei uns aussieht“, sagt Service-Mitarbeiterin Stephanie Schulenberg.

„Wir mussten Leute wieder nach Hause schicken“

Samstag kam es dann richtig dicke: „Wir mussten Leute wieder nach Hause schicken“, sagt Dirk Wolters. „Das Telefon stand immer noch nicht still.“ Und so ging es danach weiter. Besonders gefreut hat er sich über den spontanen Besuch von einigen ehemaligen Kollegen aus Hannover. „Die hatten sich T-Shirts machen lassen: Zehn Punkte von Herzen.“

Und dann kam das Corona-Virus. „Wo man sich vorher noch gefreut hatte, dass es jetzt so richtig brummt, geht es jetzt in die andere Richtung“, sagt Dirk Wolters. „Inzwischen ist jeder zweite Anruf eine Absage.“

Seine Frau Stefanie ergänzt: „Mittwoch haben die ersten für Ostern abgesagt. „Okay: Das waren überwiegend Ältere mit Vorerkrankungen. Denen war das Risiko einfach zu groß. Das kann man noch verstehen.“ Aber die Absagen häufen sich. Und wenn Wolters das weiter in die Zukunft projizieren, wird ihnen schon ein bisschen bange. An den Wochenenden läuft ihr Restaurant in aller Regel gut. Mittwochs und donnerstags gibt es aber Luft nach oben. Dirk Wolters: „Wir hatten gedacht: Wenn wir im Fernsehen sind, kriegen das die Leute mit, und dann wird anschließend alles besser.“ Das schien sich zunächst auch zu bestätigen. Doch die Corona-Krise droht diesen Erfolg nun zu gefährden. „Das sind schon Existenzängste“, gibt Dirk Wolters offen zu. „Wenn du dir die Zustände in Italien ansiehst mit Ausgangssperre und allem: Wenn wir hier jetzt zwei, drei Monate keine Gäste mehr bekommen, dann ist es das für uns gewesen. Wenn die Kosten weiterlaufen und du keine Einnahmen mehr hast,...“

Wegen Corona: „Ernste Sorge ist schon da“

Stefanie Wolters hakt ein: „Und was passiert, wenn der erste Gast anruft und sagt: Ich bin krank und war vorher bei euch – müssen wir dann zu machen? Und wie lange?“

Und was passiert, wenn einer aus dem Team infiziert wäre? Noch können alle darüber Witze machen. Von wegen „häusliche Quarantäne haben wir hier ja sowieso“ oder „dann stellen wir auf Pizza um und schieben sie unter der Küchentür durch“. Aber „die ernste Sorge ist schon da“, sagt Dirk Wolters. „Aber so weit ist es ja noch nicht“, sagt Stefanie. „Wir bleiben einfach alle gesund.“ Galgenhumor hilft.