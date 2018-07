Mehr Trecker – mehr Leute – mehr Spaß

Landmaschinenfreunde freuen sich aufs Wochenende / Größter Treckertreff, den Clues je gesehen hat

+ Das Orga-Team für das Landmaschinen-Treffen in Clues freut sich schon auf die zweitägige Veranstaltung am ersten August-Wochenende. - Foto: Ulf Kaack

Clues - Von Ulf Kaack. Mindestens 500 historische Traktoren, Lkw-, Pkw- und Motorrad-Oldtimer werden am kommenden Wochenende beim Landwirtschafts-Flohmarkt mit Treckertreffen und Teilemarkt in Clues (An der Loge 7) erwartet. Besucher sind am Samstag von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr willkommen. Rund ein Dutzend ehrenamtliche Helfer sind in diesen Tagen schwer damit beschäftigt, das riesige Areal herzurichten.