Mehr Straftaten: Syker Beamte geben Einblick in Statistik

+ © Michael Walter Stellen die Kriminalitätsstatistik 2022 für das Polizeikommissariat Syke vor: KED-Leiter Andreas Schmidt (links) und sein Chef, Kommissariatsleiter Jan Gaebel. © Michael Walter

Das Syker Polizeikommissariat hat für 2022 mehr Straftaten festgestellt. Aber die Beamten sind den Tätern auf der Spur und steigern ihre Aufklärungsquote.

Syke – Mehr Straftaten als im Vorjahr, dafür eine gesteigerte Aufklärungsrate, aber ein erhöhtes Aufkommen an Gewalt gegen Polizeibeamte: Der Syker Polizeichef Jan Gaebel zieht Bilanz. Gemeinsam mit Andreas Schmidt, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdiensts Syke (KED), präsentiert er die Kriminalstatistik für das vergangene Jahr 2022.

Bürger zeigen laut Polizei eine hohe Bereitschaft zur Zusammenarbeit

3 256 Verbrechen sind 2022 im Zuständigkeitsbereich des Syker Kommissariats zur Anzeige gebracht worden. Dieser erstreckt sich über Bassum, Twistringen, Bruchhausen-Vilsen und Syke. Im Jahr zuvor waren es 3 145 strafbare Sachverhalte. Das entspricht einem Anstieg um 3,5 Prozent. Eine „Normalisierung“ auf das „Vor-Corona-Niveau“, nennen das Gaebel und Schmidt.

„Wir leben in einem sicheren Landstrich“, zeigt sich Revierleiter Gaebel überzeugt und verweist auf die leicht gesteigerte Aufklärungsquote. Hatte diese 2021 bei 66,9 Prozent gelegen, so war sie 2022 bei 67,7 Prozent. Zum Vergleich: Bundesweit hat die Aufklärungsrate 2022 57,3 Prozent betragen. „Über das Ergebnis sind wir sehr erfreut“, erklärt Gaebel, der von einer guten Teamleistung spricht. Seiner Auffassung nach ist auch der Beitrag wachsamer Bürger nicht unerheblich: „Die Bereitschaft, mit der Polizei zusammen zuarbeiten, ist sehr hoch“, so der Leiter des Syker Polizeikommissariats.

+ Nicht sichtbar, aber vorhanden: 3 Straftaten gegen das Leben bedeuten einen Anteil von 0,1 Prozent. Daten: Polizeiinspektion Diepholz ; Grafik: Mediengruppe Kreiszeitung / ml © Lentvogt, Marc

Der rasante Anstieg bei Wohnungseinbrüchen ist dagegen weniger erfreulich. In diesem Zusammenhang erfassten die Polizeibeamten 82 Taten im Jahr 2022. Im von der Corona-Pandemie geprägten 2021 wurden lediglich 29 Einbrüche in Wohnhäuser rund um Bassum, Twistringen, Bruchhausen-Vilsen und Syke verzeichnet. „Das hat sicherlich etwas mit 2020/21 zu tun. Die Leute waren mehr Zuhause“, folgert KED-Leiter Andreas Schmidt. Bei knapp der Hälfte (46,3 Prozent) aller Diebstahlsdelikte, wozu unter anderem auch Taschen- und Ladendiebstähle zählen, konnten 2022 die Täter ermittelt und der Fall geklärt werden. Jan Gaebel rechtfertigt die „im Deliktsfeld traditionell geringe Aufklärungsquote“ damit, dass die Ermittlungen insbesondere bei Einbrüchen sehr komplex seien. „Wir haben es hier mit teils überregionalen Tätern mit hohem Professionalisierungsgrad zu tun“, erklärt der Syker Polizeichef.

Steigende Gewaltbereitschaft gegenüber Polizeibeamten

Eine gefährliche Tendenz erkennen Gaebel und Schmidt in der steigenden Gewaltbereitschaft gegen die Polizei. „Es ist eindeutig mehr geworden“, meint KED-Leiter Schmidt. 2022 wurden Beamte des Syker Kommissariats 88-mal zu Opfern von Angriffen und Widerstandshandlungen. Im Vorjahr lag die Zahl bei knapp der Hälfte (41 Opfer). „Schlagen, Spucken, Treten im und vor dem Streifenwagen, das ist leider schon gang und gäbe“, äußert der Polizeichef mit nachdenklichem Unterton. Er wird noch nachdenklicher, als er auf die vier im Dienst verletzten Polizisten zu sprechen kommt: „Es sind vier zu viel.“

Im Zuge der erhöhten Gewaltbereitschaft greifen die Beamten des Syker Kommissariats seit einiger Zeit auf Bodycams zurück. Die kleinen, meist offen sichtbar am Oberkörper getragenen Kameras sollen eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Übeltäter haben. Zudem kann das aufgezeichnete Material einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung von Tathergängen leisten. Die Kameras filmen jedoch nicht durchgehend. Es liege im Ermessen der einzelnen Beamten, ob und wann die Bodycams aufzeichnen sollen.