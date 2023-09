Mehr Raum und besser Bildungsbedingungen an Schulen im Landkreis Diepholz

+ © - So wird der Anbau an das Gymnasium Syke aussehen. Außen passt er sich optisch an den Bestand an, innen bietet er viele Variationsmöglichkeiten. Zur Weihnachtszeit sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Grafik: Schröder/Architekten, Bremen © -

Bildung braucht Raum, im Wortsinn: Stetig investiert der Landkreis Diepholz in seine Schulen, um zeitgemäße Lernbedingungen für die Schüler zu schaffen.

Landkreis Diepholz – Zwei Zahlen beweisen den finanziellen Kraftakt des Landkreises: Allein 2022 waren 144 Ausschreibungsverfahren mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 15,68 Millionen Euro umgesetzt worden. Das berichten Mischa Flaspöhler als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Liegenschaften und sein Team in ihrem Jahrbuch.

Der Löwenanteil fließt in die Bildungseinrichtungen, ein kleinerer Teil aber auch in bauliche Verbesserungen an anderen Landkreis-Liegenschaften wie den Kreishäusern. Denn auch der Werterhaltung muss der Fachdienst Rechnung tragen.

Es waren jedoch fünf jeweils mehrere Millionen Euro schwere Großbaumaßnahmen, die im Jahr 2022 prägend waren. So konnte die Haupt- und Realschule Twistringen nach zwei Jahren Bauzeit bezogen werden. 5,6 Millionen Euro hatte der Landkreis in diese dringend notwendige Erweiterung investiert und außerdem 7,3 Millionen Euro für die Aufstockung der Realschule Diepholz zur Verfügung gestellt. Auch dort waren die Schülerzahlen so stark gestiegen, dass wegen der Raumnot dringend Handlungsbedarf bestand. Die Baumaßnahme steht vor der Vollendung.

Bildung braucht auch am Gymnasium Syke deutlich mehr Raum – nicht nur wegen steigender Schülerzahlen, sondern genauso wegen der Wiedereinführung des 13. Jahrgangs. Entsprechend hoch ist mit 8,2 Millionen Euro der Investitionsbedarf. Zur Weihnachtszeit, so schätzt Mischa Flaspöhler, sollte der Bau fertiggestellt sein und zum folgenden Schulhalbjahr bezogen werden. Ganz in der Nachbarschaft soll schon im November ein anderer, drei Millionen Euro umfassender Neubau in Betrieb genommen werden: das neue Domizil der Kreismusikschule.

Umbau der Sulinger Lindenschule ist ein Langzeitprojekt

Ein Langzeitprojekt ist dagegen der 4,9 Millionen Euro umfassende Umbau der Sulinger Lindenschule zur Förderschule Geistige Entwicklung – mit Primar- und Therapiebereich, Mensa und Speiseraum. Die ersten Klassen sind schon eingeschult, in den kommenden Jahren werden weitere folgen. Bis 2028 soll das Gesamtprojekt für diese Ganztagsschule fertiggestellt sein.

Nicht immer muss es ein Neubau sein, wie die Mobilklassen-Lösung an der Oberschule Schwaförden beweist. Vier solcher Klassen in Container-Modulen (Kosten: 65 000 Euro) beseitigen dort die akute Raumnot. Auf der grünen Wiese dagegen entstand für 35 000 Euro ein völlig anderes Klassenzimmer: Unter freiem Himmel und komplett aus Holz erhielt das Pflegekompetenzzentrum ein Außenklassenzimmer. Außerdem wurden zahlreiche andere Maßnahmen an Landkreis-Liegenschaften angeschoben und umgesetzt.

+ Architektonisch beispielgebend: Die neuen Bildungshäuser, die bei der Erweiterung der Haupt- und Realschule Twistringen geschaffen wurden, sind preisgekrönt. © Könemann

Was ist für das kommende Jahr geplant? Mischa Flaspöhler verweist auf die Sanierung der Oberschule Wagenfeld. Noch im November solle der Rückbau der alten Betonfassade beginnen. Der Umbau der Lindenschule Sulingen werde fortgesetzt und außerdem mit dem Bau der Mensa an der Haupt- und Realschule Twistringen begonnen. Ab 2025 sollen die Schüler dort zu Mittag essen können.

In zwei Jahren könnte womöglich auch mit der Erweiterung der Jahnschule Diepholz begonnen werden. Weil dort langfristig sage und schreibe 33 Allgemeine Unterrichtsräume fehlen, muss dieses Bauprojekt im kommenden Jahr intensiv geplant werden.

2024 steht übrigens auch im Zeichen der Radfahrer: Alle Landkreis-Liegenschaften – von den Schulen über die Kreishäuser, Rettungswachen und Feuerwehrtechnischen Zentralen – erhalten neue Fahrradabstellanlagen, so war von Mischa Flaspöhler zu erfahren.