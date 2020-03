Mehr Komfort und kürzere Busfahrten

Von Michael Walter

Syke – Anke Häger und Grete Fritz haben ein Problem: Seit vielen Jahren organisieren die Beiden für die Stadt Syke das Seniorenprogramm Syke 50plus. Dabei haben sie zuletzt einen deutlichen Schwund an Teilnehmern bemerkt, den sie sich nicht so recht erklären können. Und deshalb sind sie auch ein wenig unsicher, wie sie dem entgegensteuern können.

Heike Wilhelm vom Ordnungsamt der Stadt kann die Beobachtung der beiden Frauen mit Zahlen hinterlegen, denn sie protokolliert die Anmeldelisten. Und die weisen für das zweite Halbjahr 2018 insgesamt 16 Veranstaltungen mit zusammen 868 Teilnehmern aus, für das erste Halbjahr 2019 aber nur noch 660 Personen bei ebenfalls 16 Veranstaltungen. Und für das letzte halbe Jahr zählt sie sogar nur noch 590 Teilnehmer, allerdings bei drei Veranstaltungen weniger.

Was Grete Fritz und Anke Häger dabei zu denken gibt: Dieser Rückgang erklärt sich nicht durch einen oder mehrere ausgesprochene Flops im Angebot. Er zieht sich vielmehr kontinuierlich durch alle Veranstaltungen. Zum Beispiel die Dienstagnachmittage im Ratssaal. Grete Fritz: „Früher hatten wir im Schnitt 30 bis 40 Teilnehmer, aktuell liegen wir bei 20 bis 25.“ Über die Gründe kann sie nur spekulieren. „Es gibt mit Sicherheit mehr Konkurrenz durch andere Angebote“, sagt sie. Aber als alleiniger Grund sei das zu billig.

Eine Rolle spielen könnte der Altersfaktor: Dass wegen zunehmender Gebrechlichkeit mehr ältere Teilnehmer wegfallen als jüngere nachrücken. Belegen lässt sich das allerdings nicht. Heike Wilhelm: „Wir führen für die Anmeldung zwar namentliche Teilnehmerlisten. Aus Datenschutzgründen dürfen wird die aber nicht archivieren und auswerten.“

Fakt ist: Der Altersdurchschnitt ist hoch. Anke Häger: „Wir heißen zwar 50plus, realistisch ist das aber eher 70plus.“ Jüngere Teilnehmer sind ausdrücklich erwünscht und willkommen, und fast alle Angebote seien auch für ein jüngeres Publikum ansprechend, betonen die Veranstalterinnen. Sie sind sich allerdings bewusst: Ganz so einfach ist das nicht.

Das fängt mit den Zeiten an. Die regelmäßigen Veranstaltungen sind fast immer nachmittags. Und wer noch berufstätig ist, muss da normalerweise arbeiten. Den Beginn auf den Abend zu verschieben, würde wiederum den älteren Teilnehmern Probleme bereiten. Grete Fritz: „Die fühlen sich oft nicht wohl bei dem Gedanken, im Dunklen nachhause zu kommen.“ Solche pragmatischen Aspekte machen die Suche nach einer Lösung nicht gerade einfacher.

Für das neue Halbjahresprogramm von 50plus heißt das zunächst mal: Veränderungen im Kleinen. Für die kulturellen Angebote ist weiterhin dienstags der Ratssaal das Forum und sie beginnen weiterhin um 15.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Auch das Grundprinzip mit persönlicher Anmeldung beim Bürgerbüro im Rathaus bleibt. Land und Leute und das Zeitgeschehen bearbeitet am 28. April Dette Zingler mit spitzer Zunge als Landfrau Elise Plietsch.

Am 12. Mai singt Stefanie Golisch Lieder von Lale Andersen. Am 8. September geben die Syker Egerländer ein Konzert und am 22. September beschließt die Gruppe Sixpack+ das Halbjahresprogramm.

Bei den Reisen und Ausflügen setzen Grete Fritz und Anke Häger auf mehr Komfort und Bequemlichkeit. Etwa durch deutlich kürzere Fahrzeiten. Statt nach Italien geht es in den Harz, nach Bramsche oder in die Lüneburger Heide. Oder nach Bremen, wo die Teilnehmer am 28. Mai zunächst das Airbus-Werk und dann die Union Brauerei besichtigen. Ebenfalls Ende Mai geht es für sechs Tage an die Ostsee und zur Mecklenburgischen Seenplatte, mit Ausflugs- und Besichtigungsprogramm.

Weiter Infos

Das komplette Programm liegt beim Bürgerbüro im Rathaus aus. Dort kann man sich auch direkt anmelden.