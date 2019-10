Syke - Von Horst Meyer. „Landfrauen heute bedeutet mehr als Kochen und Backen“, betont Birgit Thalmann, die Vorsitzende des Syker Landfrauenvereins. Gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Heike Röpke präsentierte sie zum Nachweis dieser Aussage das Programm des Vereins für den kommenden Herbst und Winter.

Verschiedene Aktionen vor Ort und Ausflüge laden zum Mitmachen ein. „Nicht nur Landfrauen sind willkommen. Wir freuen uns auch über Anmeldungen von Gästen“, sagt Heike Röpke. Teilweise in Kooperation mit der Volkshochschule (VHS), dem Kreismuseum, der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) und der Stadt Syke laden die Syker Landfrauen zu Seminaren, Vorträgen, Dichterlesungen, einem Kinoabend, einem Ausflug im Advent und einer Reise nach Kroatien ein.

Zum Auftakt kann am 26. Oktober die eigene Lieblingskette unter Anleitung der Goldschmiedin Margret Grewening neu eingefasst werden. Egal, ob gerissen, zu lang oder „gefällt mir nicht mehr“: Mit neuem Verschluss und in neuer Anordnung sieht’s vielleicht wieder gut aus. Anmeldungen sind sofort bei Carmen Schumacher unter 04242 / 160 500 möglich.

Foto- und Bildbearbeitung steht am 2. und 9. November in den Räumen der VHS an der Boschstraße auf dem Programm, bevor am 13. November Sterne aus Weidengeflecht hergestellt werden können. Ein Besuch des Weihnachtsmarktes in der Altstadt von Leer, mit einer Übernachtung, folgt am 29. und 30. November.

Am 7. Dezember findet der Winterball mehrerer Landfrauenvereine im Gasthaus Puvogel in Ochtmannien statt. Die eigene Adventsfeier am 11. Dezember gestaltet unter anderem der Landfrauenchor mit weihnachtlichen Klängen. Als Referentin wird Rundfunkpastorin Andrea Schneider aus Oldenburg über Dankbarkeit sprechen. „Danke ist ein einfaches Wort, aber Dankbarkeit ist oft ganz schön schwierig“, heißt es dazu im Programmheft.

„Wir bieten jährlich zum Jahresbeginn eine Winterwanderung in einem unserer Ortsteile an“, erläutert Birgit Thalmann. „Am 4. Januar 2020 wandern wir in Barrien rund um die Barrier Kirche“. Ein Abend im Hansa-Kino schließt sich am 5. Februar an.

Am 20. Februar wird es kriminell. Autorin Ingrid Pfeiffer aus Lilienthal liest im Café Seitenblick in Barrien aus ihren Moor-Krimis „Die Köchin“ und „Der Mord im Moor“. Das beliebte Landfrauenfrühstück findet am 14. März bei Scholvin-Ortmann in Riede statt. Im Anschluss an das Frühstück wird der Journalist Marcel Maack aus der Lüneburger Heide über Leben und Werk von Hildegard von Bingen berichten.

Anne Bunjes von der Niedersächsischen Gartenakademie in Bad Zwischenahn zeigt am 28. März verschiedene Vorschläge für Frühjahrs- und Osterdekoration. Vom 16. bis 23. Mai steht dann die große Reise nach Kroatien auf dem Programm.

Und dann ist da noch ganz formal die Mitgliederversammlung für die aktuell knapp 600 Mitglieder des Vereins. Diese findet am 29. Januar im Gasthaus Lüdeke in Nordwohlde statt. Ersatz für zwei Vorstandsmitglieder, die nicht zur Wiederwahl antreten, wird gesucht. Nach dem Kaffeetrinken berichtet Pastorin Eike Fröhlich aus Stuhr über eine Pilger-Wanderung auf der Via Baltica bis Südfrankreich.

Bei einigen Veranstaltungen stehen nur begrenzte Plätze zur Verfügung. Nähere Informationen zu Kosten und Anmeldeformalitäten für die einzelnen Veranstaltungen finden sich auf der Homepage des Syker Landfrauenvereins unter www.landfrauen-syke.de.

Thalmann und Röpke sollten Recht behalten. Das neue Programm bietet viele interessante Aktivitäten – außer Kochen und Backen.