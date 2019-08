Macher und Unterstützer freuen sich auf den ersten Dorfmarkt in der City. Von links: Stefan Paschenda (Landmaschinenfreunde), Hermann Kanebogen (Avacon), Thomas Kuchem (Stadt Syke), Olaf Miermeister (Landvolkverband), David Cramer (Stadt Syke), Bürgermeisterin Suse Laue und Ralf Warneke (Kreissparkasse). Foto: Heinfried Husmann

Syke - Von Michael Walter. Das Programm steht. Der erste Dorfmarkt in der City kann kommen. Am Sonntag, 1. September, wird die Hauptstraße zur Messe-Meile für landwirtschaftliche Produkte aus Syke und umzu.

„Der Erste am Ersten – das kann man sich gut merken“, findet Bürgermeisterin Suse Laue und lobt die Dynamik und Begeisterung, mit der alle Beteiligten diese neue Veranstaltung aus der Taufe gehoben haben.

Thomas Kuchem, Erster Stadtrat und Wirtschaftsförderer, blickt zurück, wie alles gekommen ist: „Die Idee entstand im Kreis der Innenstadt-Akteure“, erzählt er. „Und dann standen wir vor der Frage: Wie kommen wir jetzt an die Landwirte ran?“

Regine Suling vom Landvolkverband und Ingo Büntemeyer, in Personalunion Landwirt und Organisator des Syker Wochenmarkts, sprangen hilfreich zur Seite und ließen ihre Kontakte spielen. Finanzielle Unterstützung leisten die Kreissparkasse und die Avacon. Das Ergebnis: 38 Aussteller aus den unterschiedlichsten Bereichen präsentieren sich beim Dorfmarkt in der City.

Entsprechend viel gibt es dann auch zu sehen. Die Landmaschinenfreunde stellen alte Fahrzeuge aus. Einen Vorgeschmack darauf lieferte beim Pressetermin Stefan Paschenda, der mit einem Hanomag-Trecker von 1951 vor dem Rathaus für das Foto posierte. Es gibt Blumen und Deko-Artikel. Die Landfrauen kochen mit Kindern und basteln. „Information steht im Vordergrund“, betont Thomas Kuchem und beschreibt schlagwortartig: „Mehr Kennenlernen, weniger Kommerz.“

Heißt: Es gibt zwar auch was zum Kaufen, es gibt aber vor allem was zum Anfassen. Von saisonalem Gemüse, Bio-Obst und Kartoffeln über Eier, Wein und Liköre bis zu Schafen, Highlandrindern und Wasserbüffeln. Lebenden!

Die Landwirte informieren selbst über ihre Produkte. „Und sie beantworten auch Fragen“, sagt Suse Laue.

Ein bisschen umdisponiert haben die Planer bei der räumlichen Gestaltung. Sollte der Dorfmarkt ursprünglich von Schüttert bis zur Volksbank reichen, beginnt er nun „erst“ an der Luise-Chevalier-Straße und geht bis hinter den Ernst-Boden-Platz. Grund: Der Dorfmarkt-Sonntag ist auch verkaufsoffen und die Geschäfte im unteren Teil der Hauptstraße sollen nicht durch Marktstände zugebaut werden.

„Verkaufsoffen“ lautet übrigens auch die Erkärung dafür, warum der Dorfmarkt nun doch erst um 11 Uhr beginnt, und nicht schon eine Stunde vorher, wie auf Flyern und Plakaten angekündigt. Suse Laue: „Man darf an Sonn- und Feiertagen erst ab 11 Uhr Handel treiben.“ Und Thomas Kuchem ergänzt mit Blick auf die Flyer: „Da waren wir ein bisschen zu optimistisch.“

Vielleicht gilt das auch in Bezug auf das größte Ausstellungsobjekt: Lohnunternehmer Stefan Landsberg aus Gessel zeigt einen 18 Meter langen Mähdrescher und muss dazu quasi ans Ende der Marktmeile rücken. „Der hätte schlichtweg nicht durch die Hauptstraße gepasst“, sagt Suse Laue. Nun soll das Riesending am Anfang der Bahnhofstraße aufgestellt werden. Gar nicht verkehrt, findet Thomas Kuchem. „So schließen wir auch gleich die räumliche Lücke zu Nesemann. Die beteiligen sich schließlich auch am verkaufsoffenen Sonntag.“