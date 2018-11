Mehr Gymnasium durch Ganztag und G 9

Landkreis investiert bis 2022 voraussichtlich 8,5 Millionen Euro in Anbau

+ Das Gymnasium von oben. Rechts, rot umrandet: Der sogenannte C-Trakt der ehemaligen Hauptschule, den sich gegenwärtig das Gymnasium und die Realschule teilen. Links, blau umrandet: Der Teil des Schulhofs, der für eine Erweiterung überbaut werden könnte.J Archivbild: Frank Jaursch, Bearbeitung: Michael Walter

Syke - Von Michael Walter. 13 minus 18 macht minus fünf – das ist die Rechnung, die am Gymnasium nicht anders aufgehen will. Und das ist der Grund, warum der Landkreis Diepholz in den nächsten Jahren viel Geld in die Hand nehmen muss. Die Schule platzt aus allen Nähten. Deshalb muss ein Anbau her. 8,5 Millionen Euro will der Kreis dafür in den Jahren 2020 bis 2022 investieren.