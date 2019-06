Kinder bemalen Minikreisel vor der Grundschule am Lindhof

Die Einmündung Lindhofstraße/Riederdamm. Auf den ersten Blick ist der Minikreisel mitten auf der Straße kaum zu erkennen. Donnerstag sorgen Kinder der Grundschule am Lindhof dafür, dass das anders wird. Der Kreisel wird bemalt. Eine Aktion im Rahmen des Projekts Schulwegsicherheit der Stadt.

Syke - Von Michael Walter. Kinder der Grundschule am Lindhof werden Donnerstag den Minikreisel auf der Einmündung Lindhofstraße/Riederdamm bunt bemalen. Damit tragen sie ein Stück zur Schulwegsicherheit bei. Die Aktion ist ein Ergebnis einer Elternumfrage, die die Stadtverwaltung im vorigen Jahr vorgenommen hat. Andere Schulen sollen folgen.

„Das Thema begleitet uns schon seit einigen Jahren“, blickt Freya Söchtig zurück. Sie ist die zuständige Sachbearbeiterin beim Ordnungsamt im Rathaus. Das morgendliche Verkehrschaos vor der Schule war eines der ersten Probleme, mit dem sie bei ihrem Dienstantritt für die Stadt Syke konfrontiert worden war. „Durch den Umbau der Lindhofstraße hat sich dieses Problem inzwischen weitgehend entzerrt“, sagt Söchtig. „Es gibt zwar immer noch Eltern, die am besten einen McDrive benötigen würden. Aber das ganz große Chaos von früher haben wir jetzt nicht mehr.“

Dazu beigetragen hat laut Söchtig auch die Einrichtung von speziell gekennzeichneten Bring- und Abholzonen im nahen Umfeld der Schule. Eine Idee, die noch auf eine Initiative des damaligen Elternrats der Grundschule zurückgeht. Ein externer Fachplaner, der im Zuge des Straßenumbaus beratend für die Stadt tätig war, hatte diese Hol- und Bringzonen in sein Konzept übernommen und ausgebaut. Er hatte auch die Idee zur Bemalung des Minikreisels. Der Sinn dahinter: Die Kinder beschäftigen sich auf diese Weise mit den Wegen, die Autos, Fußgänger und Radfahrer an dieser Kreuzung nehmen.

Wie diese Wege zur Schule genau verlaufen, hat die Stadt über die erwähnte Elternumfrage herausgefunden. „Daraus können wir dann sehen, an welchen Stellen wir etwas unternehmen müssen“, sagt Söchtig.

Auch an anderen Syker Schulen hat es solch eine Umfrage gegeben. Für die Luise-Chevalier-Grundschule hat die Stadt bislang noch zu wenige Rückläufer. Für die Montessori-Schule an der Waldstraße hingegen soll die Auswertung laut Freya Söchtig „demnächst“ vorliegen. „Wir sind selbst gespannt, was uns da erwartet.“

Im kommenden Jahr kommen dann die Grundschulen in Heiligenfelde und in Barrien dran.