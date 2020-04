Maskenpflicht? Für Klärwerk-Mitarbeiter völlig normal

Atemschutzmasken sind seit Montag Pflicht beim Einkaufen und in Bus und Bahn. Manchen gefällt das nicht. Thomas Böse kann aber nur mit den Achseln zucken, wenn sich Leute beklagen, dass sie das lästig finden. Denn für ihn und seine Kollegen auf dem Klärwerk gehören Atemschutzmasken ganz einfach dazu. Seit Jahren schon.

Syke - Zum Beispiel immer dann, wenn sie mit noch unbehandelten Abwässern zu tun haben. Am Zulauf, wo das „frische“ Abwasser ankommt. Wenn sie dort mit Hochdruckreinigern die Siebtrommeln säubern müssen, die den gröbsten Dreck rausholen. Oder im Abwasserkanal selbst. Oder wenn sie mit dem Spülwagen verstopfte Gullys und Schächte wieder durchlässig machen.

Aber auch, wenn auf dem Werksgelände Schlosserarbeiten zu erledigen sind wie Flexen oder Schleifen, sind Atemschutzmasken Pflicht.

Thomas Böses Chef Stefan Ehlers hat in Sachen Masken momentan das gleiche Problem wie viele Privatleute auch: Er weiß nicht, wo er welche hernehmen soll. Zumal er auch nicht irgendwelche Masken braucht, sondern die besten. „Wir benötigen Masken der Klasse FFP 3“, erklärt er. „Die sind aber im Moment schwierig bis gar nicht zu bekommen.“

Mögliche Erreger können im Wasser sein

FFP 3 besagt: Diese Masken filtern bis zu 99 Prozent Aerosol aus der Luft. Ein Aerosol ist im Prinzip das, was vorne aus der Spraydose kommt. Ein feiner Nebel kleinster Teilchen, der durch die Luft schwebt. Das können Rußpartikel von einem Feuer sein, Schleifstaub, Lack oder Wassertröpfchen. Wie sie beim Husten etwa durch die Luft befördert werden. Oder wenn das Abwasser in die Kläranlage rauscht.

„Bei Abwasser ist ja immer damit zu rechnen, dass Krankheitserreger mit im Spiel sein könnten“, sagt Stefan Ehlers. „Es gibt ja auch noch andere Krankheiten als Corona. Auch wenn man das im Augenblick kaum glaubt.“

Die Klärwerker brauchen zwar regelmäßig Atemschutzmasken, allerdings nicht jeden Tag. Insofern haben sie die Lieferengpässe bisher ganz gut wegstecken können. Ausgerechnet jetzt aber wurden die Bestände knapp. Von einem örtlichen Unternehmer haben sie gerade 100 Stück als Spende bekommen. Die haben jedoch keine FFP-Auszeichnung. „Wir mussten uns da erst mal selber kundig machen“, erzählt Ehlers. Er fand heraus: Die Spenden-Masken entsprechen wohl ganz ungefähr der Klasse FFP 2. Damit würden sie immerhin noch bis zu 95 Prozent Aerosol filtern. „Man muss halt nehmen, was man bekommt“, sagt Stefan Ehlers.

Klärwerk Syke: Bitte kein feuchtes Klopapier

Thomas Böse sieht es ganz gelassen: „Ich bin jetzt seit 1998 auf dem Klärwerk und war noch nie richtig krank. Hin und wieder mal Husten oder Schnupfen, okay. Aber noch nie etwas Schlimmeres.“ Und dann lacht er. „Ich glaube, wenn man hier arbeitet, wird man mit der Zeit resistent gegen Erreger.“

Sein Chef möchte dann noch ein Lob an die Syker weitergeben: Trotz aller Klopapier-Engpässe sind die nicht in größerem Umfang auf feuchtes Toilettenpapier ausgewichen. Dafür ist er dankbar. Denn das verstopft sehr schnell die Pumpen, und dann wird’s teuer. Vor ein paar Jahren war das mal richtig schlimm in der Stadt. „Das Problem existiert immer noch in Syke“, sagt Stefan Ehlers. „Aber zum Glück nicht flächendeckend.“