Martinsclub will Seitentrakt von Wessels Hotel kaufen und umbauen

Von: Michael Walter

Für den eigentlichen Hotel-Trakt von Wessels Hotel gibt es ein Kaufangebot. Damit muss sich jetzt die Politik beschäftigen. © Archivbild Michael Walter

Der Martinsclub kauft einen Teil von Wessels Hotel und richtet dort Wohnmöglichkeiten für Behinderte, frei vermietbare Appartements sowie ein Hostel für Fahrradtouristen ein: Das ist das Konzept, das der Martinsclub im nichtöffentlichen Verwaltungsausschuss des Rats vorgestellt hat und über das jetzt die Syker Politik diskutieren muss.

Syke - Der Martinsclub kauft den Seitentrakt von Wessels Hotel und richtet in einem Teil davon Wohnmöglichkeiten für Behinderte ein sowie frei vermietbare Appartements. Den anderen Teil des Seitentrakts betreibt er als Hostel für Fahrradtouristen.

Das ist das Konzept, das der Martinsclub am Donnerstag im nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss des Rats vorgestellt hat und über das jetzt die Syker Politik diskutieren muss. Die Stadtverwaltung unterstützt dieses Vorhaben. Mitte Dezember soll der Rat dazu einen Beschluss fassen.

Der Martinsclub ist einer der größten Träger der Behindertenhilfe in Bremen. Er bietet unter anderem Wohnbetreuung, Assistenz in Schulen, Jugendhilfe, einen integrierten Pflegedienst sowie Bildungs- und Freizeitangebote an. Seit 2018 hat er auch in Syke eine Niederlassung.

„Viele Behinderte wollen nicht mehr im klassischen Wohnheim leben“, erklärt Sebastian Jung von der Geschäftsführung des Martinsclub. „Ihre Eltern und Angehörigen suchen nach alternativen Wohnformen. Die Nachfrage ist riesengroß. Die Zimmer in Wessels Hotel wären ideal dafür.“

Konzept sieht frei vermietbare Appartements im Dachgeschoss vor

Das Konzept sieht frei vermietbare Appartements im Dachgeschoss vor. „Dazu müsste das Dach ein wenig angehoben werden“, so Jung. Das Obergeschoss würde zum Hostel werden, das Erdgeschoss mit dem bisherigen Frühstücksraum zu Veranstaltungsräumen für alle.

In diesem eigentlichen Hoteltrakt gibt es um die 20 Zimmer – je nachdem, ob man die fensterlosen Räume mit dazu zählen möchte oder nicht. Nach dem Umbau würden sieben bis neun Hostel-Zimmer übrig bleiben. Die der Martinsclub selbst bewirtschaften würde. „Erfahrungen in der Gastronomie haben wir“, sagt Sebastian Jung und verweist auf das Rotheon in Bremen. Ein inklusives Bistro mit Catering-Service, so ähnlich wie das Delcasy, das die Delme-Werkstätten in Syke betreiben.

Bereits im Februar hatte der Martinsclub ein Kaufangebot abgegeben. „Zu einem angemessenen Preis“, wie Erster Stadtrat Thomas Kuchem betont. Die Politik war anfangs skeptisch. Jetzt sei das anders, sagt Kuchem. „Der Verwaltungsausschuss hat positiv reagiert. Es gab keine Stimme, die sich dagegen ausgesprochen hätte. Ich habe da das Grüne Licht für das Projekt gesehen.“

Martinsclub-Projekt entspricht den Bedingungen der Politik

Aus Sicht der Stadtverwaltung entspricht das Martinsclub-Projekt dem, was die Politik immer zur Bedingung für eine zukünftige Nutzung gemacht hatte: „Wir hätten eine Versammlungsmöglichkeit und wir hätten die Übernachtungsmöglichkeit.“

Die Frage, ob ein Fahrradhostel Syke übernachtungstechnisch weiter bringt, stellt sich für die Stadt gar nicht. Bürgermeisterin Suse Laue: „Ich hätte auch lieber ein großes, schönes Hotel. Aber das ist wirtschaftlich nicht machbar.“ Sie berichtet von einem Gespräch mit einer möglichen Investorin: „Wir haben durchgerechnet, wie viel Geld sie in die Hand nehmen müsste und wie teuer dann die einzelne Übernachtung wäre. Und da hat sie gesagt: Um Gottes willen, nein!“ Andere mögliche Hotelbetreiber hätten gefordert, die Stadt solle Umbau und Modernisierung komplett selbst finanzieren und hätten dann auch keine Pacht zahlen wollen. Was wiederum für die Stadt völlig unrealistisch ist. Ergo müsse man schauen, was überhaupt möglich ist. „Und da ist ein inklusives Hostel eine gute Alternative“, so Laue.

Für den Martinsclub wäre „der Mix aus verschiedenen Leistungen“ das Interessante an der Sache, erklärt Sebastian Jung. Inklusives Wohnen, inklusives Hostel, Arbeitsplätze für zwei bis drei Behinderte und eine neue, größere „Quartierszentrale“ mitten in der Stadt. Konkret: In der kleinen Backstein-Villa zur Hauptstraße, wo jetzt eine Versicherung und die Werbegemeinschaft ihre Büros haben. Laut Sebastian Jung könnten dort im Obergeschoss Büros für die eigenen Mitarbeiter entstehen und im Erdgeschoss der Empfang für das Hostel sowie eventuell ein Café. Insgesamt würde der Martinsclub einen Betrag im mittleren siebenstelligen Bereich in die Hand nehmen.

Auch der Altbau von Wessels Hotel an der Hauptstraße war Thema im Verwaltungsausschuss. Dass dort die Bibliothek ihren neuen Standort finden soll, gilt als Konsens. „Es gibt darüber aber noch keinen Ratsbeschluss“, so Thomas Kuchem. Der soll jetzt ebenfalls Mitte Dezember gefasst werden. Damit im Haushalt 2023 Geld bereitgestellt werden kann.