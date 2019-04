Lob für Marktmeister Fröhlke

18. Frühlingsspektakel lockt Besuchermassen nach Barrien

+ Der Andrang auf der Marktmeile ist hoch.

Barrien - Von Heiner Büntemeyer. Es hat schon Frühjahrsmärkte in Barrien gegeben, bei denen die Besucher zum Auftakt Glühwein getrunken haben. Nicht so am Sonntag: Viele Besucher haben ihren Marktbummel bei mit einem erfrischenden Schaumeis begonnen. Herrlicher Sonnenschein hatte sie aus dem Haus gelockt.