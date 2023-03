Mangelware Mann: TSC Hansa Syke tanzt nur noch in der Hobbyliga

Von: Michael Walter

Teilen

Sabrina Willms und Bettina Helm sind eines der Tanzpaare der Dancecrew, die für den TSC Hansa in der Hobbyliga antritt. Und nicht nur da! Diese Aufnahme entstand bei der WM in England. © TSC Hansa Syke, Sophie`s Photography

Zum 20. Mal richtet der TSC Hansa Syke ein großes Formationstanz-Festival in der Olympiahalle aus. Die Gastgeber treten dabei nur außerhalb der Konkurrenz an - der Verein hatte noch nie eine Standard-Formation. Seit Corona gibt es noch ein zweites Problem: chronischen Männermangel.

Syke – Da kann man durchaus schon von einer Traditionsveranstaltung sprechen: Zum 20. Mal richtet der TSC Hansa Syke am Samstag, 25. März, sein großes Formationstanz-Festival in der Olympiahalle aus. Ab 16 Uhr treten dort fünf Formationen der 2. Bundesliga Nord Standard an. Und da es der vorletzte Vergleich vor dem Saisonende ist, könnten in Syke bereits die Weichen für den Aufstieg gestellt werden.

Die Gastgeber vom TSC treten dabei allerdings nur außerhalb der Konkurrenz an. „Wir haben noch nie eine Standard-Formation gehabt“, liefert TSC-Vorsitzende Friederike Evers-Ellerbruch die einleuchtende Erklärung. „Wir hatten immer nur Latein-Formationen. Wir haben aber öfter schon Standard-Turniere ausgerichtet. Wir machen das, weil es immer weniger Vereine gibt, die das leisten können.“

Denn der Aufwand ist beträchtlich: „Man muss eine vernünftige Tanzfläche bauen“, zählt die TSC-Vorsitzende auf, „vernünftiger Sound kostet Geld, Catering und Getränke müssen her, auch für die Zuschauer, Deko und Ambiente...“ Und dann müssen die Mannschaften auch irgendwo untergebracht werden. Bei größeren Turnieren sind das schon mal 300 Teilnehmer auf einen Schlag. Viele Vereine überfordert das.

„Wir machen das, weil es uns Spaß macht“, sagt Friederike Evers-Ellerbruch. „Und weil wir Perspektiven für unsere eigenen Sportler brauchen. Etwas, auf das man hintrainieren kann.“ Denn auch bei den Lateinamerikanischen Tänzen nimmt der TSC Hansa nicht mehr am Ligabetrieb teil. Grund: chronischer Männermangel.

Tanzsportordnung zieht klare Grenze

Die offizielle Tanzsportordnung definiert sehr genau, was eine Mannschaft ist. Nämlich mindestens sechs Paare, und ein Paar besteht immer aus einem Mann und einer Frau. Heißt: Männer mit Männern geht nicht, und Frauen mit Frauen auch nicht. Wenn also nicht mindestens sechs Männer im Team sind, gibt es kein Team. „Wir haben aktuell einen“, sagt die Vorsitzende. „Und das ist unser Trainer.“

Der TSC Hansa ist damit beileibe kein Einzelfall. „Im Formationstanz hatten wir schon immer etwa 50 Prozent Frauenüberschuss. Und wenn man Glück hatte, hatte man in der Formation mal einen Ersatzmann. Heute kommen auf jeden Mann mindestens zwei Frauen.“

Die Gründe dafür sind vielfältig. In Syke spielt zum Beispiel das Alter eine große Rolle. Die meisten Männer, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten beim TSC Formation getanzt haben, haben mittlerweile einfach aufgehört. Und es kamen zu wenige junge nach. „Und dann kam Corona“, sagt Evers-Ellerbruch. „Viele Männer haben nach der Zwangspause nicht wieder angefangen.“

Der TSC ist mit diesem Männermangel nicht allein. Fast schon zwangsläufig kam es daher im vergangenen Jahr zur Gründung der Hobbyliga Nord. Im Juni gab es die ersten Turniere. „Da waren es sieben Mannschafte, auch aus anderen Regionen. Dieses Jahr sind es neun Teams, aber nicht dieselben wie im letzten Jahr“, sagt Friederike Evers-Ellerbruch. Die Hobbyliga ist offen. „Da tanzen dann auch Latein-Teams gegen Standard-Formationen. Es können auch Tanzschulen oder Schulprojekte daran teilnehmen. Man muss nicht im Tanzsportverband organisiert sein.“

Der TSC stellt gleich zwei Formationen: Die Dancecrew und – als Nachwuchsformation – die Offspring Dancecrew. Beide sind am Wochenende beim Tanzsportfestival in der Olympiahalle dabei. Außerhalb des offiziellen Wettbewerbs im Showteil. Und dazu noch Teams aus Nienburg, Buchholz und Neumünster. Darunter auch die amtierenden Weltmeister im Latin-Solostyle. Das ist quasi Formationstanzen ganz ohne Partner.

Teilnahme an der WM in England

„Wir haben beides“, zählt Friederike Evers-Ellerbruch auf: „Solo-Formation und Paartanz Frauen mit Frauen. Diese Mannschaft war jetzt gerade in England zur ersten WM in diesem Bereich.“ Friederike Evers-Ellerbruch war selbst mit dabei. Und hat eine Medaille mit nach Hause gebracht. Zwar nur einen Trostpreis – die Syker wurden Sechste von sechs Teams – aber ein Erlebnis war es trotzdem. Allein schon die ganzen Unterschiede im internationalen Vergleich: „Wir sind zwar nur Letzte geworden, aber trotzdem positiv aufgefallen“, sagt Friederike Evers-Ellerbruch. „In anderen Ländern tanzen sie zum Beispiel viel statischer als bei uns.“ Das heißt laienhaft: Auf der Tanzfläche halten die einzelnen Paare viel stärker ihre Position, während in Deutschland die Formationen viel mehr variieren. Und damit automatisch auch viel mehr Raum für Fehler bieten.

Friederike Evers-Ellerbruch mit ihrer Medaille, die sie von der WM in England mitgebracht hat. © Michael Walter

Ja, und wie ist das nun so, wenn man jahrzehntelang selber mit Männern getanzt hat und nun mit einer anderen Frau? – „Gut“, sagt Friederike Evers-Ellerbruch, und dann mit Augenzwinkern: „Ich bin jetzt eine Frau in einer Führungsposition.“

Ich bin jetzt eine Frau in einer Führungsposition.

Die Hobbyliga will ganz bewusst keine Konkurrenz zum offiziellen Tanzsportverband sein, betont die TSC-Vorsitzende. Jedoch würde sie sich auch vom Verband diese Offenheit wünschen. „Es wäre schade, wenn dieser Mannschaftssport einfach langsam so wegbricht. Es hängt ja nur von dieser einen Klausel ab: Mann-Frau.“ Und dann hält sie ein beinahe schon flammendes Plädoyer: „In meinen Augen ist das sowieso nicht mehr zeitgemäß. Der Verband könnte doch einfach mal gucken, was passiert, wenn er sich ein bisschen mehr öffnet. Es würde dadurch doch niemandem etwas weggenommen!“