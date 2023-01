Manfred Cattau hat 13 Jahre bei der „Syker Vorgeest“ für die Daseinsvorsorge gewirkt

Von: Anke Seidel

Erfrischende Stärkung: Manfred Cattau trinkt natürlich Wasser aus der Syker Vorgeest. Trinkwasser gilt ob zahlreicher Vorschriften grundsätzlich als bestkontrolliertestes Lebensmittel. © Anke Seidel

Seine Amtszeit begann einst mit dem Traum seines Vorgängers Dietrich Rippe – dem von einem Wasserwerk, das für fünf Millionen Euro im Bereich Berxen entstehen sollte.

Syke – „Ob das Werk unter Federführung seines Nachfolgers Manfred Cattau gebaut werden kann?“, fragte diese Zeitung bei der Amtseinführung von Manfred Cattau im Jahr 2010. Nach 13 Jahren als Geschäftsführer des Wasserversorgungsverbands „Syker Vorgeest“ hat sich der 61-Jährige in die passive Phase der Altersteilzeit verabschiedet (wir berichteten).

Das Wasserwerk in Berxen ist noch immer ein Traum – und das hat seinen Grund. Denn in der Trinkwasserversorgung gab es im Laufe der Jahre immer neue Verordnungen, deren Umsetzung oberste Priorität hatte. Gerade nach den Dürreperioden der vergangenen Jahre hat sich der Blick auf das Trinkwasser und die Versorgungssicherheit stark gewandelt.

Wasser war schon immer das Element von Manfred Cattau

Wasser war schon immer das Element von Manfred Cattau. Seine berufliche Laufbahn begann mit der Ausbildung zum Zentralheizungs- und Lüftungsbauer. Danach studierte er Betriebswirtschaft und Versorgungstechnik in Bremerhaven. In einem Büro für Umwelttechnik wirkte Manfred Cattau viereinhalb Jahre, bevor er 1995 bei der „Syker Vorgeest“ die technische Leitung übernahm – und sein Wissen in einen ganz besonderen Kreislauf einbrachte: die Planung von Wasserwerken, Wasserversorgung und Kläranlagen.

Zu verwalten und gestalten hatte er als Geschäftsführer einen besonderen Schatz: „Das Kapital ist im Boden“, sagt er über die sage und schreibe 1 200 Kilometer Versorgungsleitungen mit 34 000 Hausanschlüssen in der Stadt Syke, der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, den Gemeinden Stuhr und Weyhe sowie in der Samtgemeinde Thedinghausen. 500 Kilometer direkte Hauszuleitungen kommen noch dazu.

Insgesamt ein Netz, das elementare Bedeutung für die Daseinsvorsorge hat. Hand aufs Herz: Wer kann sich, wenn er morgens im Badezimmer den Wasserhahn aufdreht, ein Leben ohne Wasser vorstellen? Genau das fließt durch den Schatz im Boden. Der Wasserverband „Syker Vorgeest“ verfügt über ein geografisches Informationssystem.

„Aber das ist nicht alles“, betont Manfred Cattau. Weil die Leitungen durch Böden unterschiedlicher Beschaffenheiten führen und außerdem unterschiedlich alt sind (die ältesten stammen noch aus dem Jahr 1935), hat der Verband Vorsorge getroffen – und eine Strategie zur Sanierung erarbeitet. Ein Teil der Einnahmen fließt kontinuierlich in die Netz-Sanierung. Vor zwei Jahren fiel der Startschuss dafür. Die erste Erneuerungsetappe umfasste 7,5 Kilometer Rohrleitungsnetz, die zu rund 200 Hausanschlüssen führen.

Wasser ist teuer

Zum Nulltarif war das nicht zu haben: Damals stieg der Preis für 1 000 Liter des unverzichtbaren Lebensmittels Wasser um 33 Cent netto – sprich von 1,10 Euro auf 1,43 Euro (brutto von 1,18 auf 1,53 Euro). Damals erläuterten Manfred Cattau und Suse Laue als Aufsichtsratsvorsitzende aber auch: 15 der 33 Cent Plus gehen in das Land Niedersachsen, das seine Wasserentnahmegebühr verdoppelt hat. Bisher zahlte die Wasserversorgung Syker Vorgeest 7,5 Cent pro 1 000 Liter, so erläuterte der Geschäftsführer – summa summarum 400 000 Euro, die dann auf 800 000 Euro stiegen. Weil ein großer Teil des Geldes in die Finanzierung des „Niedersächsischen Weges“ fließt, bezeichnete Suse Laue die Wasserentnahmegebühr als „Soli“ für den Natur- und Umweltschutzbereich.

Genau diesen Bereich lernte Manfred Cattau bei der „Syker Vorgeest“ aus einem ganz anderen Blickwinkel heraus kennen: Sein Vorgänger Dietrich Rippe ließ die gemeinsamen Vorratsflächen mit den Harzwasserwerken, 200 Hektar in Berxen, von einer Herde Galloway-Rinder beweiden – was dazu führte, dass Manfred Cattau fast drei Jahre auch Geschäftsführer eines Bioland-Betriebes war. Heute schmunzelt er darüber: „Das war weiß Gott nicht unser Kerngeschäft.“

Das Kerngeschäft überlässt er nun seinem Interims-Nachfolger Sascha Seekamp. Er selbst will sich vor allem seiner Familie widmen, Gemüse züchten, wandern und zelten: bald auf Bornholm.