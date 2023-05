Malinois-Championat holt die besten Hundeführer Deutschlands nach Heiligenfelde

Von: Fabian Pieper

Teilen

Einen ordentlichen Antritt haben Dio und die anderen Malinois, die in Heiligenfelde den Besten unter ihnen ermitteln. © -

Die besten Malinois-Schäferhunde Deutschlands treffen sich am kommenden Wochenende in Heiligenfelde. Dort findet die Meisterschaft des Deutschen Malinois Clubs statt.

Heiligenfelde – Zügigen Schrittes schreitet Catharina Reppin geradeaus über den grünen Rasen. Buchstäblich keinen Zentimeter weicht ihr Dio von der Seite. Er schaut seine Führerin erwartungsvoll an. Dio ist ein Belgischer Schäferhund, genauer: ein Malinois. Reppin und Dio trainieren für das Championat des Deutschen Malinois Clubs (DMC) am kommenden Samstag und Sonntag in Heiligenfelde.

Deutsche Meisterschaften in Heiligenfelde: Die besten Malinois-Schäferhunde treten gegeneinander an

Dieses Championat ist nicht irgendein Wettbewerb. Es ist die Deutsche Meisterschaft, bei der sich die besten 46 Schutzhund-Sportler der Bundesrepublik – darunter mehrere Weltmeister – miteinander messen. Die Besten unter ihnen qualifizieren sich damit für die Weltmeisterschaft, erklärt Andreas Mayer. Mayer ist Vorsitzender des Gebrauchshundesportvereins Heiligenfelde und zweiter Vorsitzender der niedersächsischen Landesgruppe des DMC. Er gehört zum Organisations-Team des Turniers – und das nach 2018 bereits zum zweiten Mal.

„Beim letzten Mal haben wir viele begeisterte Zuschauer gehabt“, erinnert sich Mayer. Wie auch vor fünf Jahren spielt sich ein Großteil der Veranstaltung auf dem Sportgelände des SV Heiligenfelde an der Clueser Straße ab. Der Wettkampf ist dabei dreigeteilt in Fährte, Unterordnung und Schutzdienst.

Keinen Zentimeter weicht Dio seiner Führerin Catharina Reppin von der Seite. © Fabian Pieper

Für die Fährtenarbeit benötigen die Ausrichter Platz. Deshalb haben Landwirte aus der Umgebung abgemähte Flächen zur Verfügung gestellt. Dort laufen die Hunde eine 650 Meter lange Strecke an einer Zehn-Meter-Leine ab und müssen dort drei gelegte Fährten anzeigen. Dabei kommt es laut Mayer darauf an, „dass er sie sauber und geordnet sucht“.

Fährtenarbeit, Unterordnung, Schutzdienst: Das müssen die Malinois in Heiligenfelde können

Die Disziplin Unterordnung verlangt vom Tier, dass es Kommandos beherrscht und beispielsweise aus der Bewegung heraus augenblicklich Befehle wie „Sitz“, „Platz“ oder „Steh“ ausführt, oder aufmerksam und eng seinem Halter folgt. Dabei dürfe er sich nicht ablenken lassen, so Mayer. Zur Unterordnung gehört auch das Holen geworfener Gewichte, teils mit Sprung über mannshohe Hindernisse.

Am spektakulärsten ist die Schutzdienst-Disziplin – und laut Andreas Mayer auch „das, was vom Schwierigkeitsgrad her am anspruchsvollsten ist“. Auch hier müssen Halter und Hund mehrere Übungen absolvieren. So muss der Malinois etwa eine Person – den sogenannten Schutzdiensthelfer – in einem Versteck erspüren und ihn dann verbellen – oder wie Mayer lächelnd umschreibt: „Ordentlich Alarm machen.“

Zur Disziplin gehört auch Fluchtvereitelung. Dabei soll sich der Schutzhundhelfer schnelle 20 Schritt vom Hund entfernen, was das Tier vereiteln soll. Das geschieht mit einem Biss in den entsprechend vor Verletzungen geschützten Unterarm des Helfers. Allerdings muss der Hund auch auf Kommando loslassen. In mehreren Übungen soll das Tier dem Schutzhelfer drohen oder zupacken. Was brutal und nach Ernst aussieht, ist aber laut Mayer recht harmlos. „Da wird nicht planlos rumgebissen“, betont er. Schließlich seien die Hunde „top ausgebildet“. In der Disziplin gehe es darum, dass sich die Hunde nervenstark zeigen und alles kontrolliert geschieht.

Hohe Hürden müssen die Hunde beim Holen weggeworfener Gegenstände überwinden. © -

Top ausgebildet ist auch Dio – oder „Cassius Dio vom Buxtehuder Bullen“, wie er mit vollem Namen heißt. Er und seine Führerin Catharina Reppin haben sich gemeinsam mit Peggy Lienemann und Baron de la frisone liberté – kurz: Baron – als Lokalmatadoren vom Gebrauchshundesportverein Heiligenfelde für das Championat qualifiziert. Reppin schätzt am Sport „die Kombination aus Action, aber auch Kontrolle und Beherrschung“, und dass es eine „sehr schnelle Sportart“ ist.

Das Rahmenprogramm des Malinois-Championats in Heiligenfelde

Neben dem Championat finden am Freitag noch eine Zuchtshow sowie ein offizielles Training für alle Teilnehmer statt. Zum Drumherum gehören auch Vorführungen der Oldenburger Polizei und der Bundeswehr. Zudem sind dort mehrere Info- und Verkaufsstände für Hundeartikel aufgebaut. „Da ist für jeden was zu finden“, verspricht Mayer und schiebt dann grinsend nach: „Auch für Omas Handtaschenhund.“

Dabei sein Der Eintritt kostet am Samstag und Sonntag jeweils zwei Euro, ein Ticket für beide Tage ist für drei Euro zu erstehen. Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Das Programm beginnt am Freitag um 9 Uhr, Samstag und Sonntag schon um 7.30 Uhr.

Als solchen kann man Dio allerdings nicht bezeichnen, der auf der Wiese sein Können zeigt. Wie angewurzelt bleibt er liegen, als Catharina Reppin ein kleines Kau-Kissen wegwirft. Sie entfernt sich einige Meter und gibt dann das Kommando. Dio stürmt los, holt das Kissen und bringt es in Windeseile zu seiner Führerin. Freudig springt er an ihr hoch und bekommt ein Lob für die gute Arbeit. „Für die Hunde ist das ein großer Spaß“, versichert Andreas Mayer. Und mit einem Blick auf Reppin und Dio sagt er: „Und die beiden haben im Championat durchaus Chancen aufs obere Drittel.“