Den magischen Blutmond vom Hohen Berg in Syke bewundern 

Syke - Die Himmelsschauer sprechen von einem großen Event: Am Freitag, 27. Juli, gibt es eine besonders magische totale Mondfinsternis in Verbindung mit einem Blutmond. Kein Wunder, dass das Syker Astro-Team zum Schauen auf den Hohen Berg einlädt.

Der Vollmond tritt 103 Minuten lang tief in den Kernschatten der Erde ein. Der Erdschatten verdunkelt dabei den Mond komplett. Die maximale Verdunkelung erfolgt gegen 21.30 Uhr. Da die Erdatmosphäre das Sonnenlicht bricht, erscheint der Mond in verschiedenen Phasen dieser Mondfinsternis blutrot. Wer den Mond vom Hohen Berg aus sehen will, muss nach Südosten schauen – Richtung Heiligenfelde. Übrigens steht an diesem Abend nicht nur der Blutmond im Mittelpunkt, sondern auch der Mars. Also Schautag am Hohen Berg.