Mäuse-Himmelbett im Auto-Dach

Jardinghausen - Von Michael Walter. Dass dich das Mäuslein beißt! Mit so ziemlich allem hatte Hermann Peiffer gerechnet, als neulich sein Autoradio den Geist aufgab. Aber nicht damit, dass eine ganze Mäusesippe seinen Wagen zum ständigen Wohnsitz erkoren und ihn zwecks Nestbau in seine Bestandteile zerlegt hätte.

Hört sich zuerst vielleicht ganz lustig an. Doch dem 75-jährigen Kinderarzt und -psychiater ist ganz und gar nicht zum Lachen zumute. Denn wie hoch der Schaden ist, steht noch gar nicht fest. Geschweige denn, ob die Versicherung ihn übernimmt.

Peiffer weiß noch ganz genau, wie alles gekommen ist. „Am 14. Oktober ist das Radio kaputt gegangen“, entnimmt er seinen Notizen. „Am 15. haben wir dann Nagespuren an einem der Sitze festgestellt.“ Also haben er und seine Frau Fallen im Auto aufgestellt. „Von da an haben wir jeden Tag eine Maus gefangen“, erzählt er. Die Möglichkeit, dass das immer dieselbe war – Peiffer hatte Lebendfallen benutzt – schließt er aus. „Ich hab die Mäuse zwar im Wald wieder laufen lassen, aber weit weg von unserem Haus.“

Als am zwölften Tag immer noch eine Maus in die Falle tappte, brachte Peiffer sein Auto in die Werkstatt. Und dort fielen die Mechaniker beinahe aus allen Wolken, als sie den Wagen auseinander nahmen. „Wir sind vom ursprünglichen Defekt ausgegangen und haben geprüft, warum das Radio nicht mehr funktionierte“, erklärt Werkstatt-Inhaber Andreas Witschke. „Dazu haben wir das Kabel vom Radio zur Antenne verfolgt.“ Als die Techniker dafür die Dachverkleidung entfernten, fanden sie ein Mäusenest zwischen Dachhimmel und Blech. Gebaut aus Dämm-Material, das die Mäuse aus den Türverkleidungen herausgenagt hatten.

Das Antennenkabel war übrigens tatsächlich angebissen. Doch das war noch nicht alles. Auch einen Sicherheitsgurt hatten die Mäuse angenagt, ebenso Teile der Kopf-Airbags in den Seitenverkleidungen und die Sitzpolster.

„Sowas hatten wir noch nie“, sagt Andreas Witschke kopfschüttelnd. „Ich hab mal eine Geschichte gehört von einem Rattennest hinterm Armaturenbrett. Und es kommt öfter mal vor, dass Marder tote Tiere im Motorraum ablegen. Aber Mäuse im Fahrgastraum?“

Nur zwei bis vier Tage dürften die Tiere dafür gebraucht haben, schätzt Wischke. „Das geht schnell. Das kenne ich aus meinem privaten Geräteschuppen“,sagt er.

Wie es mit Peiffers Auto jetzt weitergeht, ist noch nicht ganz sicher. Im Moment ruhen die Arbeiten. Erstens, weil der Gutachter der Versicherung noch nicht dagewesen ist. „Der soll die Schäden möglichst im Originalzustand sehen“, erklärt Witschke. Zweitens ist auch noch nicht klar, ob für seine Mitarbeiter ein Gesundheitsrisiko besteht. „Wir haben zwar erstmal alles gereinigt, um überhaupt arbeiten zu können“, sagt Witschke. Aber in so einem Auto gibt es viele Hohlräume, in denen Mäuse sich wohlfühlen könnten. Und wo da noch überall Mäusedreck rumliegt, weiß niemand so genau.

Das ist eine Frage, die auch Hermann Peiffer brennend interessiert. „Ich muss doch im Winter die Heizung anstellen können! Sonst kann ich den Wagen gar nicht benutzen.“ Fürs Erste hat er einen Freund beim Gesundheitsamt auf dieses Thema angesetzt. Und fährt erstmal weiter Leihwagen.