[Made in Syke] - Die Qualität spricht für sich

Syke - Bekannte Traditionsbetriebe, Hidden Champions, junge Start-Ups, Ideenschmieden mit Nischenprodukten, die von hier aus die Welt erobern - die Unternehmen in Syke haben so Einiges zu bieten. Das HDW.Verden stellt mit seinem Magazinkonzept [Made in ...] die Vielfalt der Betriebe vor Ort und ihre Erfolgsgeschichten vor. Neben der lokalen Wirtschaft kommen auch Verwaltungen, Verbände und Politiker zu wirtschaftsnahen Themen zu Wort.

„Wir zeigen die Menschen, die mit ihrem Mut und Unternehmergeist Betriebe führen, Arbeitsplätze schaffen und für den Standort Syke stehen“, beschreibt Herausgeber Harald Nienaber eine Zielrichtung des Wirtschaftsmagazins.

„Es gibt zahlreiche interessante, in der Region einzigartige Berufsmöglichkeiten“, ergänzt Projektleiterin Christina Hartmann. „Deshalb richtet sich das Magazin auch an Fachkräfte und Schüler in der beruflichen Orientierungsphase und stellt unterschiedliche Tätigkeitsfelder in der Region vor. Denn das Gute - der qualifizierte Job oder der Ausbildungsplatz im Wunschberuf - liegt oft so nah. All das möchten wir mit unserem Magazin [Made in Syke] aufzeigen.“

Das HDW.Verden hat das [Made in ...]-Konzept bereits in Verden, Achim und Nienburg erfolgreich umgesetzt. Die Magazine sind als Printausgaben kostenlos erhältlich und online unter www.made-in-magazin.de zu finden, inklusive der Links zu den beteiligten Unternehmen.

Für die Unternehmensleitung der Mediengruppe Kreiszeitung, Frank Schmid, und Gesamtanzeigenleiterin Sabine Tapken ist [Made in Syke] eine sinnvolle Ergänzung der lokalen Medienprodukte. „Das Magazinkonzept hat uns überzeugt, und deshalb kooperieren wir gern, um ein für Syke gutes Produkt zu schaffen. Da das Magazin für eine Erscheinungsdauer von drei bis fünf Jahren ausgelegt ist, bietet es einen Mehrwert zu tagesaktuellen Informationen.“

„Wir sprechen jetzt nach und nach die Unternehmen an und gehen davon aus, [Made in Syke] Ende Mai dieses Jahres zu veröffentlichen“, informiert Christina Hartmann.

Informationen

www.made-in-syke.de, unter 04231 / 8000 18 oder per E-Mail an hartmann@ hdw-verden.de.