Heiligenfelder Weihnachtsmarkt wird 25

Heiligenfelde - Von Michael Walter. Was andere können, können wir doch auch! – Dieser Gedanke stand Pate bei der Geburt des Heiligenfelder Weihnachtsmarkts vor 25 Jahren. „Meine Frau Elke hatte die Idee“, erzählt Heiner Hartje. Und weil er damals Ortsbürgermeister war, ist seitdem der Ortsrat der Veranstalter.

Seinen Ortsrat musste Hartje allerdings damals erst überzeugen. Weniger von der Idee an sich als vielmehr vom geplanten Schauplatz. „Meine Frau hatte das fertige Paket bereits im Kopf: Am dritten Advent von 14 bis 19 Uhr beim Denkmal an der Kirche, mit Kinderchor, Posaunenchor und Weihnachtsmann“, erinnert sich Heiner Hartje. „Im Ortsrat gab es Stimmen, die das lieber bei der Raiffeisen-Genossenschaft machen wollten, weil da alles gepflastert ist.“

Heute sind sich die Heiligenfelder weitgehend einig: Gut, dass Hartje sich damals durchsetzen konnte. Denn der kleine Platz neben der Kirche entfaltet einfach ein ganz anderes Flair als es eine asphaltierte Fläche neben Silotürmen jemals könnte.

„Es fing schwierig an“, blickt Hartje zurück. „In der Nacht zum dritten Advent kam ein großer Sturm. Dabei sind einige Zelte überkopf gegangen.“ Der Ortsrat und sein Helfer-Team hatten alle Hände voll zu tun, um bis zur Eröffnung die Schäden zu beheben. Improvisationstalent war dabei gefragt.

Wie auch in den Jahren danach. Speziell Walter Otersen hebt Hartje dabei heraus. „Das war unser erster Weihnachtsmarkt-Elektriker. Ein Heiligenfelder Original! Leider lebt er nicht mehr. Den Strom hatte er von der Straßenbeleuchtung abgezapft, eine Leitung aus der Kirche herübergelegt, und es gab irgendwo auch noch einen Baustrom-Anschluss.“ All das hatte Otersen mit Material aus seinem Privatdepot zu einem funktionierenden Stromnetz verbunden. Allerdings mehr so Pi mal Daumen. „Das war ‘ne Live-Sendung damals“, lacht Hartje. „In den ersten Jahren flogen öfter mal die Sicherungen raus. Und ob die Leitungen überlastet waren, testete Walter mit der Hand: Wenn die Kabel zu warm wurden, hat er einfach umgesteckt.“

Zum Jubiläum: Vorglühen am Samstag

Heiner Hartjes Sohn Wilken, aktueller Ortsbürgermeister, hakt ein: „Vor etwa zehn Jahren hat der Ortsrat die Installation erworben. Und nach 24 Jahren Provisorium haben wir jetzt auch extra einen eigenen Stromanschluss mit Zähler auf dem Gelände.“

Ansonsten hat sich wenig geändert. 18 Stände gibt es: 15 Hütten plus Kaffee-Zelt der Kirchengemeinde, plus Knipp und Bratkartoffeln von Ingo Büntemeyer plus Grill-Pavillon vom Sportverein. Keine professionellen Schausteller, sondern alles nach dem Motto vom Dorf fürs Dorf. Für Transport und Aufbau gibt es ein Team mit Hermann Eitmann, Heinrich Lührs, Ralf und Heinz Seedorf, Friedrich „Fietze“ Wohlers, Udo Kölle, Heiner und Wilken Hartje und Reinhard Hansemann als hartem Kern.

Seit 25 Jahren als Fahrer dabei sind außerdem Hans-Heinrich Preckel aus Clues sowie Heiner Wessel vom Bauhof. Seit 25 Jahren verantwortlich für die Beschallung ist Wilfried „Bille“ Helms.

„Der wichtigste Mann ist immer noch der Elektriker“ sagt Wilken Hartje. „Das ist inzwischen Markus Wolko.“

Eine Kleinigkeit ist zum Jubiläum dann aber doch noch anders: Zum 25. gibt es mehr Weihnachtsmarkt als sonst. Für Samstag von 18 bis 20 Uhr lädt der Ortsrat zum Vorglühen ein. Es gibt Getränke zum Selbstkostenpreis. Die Einnahmen gehen an einen guten Zweck.

Der Zeitplan für Sonntag: 14 Uhr Eröffnung, 14.45 Uhr Besuch der Bürgermeisterin 15 Uhr Chor der Grundschule und Posaunenchor, 15.30 Uhr Besuch des Weihnachtsmanns, ab 18 Uhr Ausklang.