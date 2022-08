Linke: Fachkräftemangel steht der Verkehrswende im Weg

+ © Horst Meyer Franziska Junker, Listenplatz 3 für Die Linke in Niedersachsen, erreicht im Gleis 1 nur ein kleines Publikum. © Horst Meyer

Wahlplakate vor dem Veranstaltungsraum vom Gleis 1 im Syker Bahnhof wiesen den Weg. Die Kreis-Linken hatten eingeladen, um ihre Sicht auf die bundesweit propagierte Verkehrswende zu vermitteln. Insbesondere mahnt der Kreisverband dringend erforderliche Verbesserungen im öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Diepholz an.

Syke - Im Gleis 1 selbst waren weitere Plakate sowie viele der dazugehörenden Gesichter zu sehen. Andere Gesichter machten sich allerdings rar. Nun kann man vermuten, dass das Thema den Syker und die Sykerin nicht besonders interessiert. Es kann aber auch der Hitze am Freitag geschuldet sein, dass außer einigen Parteimitgliedern niemand kam, um dem Vortrag von Franziska Junker (Landkreis Leer) zu lauschen.

Maria Babic vom Kreisvorstand begrüßte die Referentin, die sich als Betriebsrätin im Verdi-Fachbereich Verkehr engagiert und bei der Landtagswahl für Die Linke auf Platz 3 der Landesliste kandidiert. Der Fokus ihres Vortrags lag dabei neben dem lückenhaften ÖPNV-Angebot auf den Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter.

Schlechte Arbeitsbedingungen begünstigen Fachkräftemangel

Der Fachkräftemangel in diesem Bereich ist nach ihrer Ansicht auch auf schlechte Arbeitsbedingungen zurückzuführen. Eng getaktete Fahrpläne, die kaum einzuhalten sind, keine Pausenräume und fehlende sanitäre Anlagen für’s kleine Geschäft zwischendurch seien nicht unbedingt motivierend, diesen Beruf zu ergreifen.

Die Verkehrswende, weg vom Individualverkehr, hin zum ÖPNV würde eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen bei massiv verändertem Angebot bedeuten. „Wie soll das gelingen, wenn heute schon ein Großteil der Busfahrer kurz vor dem Rentenalter sind?“, fragte Junker.

Jürgen Abelmann machte am Beispiel eines Mandatsträgers im Landkreis Diepholz deutlich, wo dringender Handlungsbedarf besteht. „Kreistagssitzungen finden oftmals in Neubruchhausen statt. Dorthin gibt’s nur Busverbindungen, wobei der letzte Bus gegen 18 Uhr fährt. Ohne eigenen PKW kann man in unserem Flächenlandkreis sein Mandat nicht ausüben“, berichtet er.

Zusammen mit Franziska Junker ist er überzeugt, dass ein Drittel mehr Busse und Bahnen erforderlich sind, wenn die Verkehrswende gelingen soll. Dafür müsse der Beruf des Busfahrers verlässliche Perspektiven in einem politischen Gesamtkonzept bieten.

Es gibt Lösungsansätze - doch wie finanziert man sie?

Im Vortrag und in der anschließenden Diskussion wurde der aktuelle Zustand im ÖPNV herausgearbeitet. Lösungsansätze wie berufliche Attraktivität, mehr Busse und Bahnen, preisgünstiges, möglichst kostenloses Angebot sowie ein verdichtetes Nahverkehrsnetz mit kurzen Takten auch und besonders in kleinen Kommunen wurden benannt. Die Finanzierung dieser Forderungen blieb allerdings offen.

Immerhin wurden auch ein Umdenken und eine andere Erwartungshaltung bei den Fahrgästen angemahnt. „Fahrgäste müssen auch bereit sein, einmal zu warten“, mahnte Maria Babic in ihrem Schlusswort an. Der Abend machte deutlich, dass die Verkehrswende ebenso wie viele andere gesellschaftliche Herausforderungen nur durch Verhaltensänderungen jedes Einzelnen gelingen kann.