Lindhofstraße: Anlieger bleiben skeptisch

Schon jetzt ist die Lindhofstraße von der Schlossweide bis hinter den Riederdamm während der Schulzeiten faktisch eine Einbahnstraße: Nur wer dort vom Hof oder vom Parkplatz will, darf in Richtung Schlossweide fahren. Eine „richtige“ Einbahnstraße möchte die Stadt trotzdem nicht daraus machen – sehr zum Unverständnis vieler Anwohner. - Archivbild: Jantje Ehlers

Syke - Von Michael Walter. „Wie kriegen wir das Verkehrschaos aus der Lindhofstraße, das sich täglich vor und nach dem Unterricht entlang der Grundschule am Lindhof abspielt?“ – Diese Frage stand Montag Abend im Mittelpunkt einer Anliegerversammlung im Rathaus.

Stadtverwaltung wie Anwohner hatten dazu so ihre Ideen und Vorstellungen. Auf einen gemeinsamen Nenner kam man kaum.

Wie berichtet, möchte die Stadtverwaltung von den Sommerferien bis Mitte Oktober die Lindhofstraße komplett erneuern. Und bei der Gelegenheit auch gleich etwas gegen das Chaos unternehmen, das tagtäglich durch den Bring- und Abholverkehr entsteht: Parken in zweiter und sogar dritter Reihe, im absoluten Halteverbot oder vor privaten Grundstückseinfahrten, egal ob da vielleicht jemand gerade rauswill, weil er zur Arbeit muss.

Der Ansatz der Stadt: Das direkte Vorfahren bis unmittelbar vor den Haupteingang der Schule so unattraktiv wie möglich zu machen. Etwa durch den Rückbau der jetzt noch vorhandenen Parkboxen und zusätzliche Verengung der Fahrbahn. Für den Bring- und Abholverkehr solen andere Stellen attraktiv gemacht werden. Neben dem Hauptparkplatz denkt die Stadt da vor allem an zusätzliche Bring- und Abholzonen am Riederdamm und an der Berliner Straße.

Anwohner sind selbst geteilter Meinung

Die Anlieger äußerten sich dazu überwiegend skeptisch: Sie bezweifeln, dass das funktionieren würde, haben selbst allerdings auch keine bessere Alternative. Deutlich wurde im Lauf des Abends: „Die“ Lindhofstraßenanwohner gibt es gar nicht. Vielmehr äußerten die Anlieger verschiedener „Problemzonen“ unterschiedliche, teils sogar gegensätzliche Interessen.

Die einen möchten um jeden Preis Parkmöglichkeiten vor ihren Grundstücken erhalten. Die anderen sind für ein totales Halteverbot. Noch andere finden die Idee der Stadtverwaltung gut, die Einmündung des Riederdamms zu einem Minikreisel umzubauen, damit der Verkehr aus der Neustadt über den Riederdamm abfließen kann. Wieder andere sind dagegen, weil sie befürchten, dass alle, die aus Richtung Schlossweide kommen, dann im Kreisel wenden und über die Lindhofstraße wieder zurückfahren könnten. „Dann hätten wir den doppelten Verkehr.“

Und noch eine andere Gruppe sieht die beste Lösung des Problems darin, die Lindhofstraße in eine echte Einbahnstraße umzuwidmen. Das sieht wiederum die Stadt ganz anders: Sie befürchtet dann eine erhöhte Belastung für den Riederdamm.

Berücksichtigen will die Stadt allerdings Kritik hinsichtlich der Fußgängerführung am geplanten Kreisel: Der aktuelle Entwurf sieht keine Möglichkeit vor, wie Kinder sicher die Fahrbahn überqueren können, die aus Richtung Neustadt auf dem linksseitigen Gehweg den Kreisel erreichen. Der Gehweg würde dort jetzt nämlich schlicht aufhören.