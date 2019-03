Um des lieben (Familien-) Friedens willen

Syke - Von Dieter Niederheide. Es war eine salomonische Entscheidung, die der Strafrichter des Amtsgerichts Syke traf, als er jetzt das Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen Syker und seinen mitangeklagten Neffen einstellte. Im Einverständnis mit der Staatsanwältin, und nicht, ohne den Angeklagten einen Denkzettel zu verpassen.

Die Einstellung erfolgte nach Paragraf 153 a der Strafprozessordnung. Das heißt: Die Staatsanwaltschaft sieht von einer Klageerhebung ab und erteilt den Beschuldigten eine Auflage: Jeder der beiden Männer muss 250 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen.

Richter und Staatsanwältin hoffen, damit den aus den Fugen geratenen Frieden einer Familie mit Migrationshintergrund zu sichern. Die Angeklagten erklärten sich mit der Einstellung in Verbindung mit der Geldauflage einverstanden.

Es war im November vorigen Jahres, als der Familienstreit eskalierte. Laut Staatsanwaltschaft sollen die Angeklagten am Spätabend den getrennt von seiner Familie in Weyhe lebenden Vater und Schwager aufgesucht und ihn mit Fäusten und Fußtritten traktiert haben. Das Opfer erlitt Prellungen.

Vorausgegangen war tagsüber eine Begegnung zwischen dem Mann mit der von ihm getrennt lebenden Frau. Der Schwager gab an, er sei damals in Syke dazugestoßen und von dem Schwager attackiert worden. In den späten Abendstunden sei er nicht nach Weyhe gefahren und habe also den Schwager auch nicht verprügelt.

Der Mitangeklagte versicherte, seinen Vater nicht geschlagen zu haben. „Er ist doch mein Vater“, verteidigte er sich gegen den Vorwurf der Körperverletzung.

Der Weyher gab als Zeuge an, dass der Sohn ihm, als er am Boden lag, mit einem Gegenstand den Hals zugedrückt habe, während der Schwager ihn mit Fäusten und Füßen traktiert habe.

Der Zeuge versicherte, dass er die Strafanzeige gegen den Sohn zurücknehmen wolle. „Ich verzeihe ihm“, sagte er im Gerichtssaal. Dem Schwager dagegen wolle er nicht verzeihen. Erst als ein Nachbar im Haus die Polizei gerufen habe, seien Sohn und Schwager geflüchtet. Er selbst (der Zeuge) sei im Krankenhaus behandelt worden. Der Schwager habe ihm gedroht: „Wenn du noch mal nach Syke kommst, werde ich dir was Anderes zeigen!“

Der angeklagte Schwager bestritt die Vorwürfe der Körperverletzung und gab an, gar nicht am Tatort gewesen zu sein, sondern auf einer Geburtstagsfeier.

Die Staatsanwältin hakte nach, wie sich die Angeklagten in Zukunft den Umgang mit dem Vater und Schwager vorstellen. Seitens der Angeklagten wurde gesagt, dass die Situation sich inzwischen etwas beruhigt habe.

Staatsanwältin und Strafrichter waren sich einig, dass eine Verurteilung der beiden Angeklagten dem Familienfrieden nicht dienlich sein werde. Man gehe davon aus, dass eine Straftat vorliege, wolle aber mit der Einstellung dazu beitragen, dass der Familienfrieden gesichert werden kann.