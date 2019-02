Am 1. März zu Gast in Syke: Dominique Horwitz (M.) und das Jourist Quartett. Foto: Fritz Meffert

Syke - Wenn am kommenden Freitag um 20 Uhr die Protagonisten des Abends auf die Bühne im Konzertsaal der Kreissparkasse treten, dürfte eines klar sein: Die Zuschauer erwartet etwas Außergewöhnliches. Denn das, was Dominique Horwitz und das Jourist Quartett präsentieren, ist von einem „gewöhnlichen“ Konzert ganz schön weit entfernt.

Auf Einladung des Konzertvereins Jazz-Folk-Klassik liest Dominique Horwitz aus Werken des russischen Literatur-Nobelpreisträgers Iwan Bunin (1870-1953). „Liebe und andere Unglücksfälle“ ist die Lesung betitelt; der Name stammt von einer Sammlung von Bunin-Novellen, die unter diesem Titel im Jahr 2000 erschienen waren.

Das Jourist Quartett begleitet die Lesung musikalisch mit russischen Konzerttangos, Stücken von Brahms oder Jazz-Elementen. In der Besetzung Edouard Tachalow (Violine), Jakob Neubauer (Bajan), Christian Schulz (Gitarre) und Johannes Huth (Kontrabass) trägt das Ensemble die Tradition seines Gründers - des 2007 verstorbenen russischen Komponisten Efim Jourist - in ihrer ganzen Vielfalt weiter.

„Der Zauber russischer Erzählungen vergeht nicht“, schreibt JFK zu der Veranstaltung. Auch nach ein paar Menschenaltern erscheine sie frischer als das meiste, was der Trend verlangt. „Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie vom Wichtigsten im Leben, vom Unvorhergesehenen handeln.“

Im Jahr 1933 erhielt der russische, im Pariser Exil lebende Schriftsteller Iwan Bunin den Nobelpreis für Literatur. Bunin war mit Tschechow, Turgenjew und Gorki befreundet. Als Sohn eines Gutsbesitzers aus der Provinz hatte er zunächst Dorfgeschichten geschrieben, die zur Idylle neigten und ein lyrisch geschöntes Bild vom Landleben boten.

Erst nach der Revolution von 1917, als er nach Frankreich emigrieren musste, fanden seine Werke zu einer federnden, rücksichtslosen Kraft, und seine Geschichten wurden immer abgründiger. Fern von den Illusionen des Symbolismus sprechen sie von Chaos, Melancholie, Begierde und Wahnsinn.

In den Texten nimmt Horwitz die Zuhörer an die Côte d’Azur und ins algerische Constantine, zu den sommerlichen Boulevards von Moskau und in die Absteigen und Gerichtssäle von Sankt Petersburg. Und immer wieder findet sich der Zuhörer an Bord eines Schiffes, eines Wolga-Dampfers, der dahingleitet, in einer Luxuskabine auf der Fahrt zur Krim.

Karten gibt es zum Preis von 35 Euro bei der KSK Syke, bei Schüttert, im Bürgerbüro der Stadt oder in den Vorverkaufsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung. fj