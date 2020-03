Goldhort-Museum entführt Besucher in eine fremde Welt

Offizielle Eröffnung ist erst am 27. Juni. Doch am Sonntag durften Museumsfreunde zum ersten Mal durch den Anbau des Kreismuseums Syke gehen, in dem künftig der legendäre Gesseler Goldhort – oder zumindest ein Teil davon – zu sehen sind. Es waren Lichtblicke der besonderen Art. Farbscheinwerfer schufen eine außergewöhnliche Atmosphäre.

Syke – Hinter der schlichten, unscheinbaren Stahl-Bautür im Kreismuseum Syke öffnet sich den Besuchern, die dieses Tor zum neuen Museumsanbau durchschreiten, eine fremde Welt: Sanftes Tageslicht fällt aus einem zwölf Meter hohen Schacht in einen fast sakral wirkenden Raum mit schrägen Wänden, der entfernt an die letzte Ruhestätte eines Pharaos erinnert.

Dort, direkt unter diesem Lichtschacht, soll er zur offiziellen Eröffnung am 27. Juni in seinem ganzen Glanz zu bewundern sein: der legendäre, 1,7 Kilogramm schwere Goldschatz, der im Syker Ortsteil Gessel rund 3 300 Jahre ungestört im Erdboden gelegen hatte. Erst beim Bau der nordeuropäischen Erdgasleitung NEL war er im April 2011 ans Tageslicht gekommen.

Ein Kubus bildet künftig seine „Schatulle“ im Goldhortmuseum. Aber nur zeitlich begrenzt wird das gesamte Original, das sich im Besitz des Landes Niedersachsen befindet, in Syke zu bestaunen sein. Danach sind – aus Sicherheitsgründen – nur einige Originalteile sowie Repliken zu sehen.

Doch der Faszination dürfte das keinen Abbruch tun: Noch immer gibt der 117 Goldteile umfassende Schatz Rätsel auf: Wer hat ihn vor 3 300 Jahren in Gessel vergraben? Und aus welchem Grund? War der Besitzer auf der Flucht? Wenn ja, vor wem? Und woher stammt das Gold, das zu Schmuckstücken und Spiralen verarbeitet worden ist? „Es gibt im Landesmuseum Forschungsprojekte“, so Museums-Volontärin Nele Miethig, die sich zurzeit intensiv mit dem Goldhort-Museum beschäftigt und Besuchern auf Wunsch Auskunft gibt bei dieser Preview-Veranstaltung.

„Eine Kathedrale der Archäologie“

Auch Kreismuseumsdirektor Dr. Ralf Vogeding nennt Fakten zum Neubau und seiner außergewöhnlichen Form. Einer der ersten Besucher an diesem Sonntag ist Landrat Cord Bockhop. Beeindruckt nennt er das Gebäude einen „Leuchtturm für den Schatz“.

Schon zur Eröffnung strömen etliche Besucher in den Anbau. Zum ersten und einzigen Mal können sie an diesem Tag den Museumsbau besichtigen, in dem die gesamte Einrichtung noch fehlt. Aber genau deshalb entfaltet der Bau eine besondere Wirkung. Die Gestaltung des Anbaus, den Architekten des Berliner Unternehmens Freitag und Hartmann entworfen haben, spiegelt die Ehrfurcht vor dem außergewöhnlichen Goldfund auf eindrucksvolle Weise wider. Beeindruckt lässt ein Preview-Gast seinen Blick durch den hohen, lichtdurchfluteten Raum mit den markanten Wänden schweifen: „Eine Kathedrale der Archäologie“, stellt er bewundernd fest.

Der kahle Raum ist in sanftes Licht getaucht, das wechselnd pastellgelb und hellgrau leuchtet. Kaum sichtbare Trägerdrähte, die in regelmäßigen Abständen senkrecht von den schrägen Wänden hängen, lassen erahnen: Ein Leuchtband-Karree setzt die Exponate künftig ins richtige Licht.

Auch wenn der Goldschatz unbestritten den Mittelpunkt bilden wird: Bewundern können die Besucher in diesem Raum weitere Funde, die im Landkreis Diepholz beim Bau der NEL ans Tageslicht gekommen sind.

Insgesamt hat die Pipeline-Archäologie mehr als 200 stumme Zeugen aus den vielen Jahrhunderten zwischen Steinzeit und Mittelalter ans Tageslicht gebracht. Denn systematisch hatten Fachleute vor dem Bau der Nordeuropäischen Erdgasleitung den Boden auf archäologische Fragmente hin untersucht, bevor Bagger und Planierraupen anrückten.

Römische Glasperlen aus dem 2. oder 3. Jahrhundert entdeckten die Archäologen in Düste – und einen St.-Martins-Golddukaten des Bischofs Rudolf von Diepholz aus dem Jahre 1430 in Bassum. Urnen kamen in Heiligenloh ans Tageslicht.

Wie arbeiten Archäologen?

Im Syker Goldhort-Museum können die Besucher künftig nicht nur diese und andere Exponate bewundern, sondern auch die Technik der Pipeline-Archäologie selbst ergründen. Wie arbeiten Archäologen? Wie gewinnen sie zum Beispiel aus Knochen oder der Form eines historischen Gefäßes wissenschaftliche Erkenntnisse? Genau das können Besucher im Erdgeschoss des Neubaus an sechs verschiedenen Forschertischen erfahren – buchstäblich handfest. Denn dort dürfen sie künftig mit Forscherboxen arbeiten, Repliken verschiedener Funde.

Auch das Erdgeschoss ist noch nicht eingerichtet. Für die Besucher ist es während der Preview-Veranstaltung am Sonntag nicht zugänglich, weil bestimmte Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Witterungsbedingt können die Gäste ebenso wenig über das Außengelände am Neubau flanieren. Denn der Regen hat das Erdreich aufgeweicht. Heute rücken wieder die Bauarbeiter an, um weiter an der Gestaltung des Anbaus zu arbeiten. Mit Hochdruck, rechtzeitig fertigzustellen.