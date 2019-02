Heiligenfelde - Von Horst Meyer. Bürgermeisterin Suse Laue ließ in ihrem Grußwort zum Ende der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr die „Katze aus dem Sack“. „Das neue Heiligenfelder Feuerwehrhaus entsteht auf dem Eckgrundstück an der Halbetzer Straße / Hannoversche Straße (B 6). „Wir haben mit den Eigentümern gesprochen. Es besteht Verkaufsbereitschaft“, verkündete Laue. „Das aktuell für Gessel-Ristedt gebaute Haus würde auf dieses Grundstück passen, sodass wir eigentlich das gleiche Haus noch einmal bauen könnten.“

Bis zur Umsetzung wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Das Bauamt muss nach der Einweihung erst einmal andere Projekte abarbeiten. Die Planungen für den Heiligenfelder Neubau beginnen voraussichtlich im nächsten Jahr. Sofern der Rat die Mittel bereitstellt, könnte es 2021 ernst werden.

Ortsbrandmeister André Seifert freut sich, dass die Unzulänglichkeiten des bisherigen Feuerwehrhauses bald der Vergangenheit angehören. Er beschreibt die aktuelle Situation wie folgt: „Im letzten Jahr hat sich mit dem Bau des Kindergartens auf dem Nachbargrundstück unsere Situation noch verschärft.“ Grund: Dieses Grundstück hatten die Feuerwehrmitglieder bis dato als Übungsfläche und im Einsatzfall als Parkplatz nutzen dürfen. Auf dem Feuerwehrgrundstück stehen für Privatfahrzeuge nicht genügend Parkplätze zur Verfügung.

Auch das Gebäude selbst war über die Belastungsgrenze hinweg beansprucht. „Unser in Eigenleistung hergerichteter Schulungsraum bietet Platz für maximal 30 Personen. Die Einsatzabteilung besteht aber aktuell schon aus 40 Aktiven.“ Auch in der Fahrzeughalle herrscht Enge. „Die Spinde für unsere Einsatzkleidung stehen direkt hinter den Fahrzeugen. Und die Fahrzeuge stehen so dicht, dass man sich dazwischen kaum bewegen kann. Unser Atemschutzwart muss ein Fahrzeug rausfahren, wenn er nach Einsätzen die Geräte an der Werkbank wieder einsatzbereit macht.“

Euphorisch ergänzt er: „Ich freue mich tierisch, dass nun Licht am Ende des Tunnels zu erkennen ist.“ Der gefundene Standort ist aus Sicht der Feuerwehr erste Wahl. Man bleibe so mitten im Ort und sei bei Einsätzen sofort auf der Bundesstraße. „Wir können intern jetzt schon einmal beginnen, unsere Bedürfnisse für die städtischen Planer zu erarbeiten. Allein die Ankündigung des Neubaus wird einen Motivationsschub in allen Abteilungen auslösen.“

Stadtbrandmeister Stefan Schütte freut sich ebenfalls, dass die „Katze aus dem Sack ist“. „Eine Sanierung und Erweiterung des vorhandenen Gebäudes hätte Kosten verursacht, die dem eines Neubaus entsprechen“, erklärte er. Intern habe man bereits verschiedene Optionen für Heiligenfelde geprüft. „Das jetzt gefundene Grundstück war dabei immer der Wunschstandort der Ortsfeuerwehr.“

An- und Abfahrt im Einsatzfall könnten dort optimal gelöst werden. Auch Lärmimmissionen spielten eine untergeordnete Bedeutung, da sich in der Nachbarschaft überwiegend Gewerbeflächen befänden. Auch Schütte erwartet nach den Erfahrungen mit anderen neuen Feuerwehrhäusern im Stadtgebiet einen Motivationsschub. Die Heiligenfelder Feuerwehr ist nach seinen Worten mit dem Neubau „zukunftsfähig aufgestellt“.