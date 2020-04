Syke - Von Frank Jaursch. Die „Gabenzaun“-Aktion zum Osterfest dürfte ihren Platz in den Jahresrückblicken sicher haben. Mit mehr als 900 Tüten übertraf die Spendenbereitschaft der Syker selbst die Erwartungen der größten Optimisten.

Für die Aktion hatten Bürgermeisterin Suse Laue, die stellvertretende Bürgermeisterin Gabriele Beständig und die Freie evangelische Gemeinde (FeG) alle Bürger aufgerufen, Tüten mit Lebensmitteln im Wert von rund zehn Euro zu füllen und zu spenden; später holten bedürftige Menschen diese Gaben ab (wir berichteten).

Einen „Mindestwert“ hatten sich die Organisatoren im Vorfeld zwar nicht ausgedacht. Aber die Zahl der Spenden sollte doch, wenn möglich, größer sein als die der Bedürftigen. „Wir wollten schon keinen ohne Tüte nach Hause schicken“, erklärt Gabriele Beständig.

Es kam alles anders – und viel besser als gedacht. „Ich war richtig überrumpelt von dieser Dimension“, so Beständig. Die vielen freiwilligen Helfer kamen zeitweise kaum gegen den nicht abreißenden Strom von abgegebenen, prall gefüllten Taschen, Beuteln und Tüten an.

Neben den privaten Spenden hatten sich auch der Famila--Markt und die Frischekiste beteiligt. Offensichtlich hatten sich zudem viele Spender nicht mit dem Bereitstellen von Lebensmitteln zufriedengegeben. In den Tüten fanden sich Osterkärtchen, kurze Grüße oder auch von Kindern gemalte Bilder.

„Die Leute haben Herz“, bringt es Jörg Michelson, Pressesprecher der FeG, auf den Punkt. Die recht spontan auf die Beine gestellte Aktion strahlte rund ums Osterfest auf ganz Syke.

Rund 300 Gaben waren am Ende der Ausgabe am Samstag noch übrig. Kurzerhand richteten alle einen zweiten Termin am Dienstagnachmittag ein, bei dem die übrig gebliebenen Tüten dann über den „Gabentisch“ am FeG-Gemeindehaus an der Schloßweide gingen.

Bei so viel Erfolg ist die Frage nach einer Neuauflage geradezu zwangsläufig. Die Reaktion der Ideengeber ist nicht grundsätzlich negativ. „Geplant war es ja eigentlich als einmalige Sache“, sagt Gabriele Beständig – um wenig später hinzuzufügen: „Aber wir haben die laminierten Zettel vom Spendentag vorsichtshalber erst mal aufgehoben. Wir könnten theoretisch noch mal...“

Beständigs Blick geht auf die Entwicklung bei der Syker Tafel. Deren Schließung hatte den Syker „Gabenzaun“ ja erst erforderlich gemacht. „Hoffen wir, dass sich dort alles wieder einspielt.“ Wenn die Schließung dort noch länger andauern sollte, wäre eine Neuauflage sicher ganz im Sinne der Bedürftigen – auch wenn die Resonanz auf den Aufruf bei einer zweiten Ausgabe sicher nicht erneut erreicht werden könnte.