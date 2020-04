Lesen anzufangen, ist immer richtig

Landkreis Diepholz - Von Lara Terrasi Und Bjarne Kommnick. Heute ist Welttag des Buches. Passend dazu, werden seit Anfang der Woche Bibliotheken und Bücherläden wiedereröffnet, nachdem das Corona-Virus für eine Zwangspause gesorgt hatte. Das dürfte für einige Leserinnen und Leser Anlass genug sein, ein Buch auszuleihen, eines weiterzulesen, oder neu zu beginnen. Doch wie verändert sich das Leseverhalten der Bücherbegeisterten im Landkreis Diepholz während der Corona-Krise?

Angelika Brauns, Geschäftsführerin der Büchereizentrale Niedersachsen verrät: „Genau für solche Phasen haben wir die Onleihe.“ Die Onleihe kooperiert mit 138 Niedersächsischen Bibliotheken und ermöglicht es, digital Bücher auszuleihen. Die Nutzerzahlen haben sich laut Brauns in den letzten Wochen mehr als verdoppelt.

In dieser Entwicklung sieht die Geschäftsführerin mehrere Gründe: „Auf der Hand liegt, dass der Anstieg so rasant verlief, weil die Bücher physisch nicht mehr ausgeliehen werden konnten und die Online-Variante somit –bis auf einige Lieferdienste – fast alternativlos war“, so Brauns und ergänzt: „Es ist nicht zu unterschätzen, dass die Leute alte Hobbys neu entdecken, intensivieren oder neue Dinge ausprobieren. In dieser Phase entdecken mit Sicherheit auch einige das Lesen für sich.“

Auch nach den Lockerungen der Pandemie-Maßnahmen sind Nutzer einiger Bibliotheken weiterhin ausschließlich auf das Online-Angebot angewiesen. Das soll sich bald ändern, denn bei vielen Bibliotheken laufen derzeit die Vorbereitungen für eine Corona gerechte Wiedereröffnung auf Hochtouren. So auch bei der Stadtbibliothek in Syke. Ulrich Hofreiter vom Förderverein Stadtbibliothek Syke verrät: „Die Bibliothek eröffnet voraussichtlich ab dem 4. Mai, allerdings zunächst nur mit Terminvergabe, damit eine zu große Menschenansammlung vor Ort vermieden wird.“

Die Arbeit des Fördervereins ruht für den Moment weitgehend. Hofreiter nutzt diese Zeit: „Meine Frau und ich lesen zur Zeit noch mehr als sonst.“ Doch die Pandemie soll dafür höchstens nur ein Auslöser sein: „Mit dem Lesen anzufangen oder wieder anzufangen, ist immer richtig und sollte nicht von der Coronakrise abhängig gemacht werden. Auch wenn natürlich die Menschen jetzt vielleicht etwas mehr Zeit haben als sonst. Vielleicht entdeckt der eine oder die andere ja wieder Bücher im Regal, die sie schon lange haben lesen wollen.“

Die Syker Buchhandlung Schüttert hat hingegen den Betrieb seit Montag wieder aufgenommen. Buchhändlerin Kati Wascher beschreibt den ersten Tag der Wiedereröffnung: „Die Kunden haben querbeet gekauft. Von Kinderbüchern und Bilderbüchern über Krimis, Ratgebern bis hin zu netten Schmökern. Es war von allem etwas dabei.“

Am Welttag des Buches besuchen normalerweise mehrere Schulklassen die Buchhandlung in Syke. „Jedes Jahr kommen Schüler der vierten und fünften Klassen zu uns. Die machen dann eine kleine Rallye und beantworten unterschiedliche Fragen. Das macht immer einen riesen Spaß. Wir hatten die Termine natürlich alle schon vergeben und alles im Voraus geplant“, erzählt Kinder- und Jugendbuchhändlerin Friederike Weber. Um trotz der aktuellen Situation den heutigen Welttag des Buches feiern zu können, geben die Mitarbeiter der Buchhandlungen in Syke, Weyhe und Diepholz seit Kurzem auf Facebook Bücher-Tipps. „Wir stellen Bücher vor, die uns in unserem Buchhändlerleben beeindruckt haben“, erklärt Wascher. „Das ist eine Idee von uns allen. Wir haben uns vorher darüber ausgetauscht“, fügt Weber hinzu. Zusätzlich empfiehlt das Schüttert-Team auf der Homepage in jedem Monat mehrere Bücher.

Sie und ihre Kollegin Wascher freuen sich darüber, dass die Buchhandlung wieder öffnen durfte. „Wir waren natürlich gespannt, wie viele kommen, aber es ist toll, dass viele wieder gekommen sind“, sagt Weber, die wie ihre Kollegen, mit Mundschutz arbeitet. „Wir halten das für wichtig. Ich hatte jetzt ja Zeit zum Nähen“, sagt sie und lacht. Sie ergänzt: „Aber es ist anstrengend, mehrere Stunden am Tag einen Mundschutz zu tragen.“

Wascher sagt: „Es ist schön, wieder im Laden zu sein, aber wir müssen uns alle auch wieder neu organisieren.“ In der Zeit, in der die Buchhandlung geschlossen war, hätten einige Kunden den Bringdienst in Anspruch genommen. „Es sind viele Gutscheine gekauft worden“, so Wascher.