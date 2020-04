Ein Leiter ohne Fachbereich

Von Michael Walter

Syke – Eine Abteilung ohne Chef ist auf Dauer nicht gut – das dürfte jedem einleuchten. Ein Chef ohne Abteilung genauso wenig. Eine Abteilung mit zwei Chefs kann die Sache für die Mitarbeiter spannend machen. So richtig interessant wird es aber erst, wenn eine Abteilung gleich drei Chefs hat und der eigentliche Chef gar nicht mehr der Chef ist.

Klingt verworren? Ist es auch. Aber das ist bereits seit einiger Zeit die Situation im Fachbereich Ordnung und Soziales bei der Syker Stadtverwaltung. Dort ist 2018 Fachbereichsleiter Horst Meyer in den Ruhestand gegangen. Im November stellte die Stadtverwaltung im Rat öffentlich seinen Nachfolger vor: Lüder Menke, damals 34, sollte mit Wirkung zum 1. Dezember die Stelle übernehmen.

Menke trat den Job auch an und ist heute formal immer noch Fachbereichsleiter. Tatsächlich teilen sich aber seine beiden Sachgebietsleiterinnnen die Verantwortung. Freya Söchtig (Sachgebiet Verkehr) und Heike Wilhelm (Sachgebiet Soziales) haben den sprichwörtlichen Hut gemeinsam auf. Mit Segen der Verwaltungsspitze.

„Vorübergehende organisatorische Veränderungen haben dazu geführt, dass Herr Menke derzeit im Fachbereich 1 zur Abarbeitung von Arbeitsspitzen eingesetzt wird“, antwortet Bürgermeisterin Suse Laue auf Nachfrage der Kreiszeitung.

Der Fachbereich 1 (das sogenannte Hauptamt) ist vor allem für die Organisation der internen Abläufe im Rathaus zuständig. Lüder Menke regelt dort laut Laue die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, die Einführung der elektronischen Rechnungslegung „und weitere Umsetzungen gesetzlicher Vorgaben“. Es scheint allerdings kein Zufall zu sein, dass diese Aufgaben ausgerechnet Menke zugefallen sind. Laut Informationen der Kreiszeitung soll sein Einstieg als Fachbereichsleiter nicht ganz problemlos gewesen sein. Zunächst sei er längere Zeit krank gewesen, heißt es. Dann sei er relativ kurze Zeit nach seiner Genesung in Elternzeit gegangen. Beides habe die Einarbeitung in sein Ressort nicht gerade erleichtert. Menkes Versetzung in die „innere“ Abteilung dürfe man aber keineswegs als Strafversetzung verstehen.

Bürgermeisterin Suse Laue will und darf sich zu solch persönlichen Details nicht äußern. Sie bestätigt jedoch, dass Lüder Menke zukünftig wieder als Fachbereichsleiter tätig sein soll. Sie gehe davon aus, dass die „Arbeitsspitzen“, die Menke im Fachbereich 1 abarbeiten soll, innerhalb von zwölf Monaten erledigt seien. „Perspektivisch ist angedacht, Herrn Menke im nächsten Jahr wieder eine Fachbereichsleitung zu übertragen.“ Das kann sehr wohl – muss aber nicht zwingend – sein „alter“ Fachbereich Ordnung und Soziales sein. Freya Söchtig und Heike Wilhelm sind laut Suse Laue ausdrücklich als „kommissarische“ Fachbereichsleiterinnen eingesetzt.