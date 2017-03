Leinenpflicht: Nicht das Wildern ist entscheidend

Landkreis Diepholz - Von ULf Kaack. Am 1. April beginnen die Brut-und Setzzeiten der freilebenden Wildtiere. Bis zu deren Ende am 15. Juli schreibt der Gesetzgeber vor, dass Hunde in der freien Landschaft an der Leine zu führen sind.

Im Frühjahr erwacht die Natur zu neuem Leben. In den kommenden Wochen und Monaten werden Wald, Feld und Wiesen zu einer großen Kinderstube: Wildtiere ziehen mit den nun beginnenden wärmeren Tagen ihren Nachwuchs groß. Damit die Jungtiere in dieser Phase in Ruhe und Sicherheit aufwachsen können, müssen Hunde an der Leine geführt werden.

„In unserer Region nisten eine Vielzahl von Bodenbrütern – Fasane, Rebhühner, Feldlerche, Kiebitze, Enten, Schnepfen und auch die seltenen Sumpfohreulen und Wiesenweihen“, erklärt Dr. Hans-Jürgen Hamann, Vorsitzender der Jägerschaft Syke. „Störungen bei der Brut lassen die Eier im Gelege abkühlen, weil der Muttervogel fluchtartig das Nest verlässt. Folge: Das beginnende Leben in den Eiern stirbt ab oder fällt Nesträubern zum Opfer.“

Leinenpflicht soll auch Säugetiere schützen

Ähnliches gilt auch für Rehen und Hasen. Nähert sich ein Hund, steht das Muttertier vor der Wahl, selbst zum Opfer zu werden oder zu flüchten und ihr Junges dem vermeintlichen Räuber zu überlassen. Nach einer solchen Störung kehrt es oftmals nicht wieder zu ihrem Nachwuchs zurück und das Jungtier verhungert.

Nicht selten wird der gesetzlich angeordnete Leinenzwang ignoriert. Teils in Unkenntnis, teils sind die sachlichen Hintergründe über den Leinenzwang nicht bekannt. Maren Schwanicke aus Ochtmannien kennt die Konflikte nur zu gut. Sie ist eine ausgesprochene Hundefreundin, außerdem ausgebildet für Tierphysiotherapie und -osteopathie. Täglich unternimmt sie mit ihrem Schäferhund Faxe ausgedehnte Spaziergänge. In den vergangenen Jahren hat sie dabei Hundehalter mit nicht angeleinten Tieren in freundlichem Tonfall auf die Brut- und Setzzeiten hingewiesen.

+ Vom 1. April bis zum 15. Juni gilt die Leinenpflicht in Niedersachsen. © dpa

„Viele Hundehalter sind davon überzeugt, dass ihre Vierbeiner keine Gefahr für Jungtiere darstellen und während der Brut- und Setzzeit nicht an die Leine müssen“, so Schwanicke. „Die am häufigsten von mir gehörten Argumente: ,Mein Hund bleibt auf dem Weg, mein Hund wildert nicht’. Dabei ist der natürliche Beutetrieb eines Hundes, sprich das Hetzen und Töten, überhaupt nicht entscheidend. Es reicht bereits aus, wenn Hunde Wildtiere aufscheuchten, die oftmals ihren Nachwuchs in Randbereichen ablegten – direkt neben Feldwegen.“

Häufig genüge es bereits, wenn der freilaufende Hund seine Witterung in der Landschaft hinterlasse, um damit Störungen bei dem in dieser Zeit besonders sensiblen Wild hervorzurufen.

Und es kann für den unbedarften Vierbeiner sogar gefährlich werden: Trifft der umhersteifende Hund im Wald auf einen Kessel mit frisch geworfenen Frischlingen – dem Nachwuchs der Wildschweine – so seht ihm nichts Gutes bevor. Denn die Bache, das Muttertier, verteidigt ihre Kleinen aggressiv und wirkungsvoll. Greift der Hundehalter in ein solches Szenario ein, so kann auch er durch das Wildschwein übel zugerichtet werden.

Geregelt ist die Anleinpflicht im Niedersächsischen Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung. Etwaige Verstöße gegen die vorstehenden Bestimmungen stellen Ordnungswidrigkeiten dar, die mit Bußgeldern geahndet werden können.

Rubriklistenbild: © dpa