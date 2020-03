Tee – Lebensgefühl made in Syke

Seit vier Jahrzehnten kennt Jörg Mehrtens das Teegeschäft wie seine sprichwörtliche Westentasche – und kreiert in seinem Syker Unternehmen nicht nur immer wieder neue Sorten, sondern auch ein Lebensgefühl. Denn Tee steht bei den Verbrauchern hoch im Kurs. Knapp 500 Sorten vertreibt der 59-jährige Firmenchef europaweit.

Syke – Jörg Mehrtens hat eine feine Nase und ein scharfes Auge. Sorgfältig prüft der 59-Jährige den Darjeeling Superior mit den Fingerspitzen. Es ist das sogenannte Rohblatt, das er bei dieser sensorischen Handprüfung verreibt – und das ihm elementare Hinweise auf die Qualität des Schwarztees liefert.

Hält der Aufguss, was das Rohblatt verspricht? Mit der Nase untersucht der Experte die sogenannte Infusion, das feuchte Blattgemisch, aus dem der Tee bereitet wurde. Das dampfende, goldgelbe Getränk selbst steht in einer Schale vor ihm. Er nimmt einen Schluck, prüft mit zischendem Laut den Geschmack. Die Kostprobe landet nicht in seinem Magen, sondern in einem speziellen Ausgussbehälter. Denn der Tee-Experte kennt Tage, an denen er zwischen 200 und 400 Tassen Tee probieren musste. Heute sind es in der Regel 30 bis 40 Tassen.

In jedem Fall ist es eine Teezeremonie der besonderen Art, die sich im Unternehmen des 59-Jährigen im Syker Industriegebiet Tag für Tag wiederholt. Denn Jörg Mehrtens bringt seine eigenen Marken an den Markt. Knapp 500 Sorten sind es zurzeit, die er an Fachgeschäfte in ganz Europa liefert. Seit vier Jahrzehnten ist er im Geschäft.

Liebe zum Tee entsteht in Bremen

Seine Karriere begann 1981 mit einer Ausbildung bei einem renommierten Tee-Importeur in Bremen. Dort entdeckte er seine Liebe zum Tee, vertiefte sein Wissen im Fernstudium und machte sich 1998 selbstständig. Vor drei Jahren hat er seine Firma von Bremen nach Syke verlegt – und es nicht bereut: „Wir fühlen uns wohl hier“, sagt Mehrtens, der zurzeit zwölf Mitarbeiter beschäftigt.

Zwei von ihnen sind an diesem Tag mit der Produktion von Lakritztee beschäftigt. „Die Dänen lieben diesen Tee“, erklärt Jörg Mehrtens, während sich in der lichtdurchfluteten Halle zwei tonnenartige Lebensmittelbehälter in einer motorbetriebenen Halterung drehen. Eine Mischung aus Schwarztee und Süßholzwurzel-Stückchen, aromatisiert mit Anis, macht darin Runde um Runde. Ebenso sanft wie sorgfältig werden die Inhaltsstoffe miteinander vermischt. „Im Schnitt dauert das zehn Minuten“, erläutert Jörg Mehrtens.

+ Entspannung in Tüten: Lars Hänsel packt Tee ab. © Jantje Ehlers

Danach kann das Produkt abgepackt und für den Versand vorbereitet werden. Nicht nur der Lakritztee, sondern auch die vielen anderen Sorten entstehen so in Syke.

Die Zutaten dafür sind vielfältig. Mandelflakes und Kastanienblüten, Karamell- und Mangostücke, Passionsblumenkraut, Ringelblumen- oder Rosenblütenblätter können genauso mit dem Basistee gemischt werden. Rote-Beete-Stückchen gehören ebenso zu den Zutaten. Daneben steht ein Sack mit Karotten-Würfeln: „Die machen den Geschmack von Hibiskus milder und bekömmlicher“, verrät Jörg Mehrtens – und genauso, dass Kardamom in der Tee-Produktion sehr angesagt ist. Diese Gewürzkapseln sind mittlerweile weltweit knapp, erklärt der Tee-Experte, weil die Nachfrage so enorm ist.

Auf Regalen steht eine enorme Anzahl von Behältern mit flüssigen Aromen. Sie tragen klangvolle Namen. Frühlingsromanze, Dschungelblüte, Lebkuchen, Rumtopf oder Kaminfeuer gehören zu der großen Auswahl – aber auch Mandel-Sahne, Morning Sky, Erdbeere und andere mehr. Zwischen zwei und drei Prozent Aroma werden dem Tee beigemischt – als Vollendung der Komposition für den gewünschten charaktervollen Geschmack.

Gewächse aus Indien, Nepal, Sri Lanka und China im Fokus

„Die ganze Palette“, so Jörg Mehrtens, kommt als Basistee in der Syker Produktion zum Einsatz: Schwarztee, Grüner Tee und Oolong ebenso wie Rooibusch nebst anderen. Gewächse aus Indien, Nepal, Sri Lanka, China sowie Formosa und Japan gehören dazu, außerdem solche aus Sumatra und Java oder Kenia.

Viele Sorten bietet Jörg Mehrtens in Bioqualität an: „Das ist der neue Trend“, sagt der Syker Unternehmer, der vor längerer Zeit mehrfach die Anbaugebiete Darjeeling und Assam sowie Regionen in Sri Lanka und China bereist hat. Nachfragen nach Tee-Importen aus China muss Jörg Mehrtens immer wieder beantworten, seit die Angst vor dem Corona-Virus umgeht.

Klare Botschaft des Unternehmers: Eine Gefahr bestehe nicht, denn der Tee werde im Herkunftsland bei 90 Grad Celsius getrocknet. An Oberflächen von Gefäßen sei das Virus nur neun Tage aktiv. „Aber der Tee-Transport dauert drei bis vier Monate.“

+ Karotten können das Tee-Aroma abrunden. © Jantje Ehlers

Lässt sich Tee unter den aktuellen klimatischen Bedingungen auch in Deutschland anbauen? „Schwierig“, antwortet Jörg Mehrtens. Versuche im Freiland seien bisher erfolglos gewesen. „Im Gewächshaus wäre es vielleicht möglich. Aber man muss ja auf die Menge kommen“, sagt der Tee-Experte.

Immerhin 300 Gramm Schwarz- und Grüntee, aufbereitet als entspannendes Warmgetränk, genießt jeder Bundesbürger pro Jahr laut Statistik – aromatisierte Wellness- und Kräutertees nicht mitgerechnet. „Ich schätze mal, dieser Verbrauch ist um ein Vielfaches höher“, so der 59-Jährige. Und bekennt: „Tee ist für mich das schönste Getränk der Welt.“

„Tee ist ein hochwertiges Genussmittel“

Gern vergleicht der Unternehmer die Kultur dieses Getränks mit der von Wein oder Champagner, bei denen es auch unterschiedliche Geschmacksnoten gibt. Und welchen Favoriten haben Teetrinker aktuell? „Wellness- und Kräutertee ist der Hype zurzeit“, sagt Jörg Mehrtens. Wie „Fitness“: eine ayurvedische Kräutermischung aus Apfelstückchen, Rooibusch, Zimtrinde und Ingwer, Bohnenhülsen, Lemongras, Mistel- und Johanniskraut sowie weiteren Zutaten – plus natürliches Aroma.

Auf Wunsch mischt Mehrtens auch Tees für Apotheker oder andere Geschäftspartner. Einer lässt bei ihm sogar einen Whiskey-Tee kreieren. Mehrtens Sorten made in Syke tragen so klangvolle Namen wie Samba Pa, Tell me more, Tropic Fire oder Zaubervogel. Für die Komposition neuer Kreationen gibt es ein Mantra: „Probieren, probieren, probieren.“

Und was empfiehlt der Fachmann für die Zubereitung? Tee-Ei, Fiter oder loses Brühen in der Kanne? „Teeblätter müssen sich entfalten können“, antwortet Jörg Mehrtens. Edelstahlsieb und Filtertüten eignen sich demnach durchaus.

„Tee ist ein hochwertiges Genussmittel“, betont Jörg Mehrtens. Im Schnitt sei es für 5,90 Euro pro 100 Gramm zu haben. Mit dieser Menge ließen sich 100 Liter Tee zubereiten: „Damit kostet ein Liter guter Tee 59 Cent.“