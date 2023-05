Aufräumen für Flohmarkt in Wessels Hotel – Einblicke in ein Syker Gastronomen-Leben

Von: Frank Jaursch

Verwaltungs-Mitarbeiterin Finja Buresch mit einer hübschen Kaffeekanne – Verkaufspreis: zehn Euro. © Frank Jaursch

Mitarbeiterinnen der Syker Stadtverwaltung räumen in Wessels Hotel auf. Sie sichten die Tausende von Fundstücken – als Vorbereitung für einen großen Flohmarkt am 27. Mai.

Syke – „Es ist eine Erfahrung, die ich so schnell nicht vergessen werde.“ Finja Buresch ist eigentlich Auszubildende bei der Stadtverwaltung Syke. Doch sie und ihre Kollegin Midia Bacho haben in den vergangenen Wochen eine ungewöhnliche „Sonderaufgabe“ bekommen, die für gewöhnlich nicht im Aufgabenspektrum für angehende Verwaltungsfachangestellte liegen dürfte. Gemeinsam mit Jana Speer von der Stadtverwaltung (und unterstützt von Mitarbeitern von Bauamt und Bauhof) sichten sie all das, was in den Räumen von Wessels Hotel so herumsteht und -liegt.

Kleine und große Fundstücke für den Flohmarkt in Wessels Hotel am 27. Mai

Die Aufgabe des Trios: Die Tausenden von großen und kleinen Artikel sichten, sortieren und für den großen Flohmarkt vorbereiten, der am Samstag, 27. Mai, ab 10 Uhr in Wessels Hotel geplant ist. Im ehemaligen Clubraum im Erdgeschoss stehen jetzt bereits zahllose Gläser und Vasen, Figuren und Memorabilien auf langen Tischreihen.

„Trödel, Kitsch und Kurioses“ werden laut Flyer angeboten. Zu welcher Kategorie die Gartenzwerge gehörten, bleibt jedem selbst überlassen. © Frank Jaursch

Viele von ihnen sind bereits mit einem Preisschild versehen. Das Team hat ganze Arbeit geleistet. Zweimal pro Woche ging es in jüngster Zeit für zwei, drei Stunden in die Immobilie an der Hauptstraße, die laut jüngstem Ratsbeschluss der künftige Standort der Stadtbibliothek werden soll.

„Schon emotional sehr berührt“: Hotelgeschichte beim Gang durch die Zimmer

„Uns war Wessels Hotel vorher nicht bekannt“, räumt Midia Bacho ein. Die Geschichte um Wirtin Andrea Delicat und ihre Mutter Ilse, die vor drei Jahren innerhalb von zwei Monaten verstarben, wurde den beiden jungen Frauen durch den Gang durch die Zimmer, den Blick in die Schubladen und Schränke näher gebracht. „Das hat einen manchmal schon emotional sehr berührt“, sagt Bacho.

Beispielsweise, als sie in einer kleinen Box auf zwei goldene Eheringe stießen, die laut Gravur aus dem Jahr 1957 stammten – ein gut gehüteter Schatz. Natürlich stehen die beiden Ringe am 27. Mai nicht zum Verkauf.

Einer der emotionalen Funde beim Ausräumen von Wessels Hotel: zwei Eheringe. Sie stehen am 27. Mai allerdings nicht zum Verkauf. © Frank Jaursch

Elektrofondue und Schokobrunnen, Kronleuchter und Kartoffelschälmaschine

Anders verhält es sich bei vielen, vielen anderen gefundenen Gegenständen, zum Teil noch in Originalverpackung: Elektrofondues und Schokobrunnen, Warmhalteplatten und Kronleuchter, Weihnachts- und Osterdeko, Hunderte Vasen und Gläser. Stühle gibt’s zum Sonderpreis von 2,50 Euro, die alte Kartoffelschälmaschine wird da schon etwas teurer. Die Preisspanne beginnt bei 50 Cent, kann aber auch schon mal bis auf 50 Euro oder höher gehen. „Wir haben uns im Internet erkundigt, was die Artikel wert sind“, erklärt Jana Speer.

„Ampt Syke“: Auch Porzellanuntersetzer mit deutlichem Lokalkolorit gibt es zu kaufen. © Frank Jaursch

So manches Stück besticht durch Syker Lokalkolorit – oder vielleicht auch durch die Erinnerung, die mit ihm verbunden sein mögen. Viele Syker haben in vergangenen Jahrzehnten schöne Stunden in Wessels Hotel verbracht. Auch für sie könnte sich der Besuch des Flohmarktes am 27. Mai lohnen.

Die fleißigen Artikelsichter haben sich durch das Haupthaus, die Wohnung, den Schießstand und das Gästehaus gearbeitet – und werden das voraussichtlich noch bis unmittelbar vor dem ersten von voraussichtlich zwei Flohmarktterminen weiter tun. Wer etwas kauft, hilft dabei zugleich der Zukunft des Gebäudes: Der Erlös soll der Stadtbibliothek zugutekommen und für den Kauf von Neuanschaffungen benutzt werden.