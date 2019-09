Leben – Lieben – Zeitkritik

Barrien - Von Dieter Niederheide. Voll aus dem Leben gegriffen sind seine nahegehenden und nachdenklich stimmenden Lieder. Im Gitarrenduo mit Rómer Avendano wurde Reidar Jensen in der Barrier Wassermühle zu einem außergewöhnlichen musikalischen Erlebnis. Mit Avendano, dem Vollblutgitarristen aus Venezuela, an seiner Seite lief der aus Norwegen stammende Jensen zur Hochform auf. Das Zusammenspiel der beiden konnte harmonischer nicht sein.

Stark das Gitarrensolo von Avendano nach der Pause. Der Gitarrist, der in seiner Heimat und in Münster das Gitarrenspiel studierte, bereicherte mit seinem Instrument den Abend. Aber es war der Auftritt des Reidar Jensen, der seine englischen Songs zuvor in dem Publikum in kurzen Sätzen auf deutsch nahe brachte.

In „Take A Look Around You“ etwa beschreibt er die Entwicklung der schnelllebigen Zeit, in der junge Leute sich treiben lassen und ohne Smartphone nicht mehr auskommen. Sein Rat für einen Ausweg: die Liebe.

Inhaltsreich sind seine Lebens- und Liebeslieder, deren Texte sich aus eigenen Erfahrungen und dem Erleben anderer Menschen nähren. Es sind gefühlvolle Texte, die auch von seinem Innenleben erzählen, von seinem Denken und Empfinden.

In den an diesem Abend gesungenen Stücken wie „Your Life Needs A Change“ oder „My Life In My Guitar“ spielen unter anderem Menschen eine Rolle, die ihr Leben verändern möchten, es aber doch nicht schaffen. Der Diplom-Wirtschaftler hat seinen Beruf gegen sein musikalisches Dasein getauscht. Für ihn gilt der Wahlspruch: „Bevor mein Leben zu Ende geht, möchte ich meine Leidenschaft leben.“

Einige der Songs sind auf seiner neuen CD „Global Game“ zu finden. Immer wieder sind es die Situationen aus dem Leben, die Reider Jensen aufgreift und zum Song macht. Das Publikum sparte nicht mit Beifall. „Acoustic Poetry“ gilt als stilistische Beschreibung, die für seine „Life Songs“ tonangebend ist. Die Kulturinitiative Rüttelschuh hat mit dem Duo erneut ein anspruchsvolles Kulturereignis angeboten. Schön wäre es, wenn es irgendwann ein Wiedersehen mit Jensen und Avendano gibt.