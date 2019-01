Wirtschaftsausschuss zu Besuch beim Kartoffelhof Winte in Falldorf

Süßkartoffeln aus eigenem Anbau bieten Hilmer und Annegret Winte ebenfalls an. Resultat eines Forschungsprojekts ihres ältesten Sohns Carsten, der in Osnabrück Agrar- und Lebensmittelwirtschaft studiert.

Falldorf - Von Michael Walter. Erde! Der Geruch ist dominant. Als stünde man in einer staubigen Baugrube. Doch die Luft in der Halle ist klar. Trotzdem ist der Geruch allgegenwärtig. Um die 14 Tonnen Kartoffeln liegen in 800 Kisten, bei computergesteuerter Klimatisierung und Beleuchtung. Saatkartoffeln für das Frühjahr, die jetzt schon kontrolliert zum Keimen gebracht werden.

„Ich bau Kartoffeln an, so lange ich denken kann“, erzählt Hilmer Winte seinen Besuchern. Das sind an diesem Abend die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Ordnung. Seit vielen Jahren schon besichtigt der Ausschuss in unregelmäßigen Abständen Betriebe im Syker Stadtgebiet. Jetzt zum ersten Mal einen landwirtschaftlichen Betrieb: den Kartoffelhof Winte in Falldorf bei Heiligenfelde.

Insgesamt etwa 25 Hektar Fläche bestellt Winte. Es waren schon mal mehr. Industriekartoffeln hat er früher mal erzeugt. Der Name Stöver in Aldrup fällt mehrfach. Irgendwann haben Winte die strengen Bedingungen nicht mehr gepasst. „Du trägst das gesamte Risiko, hast aber nichts zu bestimmen“, sagt er nur. Also hat er sich neu orientiert und ausschließlich Speisekartoffeln angebaut. Zuerst nur im ganz kleinen Rahmen nach dem Prinzip Klasse statt Masse, mittlerweile wieder etwas größer. Durchschnittliche Jahresproduktion: um die 800 Tonnen.

Die lagert er in der Halle nebenan: Viel zu sehen gibt es nicht. Kisten - meterhoch und meterweit. Aber zu schnuppern. Auch hier dominiert der typische Erdgeruch.

Um die 4000 Sorten Kartoffeln gibt es weltweit. 150 sind in Deutschland zugelassen. Fünf davon baut Winte an. „Hauptsächlich Belana“, sagt er. „Die ist fest, gelb und lässt sich gut lagern. Wir müssen die ja bis Juli liefern können, bis die neue Ernte da ist.“ Vorher kommen noch die Frühkartoffeln, die nebenan in der Keimhalle schon für die Aussaat vorbereitet werden. Im März - sofern dann der Boden bestellbar ist. Im Mai ist dann bereits die Ernte.

„Frühkartoffeln sind aufwendiger als Spätkartoffeln“, erfahren die Besucher. „Weil sie Vorbereitungsarbeit erfordern und weil man mehr Pflanzkartoffeln pro Quadratmeter braucht.“ Frühkartoffeln bilden nicht so viele Knollen. Damit der Acker den gleichen Ertrag gibt, muss der Bauer sie also dichter pflanzen.

Die Ernte wird auf dem Hof gelagert und täglich ausgeliefert. Fürs Sortieren und Verpacken ist Annegret Winte verantwortlich. Drei bis fünf Tonnen Kartoffeln werden unter ihrer Regie Tag für Tag nach Größe sortiert, abgewogen, verpackt und ausgeliefert. Kunden sind Supermärkte, Hofläden, Gaststätten, eine kleine Baumarkt-Kette und drei Wochenmärkte - alles in der Region. „Wir beliefern ungefähr einen Umkreis von Sulingen bis Bremen-Nord und von Oyten bis Ganderkesee“, erklärt Hilmer Winte.

Ausschuss gibt es übrigens so gut wie keinen: Was die Qualitätskontrolle beim Verpacken nicht besteht, wird zu Viehfutter. Das holen sich dann andere Landwirte.

Besonders stolz sind Annegret und Hilmer Winte auf ein kleines Zusatzangebot, das sie seit einiger Zeit machen können: Süßkartoffeln aus eigenem Anbau. „Eine Idee von unserem Ältesten“, erzählen sie. Carsten Winte studiert in Osnabrück Agrar- und Lebensmittelwirtschaft. „Vor zwei Jahren hat er sich ein paar Pflanzen besorgt und schreibt jetzt seine Masterarbeit darüber“, erklärt der Vater. „Er hat ein kleines Versuchsfeld angelegt und mit Anbaumethoden experimentiert.“ Denn Süßkartoffeln haben mit Kartoffeln praktisch nur den Namen gemeinsam. „Das sind völlig andere Pflanzen, die völlig andere Verfahren und Vorgehensweisen erfordern“, sagt Winte. „Die werden auch nicht als Knolle gepflanzt, sondern wie eine Kohlpflanze als Setzling.“

Ein Problem war, das Unkraut fernzuhalten. Denn die Mittel, die dafür in den normalen Herkunftsländern der Süßkartoffel verwendet werden, sind in Deutschland nicht zugelassen. „Ein anderes Problem ist, sie lagerfähig zu bekommen. Das wird der nächste Versuch.“

Einen Tipp gab Winte seinen Besuchern noch mit auf den Weg: „Süßkartoffeln sind ein Gemüse und keine Beilage. Die isst man zu den Kartoffeln dazu. Wenn Sie die Kartoffeln damit ersetzen wollen und Süßkartoffeln zum Schweinebraten mit Soße servieren, werden Sie die nie wieder essen wollen.“

Was die normalen Kartoffeln betrifft, hält Winte sich mit Küchentipps zurück. „Mit der Zubereitung kennt sich meine Frau besser aus. Ich bin fürs Essen zuständig.“