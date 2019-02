„Langweilig wird's bei uns nie“

Barrier Ortsfeuerwehr blickt auf ereignisreiches Jahr zurück / Hoffnung auf ein neues Fahrzeug

+ Anja Maaß und Manfred Nienaber, beide vom Barrier Ortsrat (v.l.), stellv. Stadtbrandmeister Jens Steinbüchel (r.) und Fachbereichsleiter Lüder Menke (dritter v.r., stehend) im Kreis der Geehrten und Beförderten der Ortsfeuerwehr Barrien. Foto: Meyer

Barrien - Von Horst Meyer. Auf ein ereignisreiches Jahr für die Ortsfeuerwehr Barrien hat Ortsbrandmeister Jens Seifert am Sonnabend auf der Jahreshauptversammlung zurückgeblickt. „Wir haben zwar einige Mitglieder verloren, aber auch einige dazu gewonnen“, stellte er fest. Darunter waren sogar zwei sogenannte „Seiteneinsteiger“: Carsten Hüsing fand Interesse an der Arbeit in der Feuerwehr, nachdem zuvor sein Kind bereits Gefallen an der Kinderfeuerwehr gefunden hatte. Und als das Mehrfamilienhaus neben dem Feuerwehrhaus bezogen war, „haben wir die neuen Nachbarn zu einem Begrüßungsnachmittag eingeladen. Unsere Informationen waren so überzeugend, dass auch Markus Falz sich spontan zur Mitarbeit bereit erklärte“, berichtete Seifert. Beide hätten bisher keinen Bezug zum Feuerwehrwesen gehabt - und befänden sich inzwischen in der Truppmann-Ausbildung und werden demnächst die Einsatzabteilung verstärken.