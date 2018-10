Ein langer Weg nach Hause

Wochenmarkt ist liebevoll gelebte Tradition

Syke - Es hat lange gedauert, bis sich der Syker Wochenmarkt die ihm gebührende Aufmerksamkeit verschafft hat. Rückblickend erinnert sich Jürgen Meyer, der im Rathaus für diese Einrichtung zuständig war, an „schwere Zeiten“. Vor allem der Standort habe immer wieder für Verdruss gesorgt. Entweder, weil er außerhalb der „Shopping-Meile“ im hinteren Bereich des Volksbank-Parkplatzes oder auf dem Rathausvorplatz lag – in beiden Fällen außerhalb der Besucherströme. Als er 1995 in die damals noch nicht verkehrsberuhigte Hauptstraße verlegt wurde, gab es Probleme mit dem Durchgangsverkehr.