Maximilian Pank stellt Natur- und Landschaftsaufnahmen in der Bibliothek aus

Maximilian Pank stellt in der Stadtbibliothek Syke seine großformatigen Fotos aus. Es freuen sich Bibliotheksleiterin Jutta Behrens (l.) und Bürgermeisterin Suse Laue.

Syke - Von Michael Walter. Es ist nicht die erste Ausstellung für Maximilian Pank in Syke – aber die überraschendste: Ab sofort und für die nächsten drei Wochen zeigt der 31-jährige Hobbyfotograf in der Stadtbibliothek eine Auswahl seiner großformatigen Naturaufnahmen aus den Alpen. Der Clou dabei: „Ich wusste davon gar nichts. Meine Mutter hat das eingefädelt“, sagt Pank lachend.

Die Frau Mama ist Rita Pank, die ehemalige langjährige Pfarramtssekretärin bei der katholischen St.-Paulus-Gemeinde. Bibliotheksleiterin Jutta Behrens erzählt: „Bei einer anderen Ausstellung hier im Haus hatte sie mich angesprochen, ob ich nicht auch mal Bilder ihres Sohnes zeigen möchte.“ Und weil erstens Jutta Behrens eine Vorliebe für Naturfotografie hat und zweitens Max Panks Aufnahmen qualitativ durchaus hochwertig sind, war ein Termin schnell gefunden.

Vor acht Jahren hatte es den Syker Max Pank nach Bayern verschlagen. Die Alpen hatte er schon als Kind bei etlichen Urlauben mit den Eltern lieben gelernt. Als Erwachsenen zog es ihn auch beruflich in den Süden. Pank arbeitet bei der Stadtverwaltung von Unterschleißheim, nur einen Katzensprung nördlich von München. Und damit in Schlagweite der Berge, wo er am liebsten fotografiert.

Seine Touren sind dabei durchaus abenteuerlich und sportlich herausfordernd. Mit bis zu 35 Kilo Marschgepäck – hauptsächlich Kamera- und Zeltausrüstung – ist Pank unterwegs und überwindet regelmäßig 1000 bis 1400 Höhenmeter. Für ein gutes Foto seilt er sich in tiefe Schluchten ab und steht auch schon mal im Neopren-Anzug bis zur Brust im eiskalten Gebirgsbach oder übernachtet bei Minus 14 Grad auf einem Gipfelgrat, um den Sternenhimmel oder den Mondaufgang zu fotografieren. Und wenn dann das Wetter umschlägt, war die ganze Anstrengung umsonst.

„Viele Fotomotive musste ich vier-, fünfmal anfahren, bis ich das Bild so hatte, wie ich es wollte. Manche auch zehnmal“, erzählt er. Manchmal klappt es aber auch auf Anhieb. Pank zeigt auf das Bild eines Gebirgssees. „Da war ich gleich beim ersten Mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, weist er auf ein Detail hin, das dem Betrachter auf den ersten Blick wahrscheinlich entgeht: „Hier ist schon das erste Eis auf dem Wasser.“

Angefangen hat Pank als Wetterfotograf: „Da bin ich den Gewittern hinterhergefahren und habe sie dokumentiert. Aber das wurde mir irgendwann zu stressig, daher bin ich mehr in die Landschaftsfotografie gegangen.“

Im Moment arbeitet Maximilian Pank gerade an einem Filmprojekt: Er produziert einen Dokumentarfilm über seine Fototouren. Genauer: Über das, was hinter der Kamera passiert. „Ein Trailer steht schon auf Youtube“, sagt er. Bis der Film fertig ist, dauert es aber noch ein bisschen. „So etwa drei bis vier Jahre“, schätzt Pank.