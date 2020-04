Lange Schlange vor der Tafel

Syke - Von Anke Seidel. Schon eine Stunde vor der angekündigten Ausgabezeit hat sich vor der Tafel Syke eine lange Schlange gebildet. Menschen, die sich dort bis vor wenigen Wochen noch mit Lebensmitteln versorgen konnten, warten nun auf eine völlig andere Unterstützung: Gutscheine, die sie gegen Lebensmittel eintauschen können.

Es sind Mütter mit ihren Kindern, Senioren und Singles, die geduldig auf die Ausgabe warten. Abstand und Mundschutz sind Pflicht. Wer keinen hat, bekommt einen. 150 haben die Landfrauen gespendet. Andere bestehen aus gefaltetem Küchenkrepp.

Noch immer kann die Tafel den gewohnten Betrieb – die Ausgabe von ausgelisteten, aber noch verwendbaren Lebensmitteln aus Supermärkten – nicht wieder aufnehmen. Die Hoffnung von Tafelsprecher Ralf Grey, die Türen am 26. April wieder öffnen zu können, haben sich mit den neuen Verordnungen zum Schutz vor Corona vorerst zerschlagen.

Deshalb sind er und sein Team besonders froh, an diesem Freitag insgesamt 1 300 Gutscheine über 20 Euro pro Erwachsenem und zehn Euro pro Kind verteilen zu können – nicht nur an der Zentrale am Feuerwehrturm in Syke, sondern genauso an den Ausgabestellen in Weyhe und in Bruchhausen-Vilsen.

Die Kreissparkasse Syke hat die Aktion mit 21 000 Euro finanziert, Printhaus in Syke den Druck der Gutscheine übernommen. „Wir wollten dort helfen, wo die Not am größten ist“, betont Jens Bratherig, Vorstand der Kreissparkasse Syke. Mit seinen Öffentlichkeitsreferenten Ralf Warneke und Dennis Landt freut er sich über die große Resonanz.

„Lebensmittel retten. Menschen helfen“, prangt in leuchtenden Buchstaben auf den Gutscheinen. In elf Märkten können die Kunden diese Gutscheine gegen Lebensmittel einlösen – direkt und ausschließlich: „Keine Barauszahlung, nicht für Alkohol und Rauchwaren“, ist deutlich darauf vermerkt.

Menschen helfen – dieses Ziel ist mit der Aktion erreicht. Lebensmittel retten – das ist zurzeit nicht möglich. Sehr zum Bedauern von Ralf Grey. Aber die Gefahren der Corona-Pandemie lassen keine andere Möglichkeit zu.

Denn die Ansteckungsgefahr fährt mit, wenn zwei oder drei Mitarbeiter der Tafel zu den Supermärkten fahren, um ausgelistete, aber noch völlig intakte Lebensmittel abzuholen. Auch bei der Sortierung ist eine Ansteckung nicht ausgeschlossen – vor allem bei der Ausgabe nicht. Immerhin 1 300 Kunden hat die Tafel Syke. Nur wer am Freitag einen gültigen Ausweis vorlegen kann, bekommt einen Gutschein.

So schnell wie möglich möchten Ralf Grey und sein Team die Ausgabe wieder öffnen, damit sich bedürftige Menschen wie gewohnt versorgen können. Zwei Euro pro Erwachsenem und einen Euro pro Kind zahlen sie für den Tafel-„Einkauf“. Einnahmen, die der Tafel zugutekommen. „Durch die Schließung fehlen uns Einnahmen“, stellt Ralf Grey fest.

Damit ausgelistete Lebensmittel in Corona-Zeiten nicht im Müll landen, hatte der Tafel-Sprecher die Supermärkte um direkte Bereitstellung für Bedürftige gebeten. Doch das scheiterte – bis auf eine Ausnahme – an fehlender Kühlung, mangelndem Platz oder Personal.

Selbst wenn der Öffnungstermin der Tafel irgendwann feststehen sollte: „Wir brauchen zwei Wochen Vorlaufzeit“, berichtet Ralf Grey. Deshalb hofft er gemeinsam mit den Vertretern der Kreissparkasse, dass sich weitere Spender für eine Gutschein-Aktion finden.

Der Tafelsprecher hat sich bereits an die „Aktion Mensch“ gewandt. Ob sie das Projekt unterstützen kann, ist unklar. „Aber ich weiß zumindest, dass mein Antrag angekommen ist“, berichtet er über den Stand der Dinge.

Spendenkonten

Kreissparkasse Syke: IBAN DE96 2915 1700 1110 0496 06 BIC: BRLADE 21 SY

Volksbank Sulingen : IBAN DE49 2569 1633 1070 0005 00 BIC: GENODE F1 SUL (Empfänger: Kirchenamt Sulingen, Verwendungszweck: Tafel Syke)