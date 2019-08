Lange Schlange vor der Tafel

Es ist heiß und stickig. Aber mehr als 70 Menschen stehen geduldig Schlange. Alle wollen sich bei der Tafel Syke mit Lebensmitteln eindecken. Damit es gerecht zugeht, müssen sie zunächst ein Los ziehen, das die Kunden-Reihenfolge festlegt. Für körperlich Eingeschränkte gibt es eine eigene Ziehung. Sie haben Vorrang bei der Lebensmittel-Ausgabe. Redakteurin Anke Seidel hat mitgearbeitet.

Syke – „Brauchen Sie Käse?“ Die Kundin in der Tafel Syke lächelt mich an – und schüttelt den Kopf, als ich ihr einen Camembert anbiete. Erwartungsvoll zeigt sie auf den Schnittkäse. Bitte sehr – die Auswahl der begrenzt haltbaren Lebensmittel, die Supermärkte der Einrichtung gespendet haben, ist groß. Alle Mitarbeiter sind dankbar für diese stetig fließenden Spenden – auch von Einzelhändlern und Landwirten, weil sie Menschen in schwierigen Lebenslagen helfen. Die noch genießbaren Lebensmittel würden sonst womöglich auf dem Müll landen. Aber genauso viel Anerkennung erhalten die Spender, die finanziell unterstützen – und damit zu guten Rahmenbedingungen beitragen.

Mein Einsatzbereich ist die Ausgabe der Käseprodukte. Zwei gut gefüllte Kisten mit den verschiedensten Sorten stehen vor mir. Aber die 15 ehrenamtlichen Helfer an diesem Tag haben auch zahlreiche Obst- und Gemüsesorten, Wurstprodukte und Feinkostsalate, Butter und Milch, Sahne und Joghurt, Brot und andere Backwaren, Kräuter in Töpfen, ja sogar Blumensträuße und Gartenpflanzen im Angebot.

+ Gemüse gibt es in Hülle und Fülle bei der Tafel. © Jantje Ehlers

Seit Stunden sind sie mit ihrer Koordinatorin Gisela Schulte schon im Einsatz. Sie haben die Waren vor der Ausgabe sorgfältig sortiert, geordnet und übersichtlich präsentiert. Jetzt reichen sie den Besuchern die Waren – einem nach dem anderen.

Jeder Ehrenamtliche hat seinen Bereich. Mich haben zwei routinierte Kräfte – Sigrid Dellies und Olga Smola – in ihre Mitte genommen. Im Akkord bedienen alle Ehrenamtlichen die Kunden, haben für jeden ein freundliches Wort.

Vordrängeln von Kunden ist in der Einrichtung verpönt, genauso wie das Telefonieren mit dem Handy. Dafür gibt es immer wieder ein Lächeln und kurze Gespräche von Mensch zu Mensch. „Wie geht es den Mädchen?“, fragt Sigrid Dellies eine junge Mutter. „Ganz gut“, sagt die Frau lächelnd – und strahlt beim Anblick der großen Auswahl an Wurst, Würstchen und Aufschnitt.

Fleischsorten fein säuberlich getrennt

Die Fleischsorten sind fein säuberlich getrennt – aus Rücksicht auf Menschen unterschiedlicher Religionen. „Das ist aus Schweinefleisch“, erklärt Sigrid Dellies einem Mann mit – dem Akzent nach zu urteilen – südeuropäischen Wurzeln. „Das macht nichts“, betont er lachend und packt Wiener Würstchen ein. Auf dem Regal an der Wand stehen Zaziki und verschiedene Feinkostsalate zur Auswahl.

„Fisch?“, fragt ein älterer Herr. Im Nu holt Sigrid Dellies eine Packung Kräutermatjes hervor. Doch der Senior winkt verunsichert ab. Kein Problem: Nur wenige Minuten später ist die norddeutsche Spezialität bei einem anderen Kunden an den Mann gebracht.

Derweil verteilt Olga Smola Buttermilch und Joghurt. Ein junger Vater möchte gern einen halben Karton mitnehmen. Er signalisiert mit den Händen, dass er eine große Familie zu versorgen hat. Schnell stellt sich heraus: Das ist nachweislich der Fall. Deshalb erfüllt Olga Smola den Wunsch sehr gern.

Immer wieder informiert Koordinatorin Gisela Schulte die Mitarbeiter über die noch wartenden Kunden: „Gesamt Fünfundsiebzig“, eine gute halbe Stunde später: „Fünfundvierzig.“

Kunden haben Berechtigungsausweis dabei

Alle Kunden haben ihren Berechtigungsausweis vorgelegt – und als symbolischen Preis pro Erwachsenen zwei Euro sowie pro Kind 50 Cent bezahlt. Zwei Stunden pro Woche ist die Lebensmittelausgabe geöffnet. Manche Kunden sind allein gekommen, um für sich und ihre Familie Lebensmittel zu besorgen. Andere haben ihre Kinder mitgebracht – wie zwei Frauen, die ihre Babys auf dem Rücken mit sich tragen.

Alle haben nicht nur ihren Beitrag bezahlt, sondern auch eine Losnummer gezogen. Wie an der Fleischertheke blinken im schlichten Eingangsbereich aus Wellblech die Zahlen auf, die an der Reihe sind – begleitet von einem akustischen Signal, das wie im Stakkato erklingt.

Die Schlange der Kunden scheint kein Ende zu nehmen. Die Ehrenamtlichen arbeiten ohne Pause, der Schweiß fließt. Alle Waren händigen sie direkt aus. Selbstbedienung gibt es bei der Tafel nicht – und auf Hygiene wird peinlich genau geachtet. Alle Mitarbeitenden tragen Schürze und Handschuhe, lange Haare sind hochzubinden.

Frischfleisch nimmt die Tafel nicht an

„Natürlich sind auch wir verpflichtet, die Kühlkette einzuhalten“, sagt Tafelsprecher Ralf Grey. Frischfleisch, wie es in der Kühltheke der Supermärkte zu finden ist, nimmt die Tafel nicht mehr an. „Da steht ja ein Verbrauchs- und kein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf“, so Ralf Grey, „außerdem wissen wir nicht, wann die Fleischwaren aus dem Regal genommen wurden“.

Trotzdem. Es scheint nicht so, dass die Tafel-Kunden etwas vermissen. Denn das breit gefächerte Angebot umfasst selbst Fertiggerichte, verzehrfertigen Obstsalat und Wiener Tortenböden – genauso wie französischen Käse mit Blauschimmel, aus Ziegenmilch oder mit Kräutern. Solche Delikatessen sind jedoch weniger gefragt. „Gibt es auch Käse ohne nix?“, fragt mich ein junger Mann mit Blick auf einen Kräuterfrischkäse.

Beliebt sind Mozzarella und Mascarpone, aber nochbeliebter ist etwas anders: „Hast du Butter?“, wird Sigrid Dellies immer wieder gefragt, die lächelnd das Gewünschte überreicht. Und –genau wie Olga Smola – viele Kunden persönlich kennt.

+ Die Auswahl an Milchprodukten ist riesig. © Jantje Ehlers

Die Ehrenamtlichen achten genau darauf, dass es gerecht zugeht. Eine Familienration für einen Alleinstehenden gibt es nicht. Andere Kunden wiederum sind bescheiden und nehmen nur das Nötigste an. „Wissen Sie, den kann ich gar nicht allein verbrauchen“, lehnt eine ältere Dame einen Camembert ab. Dass ihr zu Hause Lebensmittel verderben, möchte sie vermeiden.

Nach zwei Stunden sind alle Kunden in Syke bedient. In den Tafel-Zweigstellen Kirchweyhe und Bruchhausen-Vilsen geht es in den nächsten Tagen weiter. Auch dort werden Waren verteilt, die Ehrenamtliche von den Spendern abholen. Drei Tafel-Fahrzeuge (Sprinter und Kühlwagen) stehen bereit, können aber nicht immer starten: „Wir suchen Fahrer.“

Erst als die Ehrenamtlichen alle Regale, Tische und den Boden gründlich gereinigt haben, ist Feierabend. Nur Büroleiterin Jutta Meyer macht in ihrem Domizil, das den vergilbten Charme der 1950er-Jahre versprüht, noch Kassensturz. „Hundert Ausweisinhaber waren heute da“, bilanziert sie, „im Schnitt stehen dahinter 300 Tafel-Kunden“.

Herzenswunsch von Ralf Grey ist es, die verwohnten Räume endlich renovieren zu können – und vor allem den nicht wetterfesten Wellblechvorbau im Empfangsbereich durch einen festen Anbau zu ersetzen: „Doch dafür brauchen wir unbedingt weitere Spenden.“

SPENDENKONTO

Kirchenkreisamt Sulingen

Kreissparkasse Syke

IBAN: DE96 2915 1700 1110 0496 06

BIC:BRLADE21SYK

Verwendungszweck: Tafel Syke