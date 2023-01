Landwirte bewerten Krisenhilfe nach dem Preisschock positiv

Von: Anke Seidel

Sauenhalter sorgen dafür, dass Schweinemäster immer wieder Tiere aufstallen können. Weil es die Ferkel hell und warm haben müssen, leiden die Sauenhalter besonders unter den extremen Preissteigerungen für Energie. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Energie, Getreide und Düngemittel extrem teuer: 42000 Landwirte haben Verlustausgleichszahlungen erhalten. Das Landvolk bewertet das Verfahren als positiv.

Landkreis Diepholz – Krisenhilfe für Landwirte, die unter den exorbitanten Preissteigerungen für Energie, Futtergetreide und Düngemittel leiden, die der Ukraine-Krieg ausgelöst hat: Bis zu 15 000 Euro Zuschuss pro Betrieb ermöglicht ein Verlustausgleichs-Programm, das mit insgesamt 180 Millionen Euro ausgestattet ist. 60 Millionen stellt die EU den deutschen Landwirten zur Verfügung, 120 Millionen Euro kommen aus nationalen Mitteln. Bundesweit haben etwa 42 000 Betriebe diese Hilfe erhalten.

Die Ausgleichszahlungen sind in einem unbürokratischen Verfahren ausgezahlt worden

Haben die Landwirte im Landkreis Diepholz von dieser Anpassungsbeihilfe profitieren können? „Viele Betriebe haben sie bekommen“, antwortet Jürgen Langhorst als Vize-Vorsitzender des Landvolks Grafschaft Diepholz. Aber in den meisten Fällen hätten die Beträge deutlich unter dem Höchstsatz gelegen.

Die Zahlungen sind an die Betriebsstruktur gekoppelt. Dafür, so Christoph Klomburg als Vorsitzender des Landvolks Mittelweser, seien die Daten der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) genutzt worden – ein vergleichsweise unbürokratisches Verfahren. „Das ist eigentlich relativ geräuschlos gelaufen“, sagt Christoph Klomburg. Schlüssel zum Zuschuss: die Greeningprämie, die alle klassischen Landwirtschaftsbetriebe auf Antrag erhalten.

„Das ist sehr unbürokratisch gelaufen“, bestätigt Jürgen Langhorst – und betont: „Wenn man ein Hilfsangebot bekommt, dann nimmt man das natürlich gerne mit.“ Aber in dieser Krise würden selbst 15 000 Euro einen durchschnittlichen Betrieb nicht retten. Die meisten Betriebe hätten deutlich geringere Beträge erhalten, so der Vize-Vorsitzende des Diepholzer Landvolks.

„Das Geld kann man ja nur einmal ausgeben“, sagt Christoph Klomburg mit Blick auf die Gesamtsumme. Er meint: „Die Verteilung passt.“ Sauenhalter würden im Verhältnis das meiste erhalten, „aber sie haben ja auch höhere Kosten.“ Ihnen sei es schon vor dem Ukraine-Krieg wirtschaftlich sehr schlecht gegangen. Weil es die Ferkel in ihren Ställen warm und hell haben müssen, hätten sie enorm hohe Strom- und Gaskosten.

Landwirte kritisieren unfair verteilte Wertschöpfung zwischen Erzeugern und Verbrauchermärkten

Unterm Strich stellt Christoph Klomburg fest: „Das war eine Supersache!“ Auch die Verteilung der Hilfen kann er so akzeptieren, denn eine andere wäre womöglich zulasten der kleinen Betriebe gegangen: „Dann hätten sie weniger Geld bekommen.“

Die Anpassungsbeihilfe habe den Betrieben durchaus geholfen, so Stefan Meyer als Öffentlichkeitsreferent des Landvolks Diepholz. Aber statt immer öffentlich Hilfen zu diskutieren, wäre es den Landwirten deutlich lieber, von ihren Erzeugnissen angemessen leben zu können. Bewusst blickt Stefan Meyer auf die stark gestiegenen Preise für Lebensmittel: „Obwohl der Verbraucher so viel draufzahlt, können die Landwirte nicht kostendeckend arbeiten. “ Die Wertschöpfung sei nicht fair verteilt, hat er die immense Spanne zwischen dem Erlös für die Erzeuger und die Preise an der Ladentheke im Blick. Sein Fazit: „Das Geld stecken sich andere in die Tasche.“ – Was würde den Landwirten wirklich helfen? Jürgen Langhorst muss nicht lange überlegen: „Die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, dass unsere Produkte wertgeschätzt und angemessen vermarktet werden.“ Der Vize-Vorsitzende des Landvolks Grafschaft Diepholz nennt ein Beispiel aus dem Einkaufsalltag: „Tierwohlprodukte bleiben im Regal liegen, weil sie zu teuer sind.“

Jürgen Langhorst kritisiert ein fatales Ungleichgewicht: „Wir haben in Deutschland die höchsten Standards. Wir müssen Auflagen erfüllen und Verbote akzeptieren.“ Doch weil sie billiger seien, greife der Verbraucher zu Produkten aus dem Ausland, „die solche Standards nicht immer einhalten“. Das falle den Landwirten wieder auf die Füße. Deshalb betont Jürgen Langhorst ausdrücklich: „Es wäre besser, wenn unsere Produkte zu einem vernünftigen Preis verkauft würden – wobei Regionalität und Qualität im Vordergrund stehen.“