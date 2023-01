Landkreis Diepholz weist fünf weitere Vogelschutzgebiete aus

Von: Anke Seidel

Selten und geschützt: Der Raubwürger lebt im Landkreis Diepholz. © dpa/Arno Burgi

Fünf weitere Vogelschutzgebiete will der Landkreis Diepholz bis Ende des Jahres unter Schutz setzen. Damit wird der Lebensraum für viele Tiere – unter anderem der des Raubwürgers – gesichert.

Landkreis Diepholz – Schwarzkehlchen, Kiebitz, Waldlaubsänger oder Neuntöter: Diese und andere seltene Vogelarten sind im Landkreis Diepholz heimisch. Ihr Lebensraum wird Schritt für Schritt unter Schutz gestellt. Insgesamt 12 777 Hektar Fläche umfassen die Vogelschutzgebiete, die der Landkreis Diepholz aktuell ausweist. Für fünf neue Gebiete soll das Verfahren im September oder Dezember dieses Jahres abgeschlossen sein.

12613 Hektar nach FFH-Richtline stehen im Landkreis unter Schutz

Die politischen Beschlüsse sind gefasst. Zu dieser hoheitlichen Sicherung ist der Landkreis nach dem Bundesnaturschutzgesetz verpflichtet. Dabei ist ein Großteil der Flächen bereits nach anderen Vorgaben gesichert. Nach der EU-Richtlinie Flora, Fauna, Habitat (FFH) stehen im gesamten Landkreis rund 12 613 Hektar Fläche unter Schutz. 23 Schutzgebietsverordnungen (entweder für Natur- oder für Landschaftsschutzgebiete) sind erlassen.

Hinzu kommt das Schutznetz „Natura 2000“, mit dem europaweit gefährdete Arten oder ihre typischen Lebensräume erhalten werden sollen. Basis dafür sind wiederum die Gebiete der FFH- sowie der Vogelschutzrichtlinie. Nach genau der sind bereits vier mit einer Fläche von rund 18 000 Hektar als Schutzgebiete skizziert oder bereits ausgewiesen: am Dümmer, in der Diepholzer Moorniederung, der Kuppendorfer Böhrde und im Oppenweher Moor.

Welche Vogelart lebt wo? Rehdener Geestmoor: Schwarzkehlchen, Kiebitz, Feldlerche, Gartenrotschwanz, Grauschnäpper, Baumpieper und Schafstelze. Neustädter Moor: Nachtschwalbe, Brachvogel, Schwarzkehlchen, Feldlerche, Rotmilan, Rebhuhn, Waldlaubsänger, Schwarzspecht, Neuntöter, Heidelerche, Gartenrotschwanz, Wachtel, Baumpieper, Schafstelze. Bleckriede: Brachvogel, Bekassine, Rotschenkel, Schwarzkehlchen, Kiebitz, Uferschnepfe, Wachtelkönig, Kampfläufer, Wiesenpieper, Feldlerche, Schafstelze, Neuntöter, Stockente, Löffelente, Krickente, Knäkente. Hespelohmoor, Holzhauser Bruch und Kulturlandschaft am Renzeler Moor: Brachvogel, Raubwürger, Bekassine, Krickente, Schwarzkehlchen, Kiebitz, Wiesenpieper, Feldlerche, Schafstelze, Neuntöter, Heidelerche, Gartenrotschwanz, Star, Rebhuhn, Wachtel, Kleinspecht, Braunkehlchen, Baumpieper. Kuppendorfer Böhrde: Ortolan, Heidelerche, Gartenrotschwanz, Schwarzspecht, Feldlerche, Neuntöter, Rebhuhn, Schafstelze, Turteltaube, Waldschnepfe, Bluthänfling, Kuckuck, Pirol, Baumpieper, Trauerschnäpper, Grauschnäpper, Waldlaubsänger.

Weil sich Vögel nicht an Landkreis-Grenzen halten, überschneiden sich diese Gebiete mit Nachbar-Landkreisen. Außerdem: Es ist ein Prozess, der sich über Jahre hinzieht. „Zum größten Teil überschneiden sich Bereiche der FFH-Gebiete mit den Vogelschutzgebieten“, heißt es in einem Arbeitspapier aus dem Landkreis-Fachdienst Kreisentwicklung.

Welche Bereiche genau will der Landkreis in diesem Jahr nach der Vogelschutzrichtlinie unter Schutz stellen? Zum einen einen Bereich in der Diepholzer Moorniederung. Er umfasst insgesamt 12 638 Hektar, von denen rund 70 Prozent – also 8 806 Hektar – im Landkreis Diepholz liegen. Unabhängig von der Schutzausweisung: Die Diepholzer Moorniederung ist mittlerweile der drittgrößte Kranichrastplatz in Deutschland. Die Vögel des Glücks, wie die Kraniche auch genannt werden, ziehen viele Naturfreunde in diese Region. Zum anderen möchte der Landkreis das Landschaftsschutzgebiet Hespelohmoor, Holzhauser Bruch und Kulturlandschaft am Renzeler Moor in der Samtgemeinde Kirchdorf als Vogelschutzgebiet sichern. Es umfasst 1 208 Hektar. Im Landschaftsschutzgebiet Rehdener Geestmoor kommt eine Fläche von 236 Hektar hinzu. Im Neustädter Moor (Ströhen-Wagenfeld) müssen weitere 329 Hektar gesichert werden. 221 Hektar sind es im Naturschutzgebiet Bleckriede (Samtgemeinde Kirchdorf/Gemeinde Wagenfeld). Das Vogelschutzgebiet Kuppendorfer Böhrde (Samtgemeinde Kirchdorf) umfasst 691 Hektar. Die anderen Flächen liegen außerhalb des Landkreises.